ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας»

Με σύνθημα «Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας», το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων ν. Αττικής προετοιμάζει την απεργία στις 24 Ιούνη, καλώντας σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη Τετάρτη 10 Ιούνη, στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Wyndham» (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Μετρό «Μεταξουργείο»), με στάση εργασίας από τις 3 μ.μ. έως τις 7 μ.μ.

Προετοιμάζοντας μάλιστα την απεργία και τη Γενική Συνέλευσης, το Συνδικάτο πραγματοποιεί περιοδείες ως εξής:

Σήμερα Σάββατο στις 3 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Lycabettus», στις 5.30 μ.μ στο «Hayat» και στις 6.30 μ.μ. στο «InterContinental Athens».

Την Δευτέρα 8 Ιούνη στις 12 μ., στο «Royal», στις 12.30 μ.μ. στο «Wyndham» και στις 2.30 μ.μ. στο «Novotel».

Την Τρίτη 9 Ιούνη στο «Stanley».

Η οργάνωση της απεργίας να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων

Ολα τα σφυριά βαράνε στην επιτυχία της απεργίας, με τα επιχειρησιακά Σωματεία στα ξενοδοχεία της Αθήνας να κάνουν τη νύχτα μέρα.

Οπως εξηγεί και ο Γιώργος Σκούφος, πρόεδρος του επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο «Stanley», στόχος είναι το απεργιακό κάλεσμα να φτάσει σε κάθε χώρο δουλειάς. «Η προσπάθεια αυτή χρειάζεται να διαπεράσει κάθε σωματείο του κλάδου, κάθε ΔΣ, να γίνουμε οργανωτές της πάλης και της διεκδίκησης, δίνοντας ξεχωριστή σημασία στο να συμμετέχουν οι νέοι σε ηλικία συνάδελφοι, οι γυναίκες, οι μετανάστες. Με τη συγκεκριμένη απεργία να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στους μεγαλοξενοδόχους ότι δεν θα δεχτούμε για μία ακόμα σεζόν να βάλουμε πλάτη για τα κέρδη τους».

Αναφερόμενος στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, υπογραμμίζει: «Τώρα που ο κόσμος φλέγεται και μας καλούν να σκύψουμε το κεφάλι για το "κοινό" εθνικό συμφέρον, εμείς απαντάμε ότι δεν έχουμε κοινά συμφέροντα με τους ξενοδόχους, τις κυβερνήσεις, το αντιλαϊκό τους κράτος. Ξέρουμε πως για να ικανοποιηθούν οι δικές μας ανάγκες, χρειάζεται να χάσουν αυτοί».

Ο Γ. Σκούφος καλεί κάθε ξενοδοχοϋπάλληλο να κάνει το βήμα, να σπάσει ο φόβος τον οποίο προσπαθούν να καλλιεργήσουν οι μεγαλοξενοδόχοι: «Στο ζήτημα του φόβου που μας θέτουν ορισμένοι συνάδελφοι, ότι "θα μας βάλει στόχο η εργοδοσία", η απάντηση δίνεται από την ίδια την καθημερινότητά μας. Είμαστε στόχος είτε απεργούμε είτε όχι. Στόχος είναι ήδη οι όροι δουλειάς μας, με τα κομμένα ή σπαστά ρεπό, με την εντατικοποίηση που βαράει κόκκινο σε όλα τα τμήματα, που φτάνουν στο σημείο να μας χρονομετρούν, όπως τις καμαριέρες σε μεγάλο ξενοδοχείο, με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με τους μισθούς που δεν φτάνουν πλέον ούτε μέχρι τις 15 του μήνα. Με τα καθημερινά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Με τη συμμετοχή μας στην απεργία στόχος γίνεται η εργοδοσία, τα κέρδη τους, η αντιλαϊκή τους πολιτική και το κράτος τους, που υπηρετεί το σύστημα που γεννά φτώχεια, πολέμους, εκμετάλλευση».

Αναφερόμενος στην πείρα που υπάρχει στον κλάδο από την ανάπτυξη αγώνων αλλά και τις κατακτήσεις τις οποίες απέσπασαν οι εργαζόμενοι, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο ξενοδοχείο όπου εργάζεται οι καθαρίστριες οργανώθηκαν και πέτυχαν να μειωθεί ο αριθμός των δωματίων, να υπογραφούν συμβάσεις αορίστου χρόνου σε πολλά τμήματα.

«Ολοι στα Σωματεία, όλοι στην απεργία του κλάδου στις 24 Ιούνη», τονίζει, και καλεί σε ενίσχυση και συντονισμό δράσης με το κλαδικό Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης.