ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΕ - ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Να προστεθεί «νέος δυναμισμός» στη διεύρυνση θέλουν Γερμανία και Γαλλία

Tη σημασία που έχει η διεύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια ως μοχλός «αντιμετώπισης» αντίπαλων (και όχι μόνο) ιμπεριαλιστικών κέντρων επιβεβαιώνει non paper που κυκλοφόρησαν Γερμανία και Γαλλία την Παρασκευή, λίγο πριν ξεκινήσει στην παραλιακή πόλη Τίβατ του Μαυροβουνίου η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων.

Σε αυτό, οι δύο ισχυρότερες δυνάμεις της λυκοσυμμαχίας των Βρυξελλών αναφέρουν ότι τώρα είναι η ώρα να αποκτήσει «νέο δυναμισμό» η διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και ζητούν απλοποίηση της σημερινής μεθοδολογίας για την είσοδο νέων μελών στην Ενωση, που θα συνοδεύσει μετά μια πιο «δομημένη» σταδιακή ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με τη γαλλο-γερμανική πρόταση, καταρχήν χρειάζεται «εξορθολογισμός» της διαδικασίας προσχώρησης - όχι «ριζοσπαστικοποίησή της» όπως αναφέρουν - με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη διευκόλυνση της «ταχύτερης και βαθύτερης ενσωμάτωσης» των υποψήφιων χωρών στην ΕΕ. Ακόμα, οι δύο δυνάμεις της ΕΕ προτείνουν «μια νέα, προσανατολισμένη στη διαδικασία προσέγγιση που μειώνει τα υπερβολικά τυποποιημένα εμπόδια για τα ενδιάμεσα στάδια και απλουστεύει την τρέχουσα μεθοδολογία».

Ακόμα, υποστηρίζουν ότι η «πλήρης συμφωνία» όλων των κρατών - μελών θα απαιτείται όταν το Συμβούλιο θα προχωράει στο άνοιγμα «όλων των σχετικών διαπραγματευτικών ομάδων», μετά και από πρόταση της Επιτροπής, και «θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ουσία των μεταρρυθμίσεων και όχι στα διαδικαστικά στάδια».

Από την πλευρά του, μιλώντας στο δίκτυο «Euronews», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε αντίστοιχα: «Αυτή τη στιγμή πρέπει να ψηφίσουμε (...) πάνω από 40 φορές για να ολοκληρώσουμε ολόκληρη τη διαδικασία (ένταξης μιας νέας χώρας)», προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα μπορούσε να μειώσει τα ορόσημα λήψης αποφάσεων. Οπως πρόσθεσε ακόμα, «προσωπικά πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε ομοφωνία για το άνοιγμα κεφαλαίων. Χρειαζόμαστε ομοφωνία μόνο για το κλείσιμο κεφαλαίων». Δεν παρέλειψε δε να σημειώσει ότι οι λεγόμενες «διμερείς εκκρεμότητες» που μπορούν να μπλοκάρουν την πορεία μιας χώρας θα πρέπει να επιλύονται σε διμερές επίπεδο, με τη στήριξη των θεσμών, αλλά χωρίς να καθυστερεί η υποψηφιότητά τους.

Από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμενόταν να μεταφέρει στη συνάντηση το μήνυμα: «Οσο είναι ζητούμενο σε αυτή τη Σύνοδο, η ταχύτητα με την οποία η Ενωση θέλει μετά από χρόνια στασιμότητας να προχωρήσει στη διεύρυνση, με συγκεκριμένες χώρες να έχουν πάρει το κουπόνι του προβαδίσματος, άλλο τόσο η ελληνική πλευρά επιμένει ότι αποδέχεται το γρήγορο, αλλά όχι το πρόχειρο...».