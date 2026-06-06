ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΜΠΑΡΑΖ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΛΑΔΟΥΣ

Σε ρυθμούς αγωνιστικής κλιμάκωσης τα σωματεία μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Ενα μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων ξεδιπλώνεται το επόμενο εικοσαήμερο σε κλάδους και χώρους δουλειάς, από συνδικάτα και ομοσπονδίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τα σωματεία που σαλπίζουν ξεσηκωμό θέτουν στο επίκεντρο μεταξύ άλλων διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις και ΣΣΕ, για τον εργάσιμο χρόνο και την Κοινωνική Ασφάλιση, κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης - αστικών κομμάτων που απαιτεί θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους των επιχειρηματικών ομίλων.

Οι απεργιακές αυτές κινητοποιήσεις μαζί και με άλλους αγώνες που ξεδιπλώνονται αποτελούν σταθμούς κλιμάκωσης μπροστά στο μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη, που έχουν ήδη ανακοινώσει Σωματεία και Ομοσπονδίες με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».

Συγκεκριμένα, το απεργιακό μπαράζ «ανοίγουν» οι δικαστικοί υπάλληλοι που οργανώνουν απεργία στις 10 Ιούνη. Τη σκυτάλη παίρνουν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ που θα απεργήσουν, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, στις 12 Ιούνη και στη συνέχεια, στις 17 Ιούνη απεργούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ.

Απεργιακός σταθμός η 24η Ιούνη

Σε σημαντικό σταθμό εξελίσσεται η 24η Ιούνη, μέρα που απεργούν τρεις μεγάλοι κλάδοι στον ιδιωτικό τομέα: Οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές, σε Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά και στον Επισιτισμό - Τουρισμό (βλ. κάτω), ενώ την ίδια μέρα κατεβαίνουν σε απεργία οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.

Η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα Οικοδόμων προβάλλουν ως αιτήματα αιχμής να σταματήσει η μεγάλη κλοπή των ενσήμων, που φτάνει το 50%, λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων. Να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου.

Μάλιστα η Ομοσπονδία προειδοποιεί με κλιμάκωση του αγώνα, προετοιμάζοντας τη διεκδίκηση υπογραφής νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς, και καλεί όλο τον κλάδο σε ξεσηκωμό, καθώς στις σημερινές συνθήκες της πολεμικής οικονομίας και των πολέμων τίθεται επιτακτικά η ανάγκη αναβάθμισης της πάλης για να αντιμετωπιστεί η επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας.

Στην απεργία στις Κατασκευές συμμετέχουν και το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών την ίδια μέρα δίνει απεργιακή απάντηση στην εξοργιστική απαίτηση των εργοδοτικών φορέων, των βιομηχάνων, του ΣΕΒ να πεταχτεί μεγάλο μέρος των εργαζομένων εκτός ΣΣΕ, πράγμα που θα σημαίνει «καμία κάλυψη, καμία προστασία για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου, που θα τους δηλώνουν ως "ανειδίκευτους" ενώ δουλεύουν στη Βιομηχανία, σε βάρδιες και στην πραγματικότητα σε περισσότερες από μία ειδικότητες, σε όλα τα πόστα». Ακόμα, θα είναι σε βάρος της υγείας και της ασφάλειάς τους, «γιατί η ειδικότητα σημαίνει και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας».

Η Ομοσπονδία διεκδικεί την υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά και τα εξής αιτήματα: Κατώτατος κλαδικός μισθός 1.100 ευρώ. Καθορισμός ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας. Οχι στην εργολαβική εργασία και στη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, στα εξαντλητικά ωράρια. Μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Επίδομα γάμου και τέκνων. Επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024. Ο χρόνος διαλείμματος να είναι εντός του 8ώρου.

Την ίδια μέρα απεργούν με απόφαση της Ομοσπονδίας τους (ΟΣΥΑΠΕ) οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες με κύρια αιτήματα τη στελέχωση των υπηρεσιών, την επίλυση των μισθολογικών ζητημάτων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η Ομοσπονδία καλεί τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους να προχωρήσουν σε συλλογικές δράσεις προετοιμασίας για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης με συνελεύσεις, περιοδείες, συναντήσεις με παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, με παρεμβάσεις σε Περιφερειακά Συμβούλια, με συγκεντρώσεις με πανό με τα αιτήματα έξω από τα κτίριά τους. Μεταξύ άλλων η ΟΣΥΑΠΕ διεκδικεί: Αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη της κλεμμένης διετίας 2016 - 2017 και κατάργηση του χαρατσιού της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας». Οχι στην άρση της μονιμότητας. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Υπογραφή ΣΣΕ για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, με θεσμικά ζητήματα και μη μισθολογικές παροχές κ.ά.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι

Στην Αθήνα στο πλαίσιο της απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων στις 10 Ιούνη θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση μπροστά στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49) στις 11 π.μ. και θα ακολουθήσει πορεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το υπουργείο Οικονομικών. Ο Σύλλογος της Αθήνας τονίζει ότι τη συνέχιση του αγώνα επιβάλλουν οι ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας - προστασίας της ζωής μας, οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, οι χαμηλές αμοιβές και η απλήρωτη εργασία που παρέχουν υποχρεωτικά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, η υποστελέχωση που εντατικοποιεί την εργασία και εξουθενώνει τους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ

Στις 12 Ιούνη απεργούν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ με αίτημα αιχμής τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Την απεργία κήρυξε η Ομοσπονδία (ΠΟΕ ΟΤΑ), με την «υποσημείωση» της πλειοψηφίας ότι μία μέρα πριν θα συνεδριάσει εκ νέου το Γενικό Συμβούλιο προκειμένου να εκτιμήσει τα όσα παρουσιάσει συμπληρωματικά σε νέα συνάντηση το υπουργείο Εσωτερικών στις 10 Ιούνη.

Η πρόταση της ΔΑΣ ΟΤΑ ήταν να γίνει απεργία στις 10 Ιούνη και διαφώνησε με την πρόταση όλων των άλλων δυνάμεων, που την έθεσαν υπό την αίρεση νέου Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 11 Ιούνη, αφού και βέβαια εάν δώσει την πρότασή της η κυβέρνηση.

Η ΔΑΣ τονίζει ότι η κυβέρνηση «παίζει καθυστερήσεις, εμπαίζοντας δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους», αφού ο υπουργός Εσωτερικών «έστειλε ένα έγγραφο με το οποίο δεν δεσμεύεται για τίποτα» και ενώ η κυβέρνηση κατέθεσε πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, με την οποία, μεταξύ άλλων, καταργεί τη μονιμότητα στο Δημόσιο!

Οι εργαζόμενοι, υπογραμμίζει η ΔΑΣ, «δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι δέσμιοι καμίας ατέρμονης διαπραγμάτευσης. (...) Την Παρασκευή 12 Ιούνη δεν πρέπει να μπει στη δουλειά κανείς, γιατί η επίθεση της κυβέρνησης είναι γενικευμένη και μας αφορά όλους».