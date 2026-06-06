ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σενάρια για έναρξη διαπραγματεύσεων, με τα δύο στρατόπεδα «αμετακίνητα»

Στο παιχνίδι επιδιώκουν να μπουν πιο δυναμικά οι Ευρωπαίοι του ΝΑΤΟ, προωθώντας τη δική τους ατζέντα για την «επόμενη μέρα»

2026 The Associated Press. All

Το σενάριο της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων γύρω από την ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία επανέρχεται τις τελευταίες μέρες, με δηλώσεις και διαρροές από τα δύο στρατόπεδα, ενώ στο «παιχνίδι» της μοιρασιάς της «λείας» και του γεωπολιτικού συσχετισμού δυνάμεων την «επόμενη μέρα» μπαίνει πιο δυναμικά η Ευρώπη.

Μπορεί οι δηλώσεις των Προέδρων της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι και της Ρωσίας Βλ. Πούτιν να περιλαμβάνουν μια δόση «εντυπώσεων», ωστόσο τις τελευταίες βδομάδες φαίνεται ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ενός συμβιβασμού.

Η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε μια φάση που κλιμακώνεται στρατιωτικά, με εκατοντάδες εκατέρωθεν χτυπήματα καθημερινά και αυξάνονται οι απώλειες στρατιωτών και αμάχων, αλλά στο πεδίο οι μεταβολές είναι ελάχιστες. Ταυτόχρονα, τα περιστατικά με drones, οι παραβιάσεις και αναχαιτίσεις μαχητικών αεροσκαφών στη Βαλτική κ.α. και οι καταλήψεις πλοίων του ρωσικού «σκιώδους στόλου» είναι όλο και συχνότερα, μεγαλώνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης.

Αλλά και οι διαπραγματεύσεις είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, καθώς καμία πλευρά δεν φαίνεται να υποχωρεί από τις βασικές διεκδικήσεις της, και αυτό που διακυβεύεται είναι ο πλούτος της Ουκρανίας αλλά και η γεωπολιτική κυριαρχία στην Ευρώπη.

Ο Ζελένσκι έστειλε επιστολή στον Πούτιν

Ορμώμενος και από τις διεργασίες που συντελούνται τις τελευταίες βδομάδες στην Ευρώπη, που φέρεται να αναζητεί αντιπροσώπους για συνομιλίες με τη Μόσχα, ο Ζελένσκι σε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο ομόλογό του επαναλαμβάνει την πάγια θέση του Κιέβου και των Ευρωπαίων του ΝΑΤΟ για κατάπαυση του πυρός όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Η Μόσχα το απορρίπτει αυτό, απαιτώντας πρώτα συμφωνία στα βασικά και έπειτα να «σιγήσουν» τα όπλα.

Ο Ζελένσκι προτείνει στον Πούτιν και κάτι άλλο που απορρίπτει ξεκάθαρα η Μόσχα: Διμερή συνάντηση των δύο ηγετών προτού κλειστεί μια συμφωνία «τερματισμού» του πολέμου. Τονίζει δε ότι η συνάντηση δεν μπορεί να γίνει στη Μόσχα και προτείνει κάποιο μέρος το οποίο «παραδοσιακά φιλοξενεί ηγέτες με στόχο την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης», όπως «η Ελβετία, η Τουρκία ή οι χώρες του αραβικού κόσμου». Προτείνει επίσης να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για μια τέτοια συνάντηση.

Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής ήταν να καλέσει τον Ζελένσκι να ταξιδέψει στη Μόσχα όποτε το επιθυμεί για να συναντήσει τον Ρώσο Πρόεδρο...

Περαιτέρω, ο Ζελένσκι πετάει το «μπαλάκι» στον Πούτιν, λέγοντας πως «η επιλογή είναι δική σου τώρα. Αρκετά με τον πόλεμο. Η Ουκρανία προτείνει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, με εγγυήσεις ότι δεν θα αναζωπυρωθεί».

Σημαντικό είναι το σημείο όπου ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητά εκτός από τις ΗΠΑ «να συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία και η Ευρώπη».

Γνωρίζοντας ότι η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο και προς το πρόσωπο του Πούτιν αυξάνεται, ο Ζελένσκι τού επισημαίνει ότι αν δεν αποφασίσει να βάλει «τέλος» στον πόλεμο «θα πρέπει να αγωνιστείς πολύ πιο σκληρά για τη δική σου ύπαρξη».

Πούτιν: Συμφωνία με βάση όσα συζητήθηκαν στην Αλάσκα

Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης - SPIEF (που τη μέρα που ξεκινούσε χτυπήθηκαν κοντινές περιοχές από ουκρανικά drones), δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συμβιβασμούς στα δευτερεύοντα και επιμένει στους κύριους στόχους της εισβολής της.

«Η επίθεση συνεχίζεται σε καθημερινή βάση. Προς το παρόν η Ρωσική Ομοσπονδία έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του Λουγκάνσκ, το 85% του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια», είπε ο Πoύτιν.

Ως προϋπόθεση για συνομιλίες με το Κίεβο, ο Ρώσος Πρόεδρος επανέλαβε το αίτημα για πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ (Ντονμπάς). «Μπορούμε να ελέγχουμε το Ντονμπάς και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε σε συμφωνία με ειρηνικά μέσα», είπε.

«Συγκεκριμένα, η Ρωσία συμφωνεί με τους συμβιβασμούς που συζητήσαμε με τον Πρόεδρο Τραμπ στο Ανκορατζ. Η ουκρανική πλευρά πρέπει επίσης να συμφωνήσει με αυτούς τους συμβιβασμούς», πρόσθεσε. Για τη δε συμμετοχή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις είπε ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει θετικό ρόλο, με το να πείσει την Ουκρανία να δεχτεί τις παραχωρήσεις.

Μάλιστα ο Πούτιν δεν απέκλεισε την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας «ακόμα και με τον Ζελένσκι», για τον οποίο έχει δηλώσει ότι «δεν είναι νόμιμος ηγέτης».

Πάντως ξεκαθάρισε πως η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να εκπληρώσει τους στρατιωτικούς της στόχους, ενώ ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, δεν διαθέτει πυραύλους Κρουζ και άλλα όπλα.

Εξάλλου, «υπενθύμισε», η Ρωσία δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμα τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας σε πραγματικές συνθήκες μάχης, αλλά τον δοκίμασε μόνο για να παρατηρήσει τα αποτελέσματα.

Σχετικά με τα παζάρια γύρω από την Ενέργεια, που αποτελεί και βασικό παράγοντα της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης, οποιαδήποτε επανεκκίνηση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού «Nord Stream» εξαρτάται από το Βερολίνο.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (...) Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν», σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ και πρόσθεσε: «Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς».

Ο Πούτιν, μιλώντας στο Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, αποκαλούμενο και «Ρωσικό Νταβός», αν και απέφυγε να αναφερθεί στη σύγκρουση στην Ουκρανία, μίλησε για «μεγάλη αστάθεια στη διεθνή σκηνή, ειδικά στη Μέση Ανατολή» και για την «ανάγκη μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας», που θα στηρίζεται στην ...πολυμέρεια, τη γνωστή ουτοπική θεωρία για αρμονική συνύπαρξη στον ιμπεριαλισμό των σφοδρών ανταγωνισμών και αντιθέσεων. Πάντως εστίασε στην καπιταλιστική ανάπτυξη στις χώρες των BRICS, για τις οποίες είπε ότι «έχουν υπερβεί το G7, αφού παράγουν το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ ενώ το G7 έχει κάτι λιγότερο από 29%». Βέβαια η ανάπτυξη τόσο στους BRICS όσο και στις άλλες ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες γίνεται σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων, με ένταση της εκμετάλλευσης των εργατών σε μια εποχή με τεράστιες επιστημονικοτεχνικές δυνατότητες.

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν τη συγκυρία «κατάλληλη» για παζάρι

Την περασμένη βδομάδα το «Bloomberg» είχε μεταδώσει ότι Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία σχεδιάζουν να εμπλακούν σε διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα και ότι θεωρούν πως «η στρατιωτική και πολιτική συγκυρία μπορεί να ευνοεί περισσότερο το Κίεβο σε σχέση με προηγούμενες περιόδους».

Παράλληλα «υπάρχουν ενδείξεις δυσαρέσκειας ακόμα και σε υψηλά κλιμάκια της ρωσικής εξουσίας για το κόστος του πολέμου».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο, για να συζητήσουν μια πορεία προς την είσοδο της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει το Bloomberg.

Αντίστοιχα, την Παρασκευή η ΕΕ χαιρέτισε την επιστολή Ζελένσκι, ενώ ο Μακρόν δήλωσε πως «είναι η στιγμή, δεδομένης της εξέλιξης της κατάστασης», για διαπραγματεύσεις.

Αλλοι αξιωματούχοι της Ευρώπης επικρίνουν την πρωτοβουλία, λέγοντας ότι η Ρωσία δεν κάνει πίσω. Γι' αυτόν τον λόγο υποστηρίζουν πως οι «σύμμαχοι» του Κιέβου θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία για να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την Ουκρανία με όπλα, και να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία μέσω κυρώσεων.

ΗΠΑ: Το πρώτο μεγάλο μέτρο στήριξης της Ουκρανίας επί Τραμπ

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ προχώρησαν στο πρώτο μεγάλο μέτρο στήριξης της Ουκρανίας κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, εντείνοντας την πίεση στη Μόσχα, σε αυτήν τη στιγμή που γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας την Τετάρτη σε επιτροπή της Γερουσίας ανέφερε ότι «πολύ σύντομα» θα υπάρξουν νέα για τα 400 εκατ. δολάρια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για τις ανάγκες που σχετίζονται με την Ουκρανία, αλλά είχαν αναβληθεί.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων 18 Ρεπουμπλικάνοι - και ένας ανεξάρτητος, που συχνά ψηφίζει με τους Ρεπουμπλικάνους - ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς υπέρ της έγκρισης ενός σημαντικού νομοσχεδίου που προβλέπει τη χορήγηση 8 δισ. δολαρίων για πωλήσεις όπλων προς την Ουκρανία και παράταση ενός προγράμματος της εποχής Μπάιντεν.

Η Βουλή ψήφισε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά την έγκριση του πακέτου, το οποίο επιβάλλει νέες κυρώσεις σε κορυφαίες τράπεζες, εταιρείες πετρελαίου και εξόρυξης της Ρωσίας, δασμούς 500% σε όλα τα ρωσικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ και απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

ΕΕ: Οι νέοι Ουκρανοί πρέπει να μείνουν και να πολεμήσουν!

Τον κυνισμό της στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση με τη Ρωσία έδειξε για άλλη μια φορά η ΕΕ, αναγκάζοντας νεαρούς Ουκρανούς σε ηλικίες στράτευσης να παραμείνουν στην Ουκρανία και να πάνε στο μέτωπο, να χύσουν το αίμα τους για τα ευρωπαϊκά μονοπώλια.

Το θέμα συζητήθηκε την Πέμπτη σε συμβούλιο των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, όπου πολλοί υπουργοί υποστήριξαν πρόταση να περιοριστεί η προσωρινή προστασία ανδρών με ουκρανική υπηκοότητα οι οποίοι μεταναστεύουν στην Ευρώπη, αν οι ηλικίες τους επιτρέπουν τη στράτευσή τους.

Η ΕΕ ενεργοποίησε την οδηγία προσωρινής προστασίας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με σκοπό τη διαχείριση των αφίξεων προσφύγων μεγάλης κλίμακας. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει παραταθεί τρεις φορές και η ισχύς του τυπικά εκπνέει τον Μάρτη του 2027, προβλέπει να χορηγούνται άδειες παραμονής, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και επιδόματα πρόνοιας.

Ο περιορισμός της προσωρινής προστασίας θα αφορά μόνο νέες αφίξεις, όχι τους πρόσφυγες που καλύπτονται ήδη, δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Μετανάστευσης Γιουχάν Φορσέλ.

«Είναι απαραίτητο για εμάς να παρέχουμε προστασία στους Ουκρανούς, αλλά την ίδια ώρα ο πόλεμος πρέπει να δοθεί και να οδηγήσει στη νίκη», δήλωσε ο Σουηδός υπουργός, χωρίς να κρύβει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι ήδη πόλεμος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. «Για να γίνει αυτό, είναι απόλυτα απαραίτητο περισσότεροι άνδρες να μείνουν στην Ουκρανία και να πολεμήσουν», πρόσθεσε κυνικά.

Drone εξερράγη στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας

Νέος συναγερμός σήμανε στη Ρουμανία την Παρασκευή, έπειτα από έκρηξη ενός θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα. Το περιστατικό συνέβη κοντά στις αποβάθρες του λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς θύματα, μια βδομάδα αφότου drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι.

Σύμφωνα με δηλώσεις του ρουμανικού υπουργείου Αμυνας, το drone είναι «του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία». Στο μεταξύ, τρία ακόμα θαλάσσια drones εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη στο λιμάνι, σύμφωνα με το «Digi24».