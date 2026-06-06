Παρατείνεται η έκθεση για τον Γιάννη Στεφανίδη λόγω μεγάλης προσέλευσης

RIZOSPASTIS

Μετά τη μεγάλη και συνεχή προσέλευση του κοινού στην έκθεση «, που εγκαινιάστηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2026 στον

Η έκθεση που σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία με πλήθος επισκέψεων, ξεναγήσεων και δημοσιευμάτων, περιλαμβάνει επιλογές των έργων του Γιάννη Στεφανίδη από το 1938 έως το 1960. Σ' αυτό το χρονικό πλαίσιο δημιουργήθηκαν τα έργα των σπουδών στην ΑΣΚΤ, οι προσωπικές καταγραφές σκηνών και προσώπων της Κατοχής, οι πρώτες μεγάλες συνθέσεις με θέμα τη γερμανική Κατοχή, οι σπάνιες γελοιογραφίες για την Ελεύθερη Ελλάδα, τα εξώφυλλα της Νέας Γενιάς και το πολύ σημαντικό έργο του καλλιτεχνικού συνεργείου της ΕΠΟΝ για τη λειτουργία του οποίου χρησιμοποιήθηκε το προσωπικό εργαστήρι του Στεφανίδη στην οδό Καπλανών. Στην έκθεση παρουσιάζεται ό,τι περισώθηκε από τις παράνομες αφίσες και προκηρύξεις που χάραξε για τον αντιστασιακό αγώνα, με κορυφαίο έκθεμα το αρχικό σχέδιο που φιλοτέχνησε ο ίδιος ειδικά για το σήμα της ΕΠΟΝ.

Επίσης παρουσιάζεται μία μεγάλη σειρά από ακουαρέλες και σχέδια που έγιναν μετά το 1948, όταν ο Γιάννης Στεφανίδης βρέθηκε εξόριστος στη Λήμνο. Ιδιαίτερο στοιχείο η συνύπαρξη με τον Γιάννη Ρίτσο και η μετουσίωση πολλών σχεδίων του Στεφανίδη σε ποίηση από τον Ρίτσο. Εμβληματικό κομμάτι της έκθεσης η ξύλινη βαλίτσα που κατασκεύασε ο Στεφανίδης στο Κοντοπούλι, στον διπλό πάτο της οποίας μετέφερε τα σχέδιά του με ασφάλεια κατά τη μεταφορά του στη Μακρόνησο. Εκεί η δημιουργία σταματά και συνεχίζεται στην Αθήνα κατά το τέλος της δεκαετίας του '50 με μεγαλύτερους πίνακες, βασισμένους στα πρωτογενή σχέδια που έγιναν στην εξορία της Λήμνου, οι οποίοι και παρουσιάζονται στην έκθεση.





RIZOSPASTIS

Εν αναμονή του Β' μέρους της έκθεσης που θα παρουσιαστεί από το φθινόπωρο, κάθε επισκέπτης ή ομάδα επισκεπτών είναι ευπρόσδεκτοι κατά το ωράριο λειτουργίας του χώρου.

Ωρες λειτουργίας: Πέμπτη έως Σάββατο 6 μ.μ.-8.30 μ.μ. και Κυριακή 11 π.μ.-2 μ.μ.

Διεύθυνση: Λεάγρου 23, Αγιος Αρτέμιος (Γούβα) 11631 (μετρό Αγ. Ιωάννη)

Στοιχεία επικοινωνίας για οργανωμένες ξεναγήσεις: Τηλέφωνο: 210 7515584, Email: ergastiri.gvarlamou@gmail.com.