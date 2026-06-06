ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σε αναβρασμό για τα ΒΑΕ απέναντι στην κυβερνητική κοροϊδία

Μια πρώτη απάντηση στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο προβλέπει την ένταξη στα ΒΑΕ ενός μικρού τμήματος των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα Υγείας έδωσαν υγειονομικοί την Παρασκευή, με διαδοχικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν στα υπουργεία Υγείας και Εργασίας. Να σημειωθεί ότι αν και η ρύθμιση έρχεται ύστερα από μεγάλους και διαχρονικούς αγώνες του κλάδου, το άρθρο 38 εξαιρεί από τα ΒΑΕ χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν στο σύστημα Υγείας σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Αυτό είναι που προκαλεί οργή και αγανάκτηση στους υγειονομικούς, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι εξαιρούνται περίπου 4.000 τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, εκατοντάδες μαίες, 2.500 τραυματιοφορείς, 650 φυσικοθεραπευτές κ.ά.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης της Παρασκευής, αντιπροσωπεία σωματείων πραγματοποίησαν συνάντηση με τον υφυπουργό Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους, ο οποίος πέταξε το «μπαλάκι» στο υπουργείο Εργασίας. Οσο για την υπουργό Εργασίας Ν. Κεραμέως, αρνήθηκε να δεχτεί συνάντηση με την αντιπροσωπεία.

Στο πλευρό των εργαζομένων, στηρίζοντας το δίκαιο αίτημά τους να ενταχθούν στα ΒΑΕ όλοι όσοι εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, βρέθηκε εκ μέρους του ΚΚΕ ο βουλευτής του Κόμματος Γιώργος Λαμπρούλης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση με αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις επιχειρεί να διαιρέσει τους εργαζόμενους, ενώ θύμισε την πρόταση νόμου για τα ΒΑΕ που έχει καταθέσει το ΚΚΕ και στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας, και τα όποια επασφάλιστρα των εργαζομένων να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. «Να κόψουν το κεφάλι τους να τα βρουν, όπως τα βρίσκουν για τις ΝΑΤΟικές δαπάνες, για να μπουκώνουν με δισ. ευρώ τράπεζες και επιχειρηματικούς ομίλους», τόνισε.

Οι εργαζόμενοι δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια και απέναντι στις απαράδεκτες κυβερνητικές μεθοδεύσεις ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις, με στάση εργασίας την Τετάρτη 10 Ιούνη. Στην Αθήνα προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30 μ.μ. στο υπουργείο Εργασίας, για «αυξήσεις, προσλήψεις, ανθυγιεινό, δωρεάν Υγεία για όλο τον λαό».

«Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών»: Να ενταχθούν όλες οι ειδικότητες που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες

«Να ενταχθεί στα ΒΑΕ το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας», απαιτεί η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» (ΑΣΥ).

Η ΑΣΥ σημειώνει ότι «το σχέδιο νόμου αποκλείει από τα ΒΑΕ μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, που δικαιούνται να ενταχθούν», αναφέροντας μεταξύ άλλων τους τραυματιοφορείς, τεχνολόγους και χειριστές του Ακτινολογικού, αλλά και τις μαίες, τεχνολόγους και παρασκευαστές ιατρικών εργαστηρίων, βιολόγους, καθαρίστριες, φυσιοθεραπευτές, εργαζόμενους Υεχνικής Υπηρεσίας κ.ά.

Θυμίζοντας πώς θεσπίστηκαν τα ΒΑΕ, τονίζει ότι πρόκειται για την αναγνώριση συγκεκριμένων κλάδων και επαγγελμάτων, όπου οι συνθήκες είναι συγκριτικά πιο επιβαρυντικές για την υγεία και την ασφάλεια και γι' αυτό οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εισπράττουν ως αντιστάθμισμα στη φθορά της υγείας τους υψηλότερες μισθολογικές απολαβές, μειωμένα ωράρια, μεγαλύτερες άδειες, να συνταξιοδοτούνται κατά 5 έτη νωρίτερα σε σχέση με τα γενικά όρια συνταξιοδότησης κ.λπ.

Γι' αυτό και σχολιάζει ότι «η ένταξη στα ΒΑΕ χωρίς την εξασφάλιση της δυνατότητας για συνταξιοδότηση νωρίτερα είναι δώρο άδωρο. Με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στα ΒΑΕ, μετά από δεκάδες χρόνια εργασίας, θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να εξαγοράσουν μόνοι τους ένσημα προηγούμενων ετών, προκειμένου να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.

Είναι εξοργιστικό μάλιστα το γεγονός ότι όχι μόνο δεν πληρώνει το κράτος το επασφάλιστρο ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς των νοσηλευτών, αλλά τους επιβάλλεται ακόμα και η πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών. Εισφορών που σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένο να πληρώνει το κράτος, τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση. Είναι όχι μόνο εμπαιγμός, αφού οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δουλεύουν εδώ και χρόνια σε ένα βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα, αλλά και οικονομικά ανέφικτο για τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι ένας 60χρονος, που θέλει να αναγνωρίσει 12 χρόνια ΒΑΕ για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί, θα πρέπει να πληρώσει κατά μέσο όρο 8.500 ευρώ!

Παράλληλα το σχέδιο νόμου αποκλείει από τα ΒΑΕ μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία οι οποίοι δικαιούνται να ενταχθούν. Ακόμα και το γνωστό πόρισμα Μπεχράκη, το οποίο εκδόθηκε το 2020, εισηγείται την ένταξη στα ΒΑΕ όλων των επαγγελμάτων στο δημόσιο σύστημα Υγείας που ορίζονται στον κανονισμό του ΙΚΑ ως Βαρέα και Ανθυγιεινά, και επιπρόσθετα των φυσικοθεραπευτών και των γιατρών. Είναι απαράδεκτο να μην εντάσσονται στα ΒΑΕ για παράδειγμα οι τραυματιοφορείς στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι εκτίθενται στις ίδιες ανθυγιεινές συνθήκες με τους νοσηλευτές, δουλεύουν στα ίδια κυκλικά ωράρια, πάσχουν στη συντριπτική πλειοψηφία τους από μυοσκελετικά προβλήματα λόγω της φύσης της δουλειάς τους. 'Η να μην εντάσσονται οι τεχνολόγοι και οι χειριστές του Ακτινολογικού, που εκτός από όλα τα υπόλοιπα αντιμετωπίζουν κινδύνους για την υγεία τους, λόγω της έκθεσης σε ακτινοβολία. Και αυτό ισχύει για μια σειρά κλάδους και ειδικότητες που η κυβέρνηση αποφάσισε αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά να μην εντάξει στα ΒΑΕ: Μαίες, τεχνολόγους και παρασκευαστές ιατρικών εργαστηρίων, βιολόγους, καθαρίστριες, φυσιοθεραπευτές, εργαζόμενους Τεχνικής Υπηρεσίας κ.ά.

Είναι ξεκάθαρο ότι το καθεστώς των ΒΑΕ σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων στις δημόσιες δομές Υγείας. Στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία, όπου η εντατικοποίηση χτυπάει "κόκκινο" και όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό, σε παράνομες διπλοβάρδιες, είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να βάζουν την υγεία τους σε κίνδυνο.

Η δυνατότητα πρόωρης σύνταξης πρέπει να συνοδευτεί με αποφασιστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υγειονομικών, με μείωση του ωραρίου και με μεγαλύτερες άδειες. Αποτελεί τουλάχιστον ειρωνεία οι νοσηλευτές να είναι στα ΒΑΕ αλλά να δουλεύουν πρωί - νύχτα, με άπειρα χρωστούμενα ρεπό, χωρίς να έχουν εξασφαλισμένο αν θα καταφέρουν να πάρουν δυο βδομάδες άδεια το καλοκαίρι...».

Η ΑΣΥ καλεί την ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ να σταματήσει να κάνει τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, τονίζοντας ότι τα σωματεία στα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι «δεν πρέπει να μείνουμε θεατές σε αυτήν την κατάσταση. Με μαζικό και οργανωμένο αγώνα μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας!».

Και με βάση τα παραπάνω προβάλλει τις διεκδικήσεις: Να ενταχθεί στα ΒΑΕ το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσήμων αναδρομικά στους κλάδους που θα ενταχθούν, ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 5 έτη νωρίτερα με πλήρη σύνταξη. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, στις δομές ΠΦΥ και στο ΕΚΑΒ. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και της καλοκαιρινής άδειας. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.