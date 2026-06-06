ΤΑΥΡΟΣ

Το κέρδος «κίνδυνος θάνατος» για κατοίκους και εργαζόμενους στην πίσω αυλή της «Ριβιέρας»

Eurokinissi

Στις νότιες συνοικίες, την ίδια ώρα που σε ένα μέρος τους ορθώνεται η βιτρίνα των επενδυτικών σχεδίων όπου συνθλίβονται οι λαϊκές ανάγκες, σε ένα άλλο κομμάτι τους, πάλι με το ίδιο κριτήριο, τα κέρδη του κεφαλαίου δηλαδή, εργατογειτονιές αντιμετωπίζουν τη συνεχή υποβάθμιση, την έλλειψη υποδομών και ελεύθερων χώρων, γειτνιάζουν με βιομηχανικές περιοχές, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό σε συνδυασμό με την απουσία πρόληψης, ελεγκτικών μηχανισμών, σχεδίων εκτάκτου ανάγκης από το επιλεκτικά «ανίκανο» αστικό κράτος.

Ο «Ριζοσπάστης» βρέθηκε για άλλη μια φορά στις συνοικίες Περιβόλια, Πλατάνα και Εσταυρωμένος, στη δημοτική ενότητα Ταύρου του δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, για να καταγράψει την απαράδεκτη κατάσταση, ανάλογη της οποίας υπάρχει σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής, δείγμα της αναρχίας που φέρνει η καπιταλιστική «ανάπτυξη» που υποτάσσει τα πάντα στο κέρδος.

Εργοστάσια, βιοτεχνίες, ακόμη και με επικίνδυνα χημικά βρίσκονται μεσοτοιχία με κατοικίες, με τους ανθρώπους που μένουν σε αυτά να ζουν με την αγωνία μιας πυρκαγιάς, σαν αυτές που ξεσπούν συχνά στον αστικό ιστό. Αποθήκες, μεταφορικές εταιρείες, οι οποίες όλο το 24ωρο δέχονται εκατοντάδες φορτηγά που στο πέρασμά τους «τρίζουν» οι στενοί του δρόμοι. Γραμμές των τρένων με πυκνά δρομολόγια και ανύπαρκτες διαβάσεις πεζών. Σε αυτά προστίθενται αυτοσχέδιες αυθαίρετες χωματερές με σκουπίδια και τα ακαθάριστα οικόπεδα.

H «» έχει αναδείξει την επικίνδυνη αυτή κατάσταση, απαιτώντας να παρθούν μέτρα τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στην Περιφέρεια. Στο μικρό οδοιπορικό μάς συνόδευσε η, επικεφαλής της «» στον δήμο και δημοτική σύμβουλος.

Παντού σε όλη την περιοχή βλέπει κανείς διάσπαρτες κάθε λογής επιχειρήσεις και αποθήκες, μεταφορικές κ.ο.κ., αφού από τη δεκαετία του 1970 δόθηκαν άδειες για εντός σχεδίου δόμηση σε περιοχή γενικής κατοικίας και από τότε η κατάσταση επιδεινώνεται.

Πέρασμα των τριαξονικών φορτηγών που επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό της πόλης είναι το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου καθώς και το πάρκο Λαού. Μια ολιγόλεπτη παραμονή έξω από το σχολείο αρκεί για να δει κανείς το «κομφούζιο» στον δρόμο - ο οποίος τις ώρες λειτουργίας του σχολείου διασχίζεται από μαθητές. Πολλά από αυτά τα τριαξονικά φορτηγά από την Π. Ράλλη μέσω της οδού Δωρίδος περνούν την οδό Ειρήνης, όπου βρίσκεται το σχολείο, μετά από την οδό Ηρας φτάνουν στην οδό Ταύρου και από εκεί κατευθύνονται στου Ρέντη μέσω του ρέματος Προφήτη Δανιήλ - όπου έχει κλείσει και μια μικρή γέφυρα που έχει προβλήματα στατικότητας από το βάρος των φορτηγών - ή στην Πειραιώς.

Σοβαρό και επικίνδυνο πρόβλημα για τους πεζούς αποτελούν οι τρεις διαβάσεις του σιδηροδρομικού δικτύου. Για το θέμα αυτό η «Λαϊκή Συσπείρωση» έχει ζητήσει την υπογειοποίηση του δικτύου, όπως μας λέει η Στ. Βαλαβάνη. Η πρώτη είναι στο ύψος του γηπέδου του Φωστήρα, όπου δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για τους πεζούς. Η δεύτερη είναι στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως με τη Μακεδονίας. Εδώ υπάρχει ένα μικρό πεζοδρόμιο, την ώρα που στην απέναντι πλευρά που είναι οι εργατικές πολυκατοικίες, λειτουργούν σχολεία (λύκειο, γυμνάσιο, δημοτικό), παιδικός σταθμός και γίνεται η λαϊκή αγορά της περιοχής. Η μοναδική πεζογέφυρα της περιοχής βρίσκεται σε αρκετή απόσταση.

«Η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να περάσουν. Κάτι δεν πρέπει να γίνει εδώ;», μας λέει η κυρία Ελλη βγαίνοντας από κατάστημα της περιοχής.

Στην παρακάτω διάβαση όπου διασταυρώνονται η Κωνσταντινουπόλεως με την Τσαλδάρη, είναι και αυτή, στην ουσία, απροσπέλαστη για τους πεζούς. Υπάρχει ένα πολύ μικρό πεζοδρόμιο. Σε λίγη απόσταση πιο πριν από τη διάβαση, προς Αθήνα, υπήρχε πεζοδιάβαση που έχει κλειστεί για λόγους ασφαλείας, ωστόσο την ώρα του ρεπορτάζ τη διέσχιζαν δύο μαθητές.

Ο Γιώργος έχει συνεργείο στο σημείο αυτό. «Πριν μερικά χρόνια τρένο είχε χτυπήσει ένα παιδί τραυματίζοντάς το», θα πει. Σε ένα σημείο το μεταλλικό στηθαίο έχει στραβώσει από τα οχήματα που έχουν πέσει πάνω σε αυτό. Θα τονίσει πως τα τροχαία δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, ενώ ο ίδιος έχει δει αρκετά. Ενώ καμία μέριμνα δεν υπάρχει και για το αυξημένο μεταφορικό έργο που προβλέπεται και με αυτές τις συνθήκες θα επιβαρύνει κι άλλο την κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί δύο πολύ σοβαρά περιστατικά και έχει κινδυνέψει όλη η περιοχή. Το πιο σοβαρό, τον Οκτώβρη του 2023, όταν πήρε φωτιά εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρίσκεται ανάμεσα στις αυλές των σπιτιών. Υπήρξε μεγάλη δυσκολία στην κατάσβεσή της, αφού τα πυροσβεστικά οχήματα δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν στα στενά δρομάκια, οι ενεργοί κρουνοί πυρόσβεσης ήταν μακριά και μόνο χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Σήμερα, η συγκεκριμένη επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί στον ίδιο χώρο, αποτελώντας «ωρολογιακή βόμβα» και είναι άγνωστο αν έχουν παρθεί κάποια επιπρόσθετα μέτρα προστασίας.

Ανάλογο περιστατικό συνέβη τον Μάρτη του 2025 σε υπαίθριο πάρκινγκ δίπλα στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ, που ήταν γεμάτο με υλικά και σκουπίδια. Το τοξικό νέφος της φωτιάς έπνιξε όλη την περιοχή στον Ταύρο και το Μοσχάτο - Ρέντη. Αυτό που αναδεικνύουν οι κάτοικοι με τον αγώνα τους - έχουν πραγματοποιήσει κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο - και τη στήριξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης», είναι η απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση ενός ατυχήματος, που θα πρέπει να διασφαλίζει την άμεση και ασφαλή εκκένωση των εγκαταστάσεων, την προστασία εργαζομένων, την προστασία του πληθυσμού από έκθεση σε επικίνδυνες, καρκινογόνες χημικές ουσίες.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται ως κατεπείγον ζήτημα η ανάγκη να εκπονηθεί ένα σχέδιο απομάκρυνσης όλων αυτών των επικίνδυνων εγκαταστάσεων, των μεταφορικών εταιρειών και αποθηκών που είναι δραστηριότητες ιδιαίτερης όχλησης και επικινδυνότητας για τους κατοίκους και να γίνει μια πραγματική ανάπλαση με ελεύθερους χώρους πρασίνου και αναψυχής για τους κατοίκους.