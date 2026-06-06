ΚΟΥΒΑ

Κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα με νέο πακέτο κυρώσεων

Στο στόχαστρο ο Πρόεδρος της χώρας, το υπουργείο Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι οργανισμοί

Συνεχίζει να κλιμακώνεται η επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού κατά της Κούβας, μεπου ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ και το υπουργείο Οικονομικών στις 4 Ιούνη και αφορούν στελέχη της κυβέρνησης και οργανισμούς της χώρας. Το πακέτο κυρώσεων έρχεται να προστεθεί στα εκατοντάδες μέτρα και απαγορεύσεις που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του βάρβαρου υπερεξηντάχρονου αποκλεισμού που το τελευταίο διάστημα έχει μετατραπεί και σε ενεργειακή ασφυξία, που προκαλεί τεράστιες δυσκολίες και ελλείψεις σε στοιχειώδη αγαθά όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, τα τρόφιμα, φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης.

Οι τελευταίες κυρώσεις αφορούν στον Α' Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚ Κούβας και Πρόεδρο της χώρας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και σε μέλη της οικογένειάς του, την σύζυγό του και τον θετό γιο του, όπως και στον γιο και τον εγγονό του ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, Ραούλ Κάστρο, εναντίον του οποίου απήγγειλαν πρόσφατα απαράδεκτες κατηγορίες.

Στον κατάλογο των νέων αμερικανικών κυρώσεων περιλαμβάνονται επίσης το υπουργείο των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κούβας (MINFAR), το Ινστιτούτο Φιλίας της Κούβας με τους Λαούς (ICAP), το γραφείο Τουρισμού Amistur Cuba, οι Επιτροπές για την Υπεράσπιση της Επανάστασης (CDR) και η εταιρεία εξόρυξης «Minera La Victoria». Κυρώσεις θα έχουν και όσοι κρατικοί ή άλλοι οργανισμοί, επιχειρήσεις ή τράπεζες δεν διακόψουν τις συναλλαγές μαζί τους.

Στη σχετική του ανάρτηση, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε προκλητικά ότι «η Κούβα αποτελεί την παγκόσμια πρωτεύουσα της ριζοσπαστικής αριστερίστικης τρομοκρατίας. Το καθεστώς της Αβάνας έχει στρατολογήσει, εκπαιδεύσει και υποστηρίξει βίαια μαρξιστικά και τριτοκοσμικά κινήματα σε ολόκληρο το ημισφαίριό μας και πέρα από αυτό».

Ολα αυτά λέγονται ενώ η Κούβα και ο λαός της είναι το θύμα συστηματικής κρατικής τρομοκρατίας από τις ΗΠΑ και τη μαφία του Μαϊάμι, με πάνω από 3.600 θύματα από επιθέσεις σε ξενοδοχεία, αεροπλάνα και επιχειρήσεις.

Επιστρατεύοντας την αντικομμουνιστική φρασεολογία που χρησιμοποιούσαν επί δεκαετίες οι ΗΠΑ και την οποία «ξαναζεσταίνουν» σήμερα στο πλαίσιο και του ανταγωνισμού με άλλους ιμπεριαλιστές για το «προβάδισμα» στη Λατινική Αμερική, ο Ρούμπιο, που είναι εξέχον μέλος της αντικουβανικής μαφίας, κατέληξε λέγοντας ότι «η διοίκηση Τραμπ δεν θα ανεχθεί πλέον ριζοσπαστικά μαρξιστικά καθεστώτα στο ημισφαίριό μας που επιδιώκουν να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και να εμπλακούν σε επιχειρήσεις επιρροής προκειμένου να εξάγουν τη δηλητηριώδη και κακόβουλη "επανάστασή" τους στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο».

Απογειώνοντας την υποκρισία και την πρόκληση εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι κυρώσεις δεν αποσκοπούν στον στραγγαλισμό της χώρας και του λαού της, αλλά επιβάλλονται επειδή θέλει... «να είναι μια καλά διοικούμενη χώρα που μπορεί να θρέψει τον λαό της»!

Κούβα: Τα σχέδιά τους θα συγκρουστούν με την αποφασιστικότητα του λαού μας

Η ηγεσία της Κούβας καταδίκασε άμεσα τις νέες κυρώσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι ο κουβανικός λαός θα αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.

Σε ανάρτησή του, ο Α' Γραμματέας του ΚΚ Κούβας και Πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ δήλωσε ότι με αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκοπεύει να «ενισχύσει τον αποκλεισμό και το σενάριο σύγκρουσης μεταξύ Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών».

Επισήμανε πως οι νέες κυρώσεις προστίθενται «στα καταναγκαστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες εναντίον της χώρας μας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν τον κουβανικό λαό» και κατέληξε ότι «η επιθετικότητα και η διαστροφή της κυβέρνησης των Γιάνκηδων θα συγκρουστούν με την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα σενάρια και να αντισταθούμε στην ιμπεριαλιστική επίθεση».