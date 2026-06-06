Η ανάπτυξη του κεφαλαίου πετάει τον λαό... μακριά από τη θάλασσα!

Το πραγματικό πρόσωπο της περιβόητης «Αθηναϊκής Ριβιέρας» για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους εργαζόμενους αποκαλύπτει η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο από το Παλαιό Φάληρο και τον Αλιμο μέχρι τη Βουλιαγμένη και τη Βάρκιζα. Οι παραλίες του νότιου τομέα της Αθήνας έχουν μετατραπεί σε μια απροσπέλαστη, «σιδερόφραχτη» ζώνη αποκλεισμού για τα εργατικά - λαϊκά στρώματα ολόκληρης της Αττικής. Ψηλά κάγκελα, περιφράξεις, ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας, και πάνω απ' όλα τιμές - φωτιά, συγκροτούν ένα απροσπέλαστο τείχος, με το δικαίωμα στη δωρεάν αναψυχή και τη χρήση του αιγιαλού να έχει εξαφανιστεί, στον βωμό της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Κεντρικό άξονα στο όργιο εμπορευματοποίησης και αυθαιρεσίας αποτελεί η «εμβληματική» επένδυση του Ελληνικού. Η ιδιωτικοποίηση και παράδοση του χώρου του πρώην αεροδρομίου στους επιχειρηματικούς ομίλους, που σχεδιάστηκε, ψηφίστηκε και υλοποιήθηκε βήμα-βήμα από όλες διαχρονικά τις αστικές κυβερνήσεις, καθόρισε τη μοίρα ολόκληρου του παραλιακού μετώπου. Κι αυτό γιατί μετέτρεψε μια τεράστια δημόσια έκταση, που θα μπορούσε να καλύψει τις οξυμένες ανάγκες του λαού της Αττικής για αναψυχή, σε ένα κλειστό «γκέτο» για VIPs, με υπερπολυτελείς ουρανοξύστες και εμπορικά κέντρα, «συμπαρασύροντας» ολόκληρη την ακτογραμμή.

Ο «τιμοκατάλογος» του αποκλεισμού

Τα στοιχεία από τις οργανωμένες πλαζ και τα επιχειρηματικά πόστα των νοτίων προαστίων είναι αποκαλυπτικά.

Η πρόσβαση στη θάλασσα έχει μετατραπεί σε πανάκριβο, απλησίαστο εμπόρευμα, με τις τιμές να καταγράφουν νέα αύξηση για φέτος:

Ακτή του Ηλιου (Αλιμος): Για το καλοκαίρι του 2026, η γενική είσοδος κοστίζει 10 ευρώ τις καθημερινές, ενώ Σαββατοκύριακα και αργίες φτάνει 12 ευρώ. Αν μια οικογένεια επιθυμεί μια ξαπλώστρα, υποχρεούται να πληρώσει έξτρα «καπέλο» που κυμαίνεται από 8 έως 25 ευρώ ανάλογα με τη θέση.

Για το καλοκαίρι του 2026, η γενική είσοδος κοστίζει 10 ευρώ τις καθημερινές, ενώ Σαββατοκύριακα και αργίες φτάνει 12 ευρώ. Αν μια οικογένεια επιθυμεί μια ξαπλώστρα, υποχρεούται να πληρώσει έξτρα «καπέλο» που κυμαίνεται από 8 έως 25 ευρώ ανάλογα με τη θέση. Ακτή Βουλιαγμένης: Το εισιτήριο εισόδου ανέρχεται στα 10 ευρώ τις καθημερινές και εκτινάσσεται στα 15 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Στην τιμή περιλαμβάνεται μεν ξαπλώστρα, χωρίς όμως καμία εγγύηση ότι ο λουόμενος θα βρει ελεύθερη. Μάλιστα, εφαρμόζεται το εξωφρενικό μέτρο ότι αν κάποιος βγει για λίγο από την ακτή και θελήσει να ξαναμπεί την ίδια μέρα, υποχρεούται να πληρώσει εκ νέου ολόκληρο το εισιτήριο!

Το εισιτήριο εισόδου ανέρχεται στα 10 ευρώ τις καθημερινές και εκτινάσσεται στα 15 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Στην τιμή περιλαμβάνεται μεν ξαπλώστρα, χωρίς όμως καμία εγγύηση ότι ο λουόμενος θα βρει ελεύθερη. Μάλιστα, εφαρμόζεται το εξωφρενικό μέτρο ότι αν κάποιος βγει για λίγο από την ακτή και θελήσει να ξαναμπεί την ίδια μέρα, υποχρεούται να πληρώσει εκ νέου ολόκληρο το εισιτήριο! Βάρκιζα (Varkiza Resort): Η είσοδος κοστίζει 5-7 ευρώ τις καθημερινές και 10-12 ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Το κόστος για ένα απλό σετ με 2 ξύλινες ξαπλώστρες κυμαίνεται από 10 έως 40 ευρώ ανάλογα με τη σειρά και τη μέρα. Φυσικά, αν κάποιος σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στο ιδιωτικό πάρκινγκ έρχεται αντιμέτωπος με ένα επιπλέον έξοδο.

Η είσοδος κοστίζει 5-7 ευρώ τις καθημερινές και 10-12 ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Το κόστος για ένα απλό σετ με 2 ξύλινες ξαπλώστρες κυμαίνεται από 10 έως 40 ευρώ ανάλογα με τη σειρά και τη μέρα. Φυσικά, αν κάποιος σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στο ιδιωτικό πάρκινγκ έρχεται αντιμέτωπος με ένα επιπλέον έξοδο. Αστέρας Βουλιαγμένης (Astir Beach): Αυστηρά για πλούσιους είναι η βουτιά στον Αστέρα: Εδώ, για να κάνει κάποιος τη βουτιά του το Σαββατοκύριακο, η είσοδος κοστίζει 80 ευρώ το άτομο! Η απλή ομπρέλα προϋποθέτει την αγορά 2 εισόδων, ενώ η ομπρέλα Α' Σειράς την αγορά 2 εισόδων συν επιπλέον χρέωση 150 ευρώ για την κράτηση της θέσης! Αν δηλαδή 2 άτομα θέλουν να κάτσουν στην πρώτη σειρά μπροστά στο κύμα, θα πρέπει να πληρώσουν το εξωφρενικό ποσό των 310 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1/3 του μισθού ενός εργαζόμενου!

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος της οικονομικής αφαίμαξης, αρκεί να υπολογίσει το κοστολόγιο μιας εξόρμησης το Σαββατοκύριακο για μια τετραμελή εργατική οικογένεια σε μια μεσαία οργανωμένη παραλία των νοτίων προαστίων:

- Eίσοδος & Ξαπλώστρες: Περίπου 50 έως 70 ευρώ (στην καλύτερη περίπτωση, αν βρεθεί απλό σετ μακριά από το κύμα).

- Μετακίνηση & Πάρκινγκ: 15 έως 20 ευρώ (καύσιμα και το χαράτσι της στάθμευσης που επιβάλλουν οι επιχειρήσεις).

- Βασική διατροφή στην παραλία: Τουλάχιστον 40 έως 50 ευρώ για 4 καφέδες/χυμούς, μπουκάλια νερό και μερικά στοιχειώδη σνακ, με τις τιμές των κυλικείων να χτυπάνε «κόκκινο».

- Συνολικά, το κόστος φτάνει τα 100 έως 140 ευρώ για μία και μόνο ημέρα στη θάλασσα!

Για τους εργαζόμενους το ποσό αυτό είναι απαγορευτικό, επομένως είναι χιλιάδες οι λαϊκές οικογένειες και οι νέοι άνθρωποι που εξαναγκάζονται σε «κατ' οίκον περιορισμό» μέσα στο λιοπύρι του καλοκαιριού.

Σιδερόφρακτες ακτές και κοροϊδία...

Οσες παραλίες έχουν απομείνει να είναι ελεύθερες, τάση που διαρκώς μειώνεται, ή δεν παρέχουν τις απαραίτητες υποδομές για να μπορεί μια οικογένεια να απολαύσει το μπάνιο της ή πρέπει να πληρώσει τσουχτερό κόστος για την ομπρελο-ξαπλώστρα. Κι αυτό γιατί με μακροχρόνιες μισθώσεις και παραχωρήσεις από το ΤΑΙΠΕΔ, την ΕΤΑΔ, την ΚΕΔ και τους δήμους οι ιδιώτες κάνουν πάρτι. Παραλίες ολόκληρες έχουν «σιδεροφραχτεί», τοποθετούνται μπάρες και κατασκευάζονται μόνιμες κατασκευές πάνω στην άμμο και το κύμα, εμποδίζοντας τη δωρεάν πρόσβαση.

Οι κατά καιρούς επικοινωνιακές φιέστες της κυβέρνησης της ΝΔ περί «ελέγχων», «ψηφιακών εφαρμογών για καταγγελίες» (τύπου MyCoast) και «προστασίας των αιγιαλών» αποτελούν κακόγουστο αστείο και συνειδητή κοροϊδία του λαού. Οι όποιοι έλεγχοι γίνονται «κατόπιν εορτής», ενώ τα όποια πρόστιμα που επιβάλλονται είναι ψίχουλα μπροστά στα μυθικά κέρδη της σεζόν, αφού το ίδιο το αστικό κράτος έχει διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που θωρακίζει την επιχειρηματική δράση στον αιγιαλό, νομιμοποιώντας την αρπαγή των δημόσιων χώρων. Ετσι, την ίδια ώρα που το αστικό κράτος «κυνηγά» επικοινωνιακά μερικές παράνομες ξαπλώστρες, νομιμοποιεί με συμβάσεις δισεκατομμυρίων το μεγάλο real estate να χτίζει πάνω στη θάλασσα, να κλείνει δρόμους και να υψώνει σιδερένιους φράχτες γύρω από ολόκληρες ακτογραμμές.

...με κρατική κάλυψη

Τα όσα αντικρίζει σήμερα ο λαός εξάλλου δεν έτυχαν, αλλά είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής ταξικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, με στόχο να ανοίξει ένα ακόμα πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ σήμερα επιταχύνει τις διαδικασίες, απλοποιεί τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για χάρη των «επενδυτών» και μετατρέπει το real estate σε μια από τις «ναυαρχίδες» της οικονομίας, πατώντας πάνω στο έδαφος που είχε στρωθεί επιμελώς από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία υπέγραψε την παράδοση του Ελληνικού στην κοινοπραξία, προώθησε το ξεπούλημα των ολυμπιακών ακινήτων στην παραλιακή ζώνη και διατήρησε άθικτο όλο το μνημονιακό πλαίσιο εμπορευματοποίησης της γης. Ενώ το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, ως πρωτεργάτης των ιδιωτικοποιήσεων, έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία της λεγόμενης «Αθηναϊκής Ριβιέρας».

Στο ίδιο αντιλαϊκό μέτωπο στοιχίζονται και οι πλειοψηφίες στις Τοπικές Διοικήσεις, λειτουργώντας ως οι καλύτεροι «τροχονόμοι» των επιχειρηματικών συμφερόντων. Αντί να διεκδικήσουν δημόσιες, δωρεάν παραλίες για τον λαό, επιλέγουν τη μετατροπή των δήμων σε επιχειρήσεις, αφού και εκεί που η διαχείριση γίνεται υποτίθεται από τους δήμους, εφαρμόζονται ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και επιβάλλονται τσουχτερά εισιτήρια. Είτε εκμισθώνουν οι ίδιοι δημοτικές εκτάσεις σε ιδιώτες για να γεμίζουν τα ταμεία τους, είτε επιβάλλουν δικά τους, «δημοτικά» χαράτσια εισόδου, στη λογική του «αν δεν πληρώσεις, δεν κολυμπάς».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων των παραπάνω - αλλά και των «ευκαιριών» κερδοφορίας που βλέπουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι - αποτελεί το ξεπούλημα του φιλέτου της ακτής Βουλιαγμένης, με την ΕΤΑΔ να προκηρύσσει διαγωνισμό και 7 μονοπωλιακά σχήματα να «κονταροχτυπιούνται» για την εκμετάλλευσή της στην α' φάση.

Επρόκειτο για τις: AIR CANTEEN (του ομίλου «Γρηγόρης»). Κοινή εταιρεία των ομίλων Κωνσταντακόπουλου, Προκοπίου, Κόκκαλη που έχει αναλάβει τη διαχείριση της Ακτής Β' Βούλας. Την εταιρεία συμφερόντων Αγιοστρατίτη. Κοινοπραξία ομίλου «ΕΛΑΚΤΩΡ», συμφερόντων Βαρδινογιάννη. Κοινοπραξία ομίλου Μελισσανίδη, τη ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Και την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «EVERGOOD» (του ομίλου CVC) - «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ», που ανακηρύχθηκε ως «προτιμητέος επενδυτής» με δικαίωμα εκμετάλλευσης της Ακτής και του χώρου εστίασης «Ωκεανίδα» που βρίσκεται εντός της έκτασης για 20 ολόκληρα χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμα 10! Τελευταία εξέλιξη αυτής της «κούρσας» του κέρδους, η αγωγή κατά της ΕΤΑΔ που κατέθεσε πρόσφατα ο δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, διεκδικώντας την αναγνώρισή του ως ιδιοκτήτη στο ακίνητο φιλέτο της «Αθηναϊκής Ριβιέρας», μόνο και μόνο για να προχωρήσει ο ίδιος στην παραχώρηση όπως έχει κάνει άλλωστε με την Α' και Β' πλαζ Βούλας, το Camping Βούλας, το yabanaki και την Ανατολική παραλία της Βάρκιζας...

Η διέξοδος βρίσκεται στη σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου

Τα κέρδη των μονοπωλίων του τουρισμού και του real estate περνούν μέσα από τον αποκλεισμό του λαού από τα στοιχειώδη δικαιώματά του. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα και η νεολαία των νοτίων προαστίων και όλης της Αττικής δεν πρέπει να συμβιβαστούν με αυτήν τη μιζέρια. Δεν πρέπει να δεχτούν να είναι ξένοι στον τόπο τους, να κοιτάζουν τη θάλασσα πίσω από τα «κάγκελα» των μονοπωλίων.

Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να οργανώσει την πάλη του, να συμπορευτεί με τα ταξικά σωματεία, τους μαζικούς φορείς, τους συλλόγους, μετατρέποντας την οργή σε οργανωμένο, μαχητικό κίνημα διεκδίκησης ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τις παραχωρήσεις ακτών και ελεύθερων χώρων σε επιχειρηματικούς ομίλους, για πλήρη, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση όλου του λαού και της νεολαίας σε όλες τις παραλίες, με ασφαλείς, σύγχρονες και δωρεάν υποδομές, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, στελεχωμένων με μόνιμο προσωπικό, κατάργηση κάθε είδους εισιτηρίου και πρόσθετης επιβάρυνσης για είσοδο και παραμονή στις πλαζ και εξασφάλιση πυκνής, φθηνής και συντονισμένης συγκοινωνιακής σύνδεσης όλων των λαϊκών συνοικιών της Αθήνας με το παραλιακό μέτωπο.

Μόνο όταν ο ίδιος ο λαός πάρει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας, όταν η γη, οι ακτές και τα μέσα παραγωγής γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία, θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν προς όφελος των κοινωνικών αναγκών. Τότε η θάλασσα και η αναψυχή θα πάψουν να είναι πανάκριβα εμπορεύματα για τους πολλούς και κερδοφόρες «επενδύσεις» για τους λίγους, και θα γίνουν κατοχυρωμένο δικαίωμα για τον λαό και τα παιδιά του.