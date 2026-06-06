ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Στο «μάτι του κυκλώνα» των αστικών σχεδιασμών

Οι ελεύθεροι χώροι στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων και της προσέλκυσης τουρισμού και στον νότιο τομέα είτε παραδίδονται σε ιδιώτες για τη σχετική αξιοποίηση είτε απλά «καλλωπίζονται», χωρίς κανέναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, πόσο μάλλον με επίκεντρό του τις λαϊκές ανάγκες, προκειμένου να αποτελέσουν το απαραίτητο «ντεκόρ» για τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, δεν καλύπτεται η ανάγκη για επαρκείς ελεύθερους χώρους, προσβάσιμους για όλους, χώρους άθλησης, πολιτισμού, αναψυχής που θα μπορούν να αξιοποιούνται και από φορείς - πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, σωματεία κ.ά.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του δήμου Καλλιθέας, ο οποίος έχοντας 100.000 κατοίκους είναι από τους πιο «φορτωμένους» από άποψη κατοίκησης, με την πυκνότητα του πληθυσμού να διαμορφώνεται στους 20.650 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, έχοντας αρνητικό ρεκόρ πρασίνου ανά κάτοικο.

Με την πυκνότητα πληθυσμού που έχει, η αναλογία πρασίνου εκτιμάται σε κάτω από 2 τ.μ. ανά κάτοικο, ποσοστό που προσεγγίζει ή και πέφτει περίπου στο 1% της έκτασης του δήμου, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως ελάχιστο όριο τα 9 τ.μ. Οι δε συντελεστές δόμησης είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Αττική, καθώς κυμαίνονται από 2,05 μέχρι 2,4. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι «ορόσημο» για τη σύγχρονη Καλλιθέα αποτελεί το «τσιμεντένιο» Πάρκο «Σταύρος Νιάρχος», στο οποίο δεκάδες χιλιάδες κόσμου από τον δήμο αλλά και τις γύρω περιοχές προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για ελεύθερους χώρους, που είναι ανύπαρκτοι σε όλη τη γύρω περιοχή.

«Η πόλη μας βρίσκεται και αυτή στο μάτι του κυκλώνα των αστικών σχεδιασμών για τη λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα, με τα εμβληματικά έργα σε όλο το μήκος της παραλίας», θα μας πει ο Γιάννης Βακαλόπουλος, δημοτικός σύμβουλος εκλεγμένος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

«Οι διοικήσεις του δήμου Καλλιθέας, τόσο η προηγούμενη της ΝΔ όσο και η σημερινή των ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, διαφημίζουν ότι τα έργα αυτά και η μετατροπή της Καλλιθέας σε τουριστικό - εμπορικό πόλο, με τοπόσημα το ίδρυμα του Νιάρχου και την ανάπλαση της παραλίας, θα φέρουν την ανάπτυξη. Ομως αποκαλύπτεται ότι μια τέτοια ανάπτυξη που ευαγγελίζονται όλοι οι άλλοι δεν μπορεί να προβεί προς όφελος των πολλών, αντίθετα είναι τροχοπέδη για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, όπως είναι σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για τα σχολεία μας, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που να καλύπτουν τις ανάγκες, πρωτοβάθμιες δομές Υγείας, αντιπλημμυρική προστασία, επαρκείς χώροι αθλητισμού και πρασίνου».

Υπάρχουν παραδείγματα που «φωτίζουν» τα παραπάνω, όπως είναι το «εμβληματικό» έργο της ανάπλασης του Φαληρικού Ορμου, που είναι έργο της Περιφέρειας Αττικής και προβλέπει τη διαμόρφωση της παραλίας από τις εγκαταστάσεις του δήμου Καλλιθέας προς το μπιτς βόλεϊ και το Μοσχάτο σε μητροπολιτικό περιβαλλοντικό πάρκο. Πρόκειται για έργο 370 εκατ. ευρώ, από τα χρήματα του φορολογούμενου λαού, σε μια περιοχή όπου ήδη έχουν ξοδευτεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε δύο αναπλάσεις, και παρ' όλα αυτά ρημάζει.

«Αυτό που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας είναι ότι τη μελέτη του έργου την έχει κάνει το κέντρο πολιτισμού "Σταύρος Νιάρχος", με ό,τι αυτό συνεπάγεται...», υπογραμμίζει ο Γ. Βακαλόπουλος. «Αλλωστε, στα σκαριά βρίσκεται και η αστική ανάπλαση σύνδεσης του ιδρύματος Νιάρχου με το κέντρο της πόλης, αφού τα πάντα στην πόλη, σύμφωνα με τις προτεραιότητες των εκάστοτε δημοτικών αρχών, αρχίζουν και καταλήγουν στον "Νιάρχο".

Σε μια περιοχή λοιπόν όπου δεν υπάρχει τίποτα παρά ένας σκουπιδότοπος, μπάζα, το ερειπωμένο γήπεδο του μπιτς βόλεϊ και η μόνη υποδομή σε λειτουργία είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου, έρχονται και με βάση τη μελέτη κατασκευάζουν τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις για τα οποία χρειάζονται να πέσουν επιπλέον εκατομμύρια κυβικά μπετόν (π.χ. υπόγειο πάρκινγκ, κανάλια νερού). Προβλέπονται κέντρα ευεξίας και αθλητισμού, γήπεδα τένις και μίνι ποδοσφαίρου. Και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο εξαφανίζεται, το μοναδικό στο οποίο αγωνίζονται και προπονούνται οι ερασιτεχνικές ομάδες και τα τμήματα υποδομής ποδοσφαίρου των αθλητικών συλλόγων της περιοχής. Τυχόν κατάργησή του θα επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά στη λειτουργία των ερασιτεχνικών σωματείων, αφού ως γνωστόν δεν υπάρχει άλλο γήπεδο γι' αυτά στην ευρύτερη περιοχή».

Χαρακτηριστική της ιδιότυπης επιχειρηματικής πολιορκίας υπό την οποία βρίσκονται οι ελεύθεροι χώροι στην Καλλιθέα ήταν και η προσπάθεια της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ, θυγατρική του Υπερταμείου) το 2024 για παραχώρηση σε ιδιώτες για 40 χρόνια της Ζώνης 3 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου. Ο διαγωνισμός τελικά κηρύχθηκε ατελέσφορος και η έκταση παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για συνολική έκταση 153.207,51 τ.μ., η οποία περιλαμβάνει τον χώρο του γηπέδου Tae Kwon Do, την πλατεία Νερού, παραλιακά τμήματα, τον αιγιαλό, το θαλάσσιο μέτωπο και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα η πλατεία Νερού, η οποία μέσω της Εσπλανάδας συνδέεται με το ίδρυμα «Στ. Νιάρχος», είναι σήμερα η μοναδική εύκολα προσβάσιμη διέξοδος των κατοίκων της πόλης στην παραλία, είναι απροσπέλαστη από φράχτες τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού δίνεται για συναυλίες σε μεγάλους παραγωγούς, και μάλιστα χωρίς μέτρα κατά της ηχορύπανσης, ενώ τους υπόλοιπους μήνες ρημάζει, χωρίς φωτισμό και καθαριότητα.