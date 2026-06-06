ΑΡΜΕΝΙΑ

Εκλογές εν μέσω σφοδρού γεωπολιτικού ανταγωνισμού

Στο στόχαστρο σφοδρού γεωπολιτικού ανταγωνισμού βρίσκεται και η Αρμενία, κάτι που αποτυπώνεται και στην προεκλογική περίοδο ενόψει των εκλογών της Κυριακής.

Το κόμμα «Πολιτικό Συμβόλαιο», του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, που επιδιώκει στενότερες σχέσεις με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, αντιπαρατίθεται με σειρά αντιπολιτευόμενων «φιλορωσικών» κομμάτων. Στο «τραπέζι» των διεργασιών βρίσκονται η προώθηση της ένταξης της Αρμενίας στην ΕΕ και οι μπίζνες με τις ΗΠΑ, ή η επιστροφή στα παζάρια με τη Ρωσία.

Το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται ως φαβορί σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, με περίπου 30%, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι είναι πιθανό να μην εξασφαλίσει αρκετές ψήφους για να κυβερνήσει μόνο του. Ο βασικός του αντίπαλος, ο Ρωσο-αρμένιος επιχειρηματίας Σαμέλ Καραπετιάν και το κόμμα «Ισχυρή Αρμενία», που τάσσεται υπέρ στενότερων δεσμών με τη Μόσχα, ακολουθεί με ποσοστά μεταξύ 6% και 11%. Ο Καραπετιάν βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό στο Γερεβάν, με την κατηγορία της υποκίνησης σε βίαιη κατάληψη της εξουσίας.

Η ΕΕ «στέκεται σθεναρά» στο πλευρό της Αρμενίας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και λίγες μέρες πριν τις εκλογές υποσχέθηκε μια πρώτη οικονομική βοήθεια στον αρμενικό προϋπολογισμό, ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ. «Και θα υπάρξουν κι άλλα», είπε.

Κατά τ' άλλα, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «εργαλειοποιεί τις οικονομικές σχέσεις για να ασκήσει πολιτική πίεση».

Από την πλευρά της η Ρωσία απείλησε ανοιχτά την Αρμενία - που εξαρτάται πλήρως από τη ρωσική Ενέργεια - ότι αν η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ συνεχιστεί, θα αναστείλει ή θα καταγγείλει μονομερώς τη Συμφωνία Συνεργασίας για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου, Πετρελαίου και Ακατέργαστων Διαμαντιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρμενία εξάγει περίπου το 1/3 των προϊόντων της προς τη Ρωσία, που έχει αυξήσει την πίεση τις τελευταίες μέρες, περιορίζοντας ευρύ φάσμα αρμενικών εξαγωγών σε λουλούδια, οπωροκηπευτικά κ.ά.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πλήρη στήριξη στον Πασινιάν, ενώ ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε πριν λίγες μέρες στο Γερεβάν, όπου υπέγραψε συμφωνίες. «Σύντομα οι ΗΠΑ και η Αρμενία θα θέσουν από κοινού τα θεμέλια του Διαδρόμου Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία, που θα μεταμορφώσει τον Νότιο Καύκασο και θα βοηθήσει τις υπέροχες αμερικανικές εταιρείες Ενέργειας να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους από την Κεντρική Ασία», τόνισε στη συνέχεια ο Τραμπ.