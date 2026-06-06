«ΜΑΤΙΕΣ» ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σήμερα η «ματιά» του «Ριζοσπάστη» διαπερνά τον Νότιο Τομέα της Αττικής. Εκεί που «εμβληματικές επενδύσεις» αποτελούν εμβληματικό παράδειγμα για το πώς η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν συμβαδίζει πουθενά με τις λαϊκές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει στο ευρύτερο παραλιακό μέτωπο, όπου οι επιχειρηματικοί όμιλοι «βουτάνε» στα κέρδη και ο λαός αποκλείεται από την πρόσβαση στη θάλασσα. Επίσης στο τεράστιο έργο του Ελληνικού, που απευθύνεται στα υψηλά βαλάντια και εκτοπίζει τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες, οι οποίες χρυσοπληρώνουν ακόμα και για ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, στη χρυσοφόρα για τους επιχειρηματικούς ομίλους ακριβότερη περιοχή της Αττικής. Τη «ματιά» του ρίχνει ο «Ριζοσπάστης» και στο δικαίωμα στον αθλητισμό και στους ελεύθερους χώρους, που είτε αποτελούν «ντεκόρ» των επιχειρηματικών σχεδίων είτε βρίσκονται σε μόνιμο καθεστώς έξωσης για τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους. Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με μια καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην «πίσω αυλή» της «Αθηναϊκής Ριβιέρας».