Σε καθεστώς έξωσης η ανάγκη του λαού για αθλητισμό

Και στην περίπτωση του Νότιου Τομέα αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει ούτε μια λαϊκή ανάγκη που να μην περνάει από τις «μυλόπετρες» του καπιταλιστικού κέρδους και της πολιτικής που το υπηρετεί διαχρονικά, σήμερα από την κυβέρνηση της ΝΔ. Τέτοια είναι και η ανάγκη για αθλητισμό καθολικό, δωρεάν για όλο τον λαό και ειδικά τη νεολαία, με πρόσβαση σε σχετικές υποδομές και ελεύθερους χώρους.

Η περίπτωση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου στον Αγιο Κοσμά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές αυτής της εχθρικής για τον λαό πολιτικής: Πρόκειται για μία ακόμα αθλητική εγκατάσταση που ανακαινίστηκε με χρήματα του λαού, για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αλλά όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες του, αντίθετα αφέθηκε στη μοίρα της, με σκοπό το άνοιγμα του δρόμου για την παράδοσή της στα ιδιωτικά συμφέροντα και τελικά το οριστικό της ξήλωμα. Αποδεικνύεται ότι η βάση των κυβερνητικών πολιτικών ήταν και παραμένει η στήριξη ενός αθλητισμού - εμπόρευμα προς πώληση, εν τέλει πολυτέλεια για λίγους.

Απάντηση σε αυτές τις πολιτικές αποτελεί ο δρόμος του οργανωμένου αγώνα των σωματείων, των αθλητών και των κατοίκων για τη διεκδίκηση σύγχρονων, ασφαλών, δωρεάν δημόσιων αθλητικών υποδομών. Κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και στο παράδειγμα του ΕΑΚ Αγ. Κοσμά, με τις μεγάλες κινητοποιήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από αθλητικούς φορείς και σωματεία, αθλητές, προπονητές, εργατικά σωματεία, επιτροπές κατοίκων που υπερασπίζονται το δικαίωμα του λαού, ενάντια στους σχεδιασμούς μεγάλων κατασκευαστικών και επενδυτικών ομίλων.

Μεθοδευμένη εγκατάλειψη με απώτερες βλέψεις

Στην περίπτωση του ΕΑΚ Αγ. Κοσμά έχουμε να κάνουμε με έναν ιστορικό δημόσιο πνεύμονα που για 60 χρόνια εξυπηρετούσε τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων, αλλά και την προετοιμασία Εθνικών ομάδων και αθλητών διαφόρων αθλημάτων.

Ο δρόμος για να θυσιαστεί για τις ανάγκες της κερδοφορίας του κεφαλαίου άνοιξε αρκετά χρόνια πριν, όταν τα φώτα της «λάμψης» των Ολυμπιακών Αγώνων έσβησαν μαζί με τις μεγαλοστομίες για την αξιοποίηση των περίφημων Ολυμπιακών έργων προς όφελος του ελληνικού λαού, πολλά από τα οποία βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη, με την ίδια κατάληξη.

Και στο ΕΑΚ τα πράγματα ακολούθησαν τον δρόμο που είχαν χαράξει οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων στον αθλητισμό: Συνειδητή υποχρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν βασικές ανάγκες λειτουργίας, όπως η θέρμανση των κολυμβητηρίων και η συντήρηση των κλειστών προπονητηρίων. Εγκαταστάσεις που αφέθηκαν στη μοίρα τους και στο έλεος του καιρού, και κατέληξαν σε αρκετές περιπτώσεις να είναι ακόμα και επικίνδυνες για όσους αθλητές και αθλούμενους έκαναν χρήση τους, με φθορές σε στέγαστρα, στα ταρτάν του κλειστού γυμναστηρίου, στην υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ. Υποστελέχωση ακόμα και σε βασικές νευραλγικές ειδικότητες για τη λειτουργία του Κέντρου, όπως ηλεκτρολόγος, φύλακες, καθαρίστριες κ.ά. Η πιο χαρακτηριστική εικόνα είναι αυτή με τους ξενώνες του Αγ. Κοσμά, όπου φιλοξενούνταν δεκάδες αθλητές, ειδικά από την επαρχία, οι οποίοι αρκετές φορές κατήγγειλαν τις υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης.

Η χαριστική βολή και οι κούφιες υποσχέσεις

Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι η πολιτική της εμπορευματοποίησης και της παράδοσης των αθλητικών εγκαταστάσεων ως φιλέτο στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ετσι, τα χρόνια που ακολούθησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες άρχισαν να επιβάλλονται χαράτσια για τη χρήση των εγκαταστάσεων ή να νοικιάζονται επιμέρους χώροι σε ιδιώτες για εμπορικές χρήσεις (π.χ. αναψυκτήρια, ιδιωτικά σωματεία), περιορίζοντας τη δωρεάν πρόσβαση για τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία των γύρω περιοχών. Στο επίκεντρο των σχεδίων εμπορευματοποίησης χώρων του ΕΑΚ μάλιστα βρέθηκαν αρκετά ναυταθλητικά σωματεία που έδρευαν στις εγκαταστάσεις και τα οποία είτε εκδιώχθηκαν, είτε υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τον χώρο τους προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων που εκμεταλλεύτηκαν τον αιγιαλό της περιοχής.

Η πολιτική της συστηματικής και διαχρονικής υποβάθμισης του ΕΑΚ Αγίου Κοσμά τα τελευταία χρόνια ανέδειξε τις πραγματικές επιδιώξεις που βρίσκονταν πίσω από τους σχεδιασμούς για την περιοχή: Την οριστική κατάργηση και αποξήλωση των αθλητικών εγκαταστάσεων προς όφελος επιχειρηματικών σχεδίων εκτεταμένης τσιμεντοποίησης, υπό το πρόσχημα της λεγόμενης «ανάπλασης». Για τις εγκαταστάσεις του ΕΑΚ προβλεπόταν η πλήρης απομάκρυνσή τους, ώστε ο χώρος να μετατραπεί σε ένα ακόμα ιδιαίτερα προσοδοφόρο ακίνητο προς εκμετάλλευση.

Με τους σχεδιασμούς αυτούς να «τρέχουν», ακόμα και οι διορίες που δίνονταν κατά καιρούς για την εκκένωση των εγκαταστάσεων άφησαν εκατοντάδες ερασιτέχνες αθλητές, Ομοσπονδίες (π.χ. στίβου - ΣΕΓΑΣ, κολύμβησης) και τοπικά σωματεία «στον αέρα», χωρίς ουσιαστική μέριμνα για την άμεση και ισότιμη μετεγκατάστασή τους. Παράλληλα, σε όσα κομμάτια του ΕΑΚ παραμένουν προς χρήση η κατάσταση είναι τραγική, αφού έχουν εμφανώς εγκαταλειφθεί, ενώ βρίσκονται πλέον εντός ενός τεράστιου εργοταξίου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την προπόνηση των αθλητών και αθλητριών, αντιμετωπίζοντας αρκετά προβλήματα ακόμα και για τα βασικά (π.χ. τουαλέτες, βρύσες για νερό, μέχρι και για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις). Αυτό φάνηκε και στη διεξαγωγή των πρόσφατων διασυλλογικών πρωταθλημάτων στίβου.

Θέλοντας να εξωραΐσουν την πραγματικότητα, η κυβέρνηση της ΝΔ και οι επιχειρηματίες της πολυεθνικής που εκμεταλλεύεται τα έργα, μπροστά και στις έντονες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια από τα αθλητικά σωματεία και τον λαό της περιοχής, παρουσίασαν τα λεγόμενα αντισταθμιστικά μέτρα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Προμετωπίδα σε αυτά ήταν η δημιουργία αθλητικού πάρκου στην πάνω μεριά της Λεωφόρου Ποσειδώνος, εντός του χώρου του πρώην αεροδρομίου, και άλλες «λύσεις», ξεκάθαρα «του ποδαριού» και στη λογική της στάχτης στα μάτια, με μετεγκατάσταση ορισμένων εγκαταστάσεων σε άλλα σημεία της Αττικής (π.χ. Ολυμπιακό Χωριό, Παιανία). «Λύσεις» που δεν εξυπηρετούν ούτε την ανάγκη για χώρους άθλησης σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή όπως τα νότια προάστια, ούτε τις ομάδες, ειδικά τα τοπικά σωματεία και τους αθλητές.

Αθλητικό Πάρκο για ποιον;

Αλλωστε, ειδικά στην περίπτωση του Αθλητικού Πάρκου στο Ελληνικό (The Ellinikon Sports Park), πέρα από το ότι τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοσή του παραμένουν «στον αέρα» δημιουργούνται και μια σειρά ερωτήματα σχετικά με τη χρήση του σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες άθλησης της περιοχής, αλλά και με τους ίδιους τους χώρους που θα περιλαμβάνει και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτούς.

Μέχρι σήμερα αθλητικοί φορείς (ΣΕΓΑΣ, Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού), αθλητικά σωματεία και άνθρωποι του αθλητισμού έχουν καταγγείλει σοβαρές ελλείψεις στα σχέδια δημιουργίας του Αθλητικού Πάρκου.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων έχουν βρεθεί ζητήματα όπως το άκρως σοβαρό θέμα της μη αντικατάστασης του ζωτικής σημασίας κλειστού προπονητηρίου του ΕΑΚ Αγίου Κοσμά με αντίστοιχη σύγχρονη υποδομή στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που δεν προβλέπεται στα υφιστάμενα σχέδια.

Σήμερα δεκάδες τοπικά σωματεία των νότιων προαστίων, ακόμα και του Πειραιά, παραμένουν χωρίς μόνιμη στέγη, αναγκαζόμενα να διασκορπίζουν τους εκατοντάδες αθλητές τους σε απομακρυσμένα σημεία της Αττικής και - σε ορισμένες περιπτώσεις - μέχρι και σε χώρους ακατάλληλους για το άθλημά τους.

Ειδικά δε όσον αφορά τον στίβο στο Αθλητικό Πάρκο, οι άνθρωποι του χώρου καταγγέλλουν την έλλειψη υποστηρικτικών χώρων στις νέες εγκαταστάσεις, καθώς δεν προβλέπεται βοηθητικός χώρος προπόνησης (προπονητήριο) για προθέρμανση, στοιχείο απαραίτητο για την προετοιμασία των αθλητών, ιδίως ενόψει της διεξαγωγής επίσημων αγώνων.

Θολό είναι το τοπίο που επικρατεί και στο σοβαρό θέμα του νέου γηπέδου ρίψεων, ένα από τα πιο σημαντικά αλλά και συνάμα πιο προβληματικά σημεία στην περιβόητη μετεγκατάσταση του ΕΑΚ, με τους αθλητές και τους προπονητές των ρίψεων να βιώνουν έντονη αβεβαιότητα. Το γήπεδο ρίψεων του Αγίου Κοσμά ήταν η μοναδική ολοκληρωμένη και αξιόλογη εγκατάσταση στην Αττική, ικανή να φιλοξενήσει ταυτόχρονα και τα τέσσερα αγωνίσματα (σφαίρα, δίσκο, σφύρα, ακόντιο). Μέχρι σήμερα το νέο στάδιο που υποσχέθηκαν κυβέρνηση και επιχειρηματίες δεν έχει παραδοθεί, ενώ μόνο ξεκάθαρες δεν είναι οι προδιαγραφές που αυτό θα πληροί.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι αθλητές και αθλήτριες των συγκεκριμένων αγωνισμάτων να μην έχουν σταθερό χώρο προπόνησης τα τελευταία χρόνια. Ετσι, αναγκάζονται να μετακινούνται σε διάσπαρτα και συχνά ακατάλληλα στάδια στην Αττική, τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας για αγωνίσματα όπως π.χ. η σφυροβολία.