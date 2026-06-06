Συνεχίζουμε πιο δυναμικά, πιο εμπνευσμένα, στον δρόμο που έχουμε βαδίσει!

«Για ένα Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας δυνατό, μαζικό, αγωνιστικό! Υπερασπιστή της τέχνης μας και του δικαιώματός μας να ζούμε απ' αυτή. Στήριγμα για τον καθένα μας, στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε», είναι το κάλεσμα που απευθύνει το ΕΕΤΕ στους εικαστικούς καλλιτέχνες, για να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές που πραγματοποιούνται στις 14 και 15 Ιούνη για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Με αφορμή τις εκλογές ο «Ριζοσπάστης» συζητά με τον απερχόμενο πρόεδρο Νάσο Χαλκίδη για την πραγματικότητα που βιώνει ένας εικαστικός, αλλά και για τα σημερινά προτάγματα.

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- Ποιο είναι το κάλεσμα που απευθύνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας;

- Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές της 14ης και 15ης Ιουνίου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι μια σημαντική στιγμή συμμετοχής και ευθύνης, γιατί από τη δύναμη και τη μαζικότητα του φορέα μας εξαρτάται η δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στον ρόλο του.

Κύριος στόχος μας είναι: Ενα ΕΕΤΕ πιο δυνατό, μαζικό και δραστήριο, που θα μπορεί να αναδεικνύει την τέχνη και τη σημασία της για την πνευματική, αισθητική και πολιτιστική καλλιέργεια του ανθρώπου. Που θα φέρνει τους εικαστικούς και το έργο τους σε επαφή με όσο το δυνατόν ευρύτερα στρώματα του λαού και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος γύρω από τα σύγχρονα ζητήματα και προβλήματα της εικαστικής δημιουργίας.

Ταυτόχρονα, στις βάρβαρες συνθήκες που ζούμε, με τους πολέμους, τον οικονομικό στραγγαλισμό και τη γενικευμένη ανασφάλεια, το ΕΕΤΕ αποτελεί αποκούμπι για τους εικαστικούς. Εναν χώρο συλλογικής δράσης, διεκδίκησης και αλληλεγγύης.

Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα και στα νέα μέλη που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια στο Επιμελητήριο. Η συμμετοχή τους στις εκλογές και συνολικά στη ζωή του φορέα είναι πολύ σημαντική. Φέρνουν νέα δυναμική, νέες εμπειρίες και ιδέες που μπορούν να συζητηθούν και να αξιοποιηθούν πλατιά. Και όταν αυτή η δυναμική συναντιέται με την πείρα των παλαιότερων συναδέλφων, τότε το ΕΕΤΕ γίνεται πιο ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων.

Επίσης πολλοί συνάδελφοί μας εργάζονται στην Εκπαίδευση. Η συμμετοχή τους στις εκλογές και στις συλλογικές διαδικασίες έχει ξεχωριστή σημασία και δίνει εμπειρία στον φορέα. Πιστεύουμε ότι όσο περισσότερο ενισχύεται η θέση της τέχνης στο σχολείο, τόσο περισσότερες δυνατότητες δημιουργούνται για την αισθητική, πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια των νέων ανθρώπων, κάτι που αποτελεί διαχρονικό στόχο και του ΕΕΤΕ.

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- Ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνει ένας εικαστικός καλλιτέχνης σήμερα;

- Νομίζω ότι το βασικό ζήτημα σήμερα είναι πως γίνεται όλο και πιο δύσκολο για έναν εικαστικό να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις που χρειάζεται για να αφοσιωθεί στην τέχνη του. Για να μπορέσει ένας καλλιτέχνης να δημιουργήσει απρόσκοπτα, χρειάζεται να υπάρχει ουσιαστική στήριξη και να διαμορφωθούν οι όροι για να το κάνει.

Ομως η μεγάλη ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής, οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, η απουσία σταθερών επαγγελματικών δυνατοτήτων, η απλήρωτη εργασία και η έλλειψη χώρων δημιουργίας και έκθεσης διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον. Πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να εργάζονται σε διαφορετικούς εντελώς τομείς για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό όμως σημαίνει λιγότερος χρόνος για έρευνα, μελέτη, πειραματισμό και καλλιτεχνική παραγωγή. Σημαίνει ότι η ίδια η δημιουργική διαδικασία περιορίζεται δραστικά.

Γι' αυτό και επιμένουμε ότι τα ζητήματα της εργασίας, της Ασφάλισης, των συντάξεων ή των αμοιβών δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την τέχνη. Είναι προϋποθέσεις για να μπορεί ο καλλιτέχνης να δημιουργεί. Για να μπορούν οι εικαστικοί να υπηρετήσουν απρόσκοπτα την τέχνη τους, πρέπει να μπορούν να ζήσουν απ' αυτή.

- Πώς επιδρά σε αυτές τις συνθήκες το νέο τοπίο που διαμορφώνεται και στα εικαστικά;

- Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των κυβερνήσεων ενισχύει συνεχώς την εμπορευματοποίηση του Πολιτισμού. Μεγάλο μέρος της πολιτιστικής παραγωγής οργανώνεται με κριτήρια αγοράς, ενώ σημαντικό ρόλο έχουν αποκτήσει τα μεγάλα ιδιωτικά ιδρύματα και επιχειρηματικοί φορείς του Πολιτισμού στη χώρα μας.

Εμείς θεωρούμε ότι η τέχνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως προϊόν ή ως επενδυτικό πεδίο. Η τέχνη είναι κοινωνικό αγαθό. Εχει τη δύναμη να μορφώνει, να ευαισθητοποιεί, να καλλιεργεί συνειδήσεις, να ανοίγει δρόμους σκέψης και προβληματισμού.

Επίσης, πιστεύουμε ότι ο εικαστικός δεν βρίσκεται έξω από την κοινωνία. Ζει μέσα σε αυτήν, εμπνέεται από αυτήν. Γι' αυτό και το ΕΕΤΕ δεν περιορίζεται μόνο στα στενά επαγγελματικά ζητήματα. Κάνει προσπάθεια να παρέμβει στα πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Το προηγούμενο διάστημα πήραμε θέση για το έγκλημα στα Τέμπη, σταθήκαμε δίπλα στους αγώνες των αγροτών, εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας σε λαούς που δοκιμάζονται σκληρά όπως ο παλαιστινιακός λαός, ο λαός της Κούβας. Αντισταθήκαμε στη συμμετοχή της χώρας μας σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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- Ποιες είναι οι δράσεις που ξεχωρίζουν για το επόμενο διάστημα;

- Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει και κινούμαστε σε δύο βασικούς άξονες. Από τη μία πλευρά, την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και από την άλλη, τη διεκδίκηση καλύτερων όρων για την ικανότητα των εικαστικών να δημιουργούν.

Οι μεγάλες εκθέσεις που διοργανώνει το ΕΕΤΕ αποτελούν μια πολύ σημαντική πλευρά αυτής της προσπάθειας. Τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες καλλιτέχνες συμμετείχαν στις εκθέσεις μας και χιλιάδες άνθρωποι τις επισκέφθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η μεγάλη έκθεση στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο σε συνεργασία με την ΟΓΕ, όπου συμμετείχαν 450 καλλιτέχνες και την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι.

Για εμάς, όμως, οι εκθέσεις δεν είναι απλώς χώροι παρουσίασης έργων. Είναι χώροι συνάντησης του καλλιτέχνη με το κοινό, χώροι ανταλλαγής ιδεών και προβληματισμού, χώροι όπου η τέχνη συναντά την κοινωνία.

Παράλληλα, θα εντείνουμε τις συζητήσεις, τη μελέτη των σύγχρονων προβλημάτων ανάπτυξης της εικαστικής δημιουργίας, τα συμπόσια, τις πολιτιστικές και επιστημονικές δράσεις, αλλά και τις παρεμβάσεις μας για τα ζητήματα που αφορούν την ίδια τη ζωή των εικαστικών. Η εμπειρία που αποκτήσαμε από τη μάχη για τις λεγόμενες «τιμητικές» συντάξεις, όταν διεκδικήσαμε και πετύχαμε να διευρυνθούν, απέδειξε ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα.

Το βασικό μήνυμα, πάντως, είναι ένα: Οσο πιο μαζικό είναι το ΕΕΤΕ, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί να αναδεικνύει την τέχνη, να φέρνει το έργο των εικαστικών πιο κοντά στον λαό, να υπερασπίζεται τον κοινωνικό ρόλο του πολιτισμού και να διεκδικεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε οι καλλιτέχνες να μπορούν να δημιουργούν και να ζουν με αξιοπρέπεια.

Γι' αυτό και καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις εκλογές και στη ζωή του Επιμελητηρίου. Η δύναμη του ΕΕΤΕ είναι τα μέλη του.