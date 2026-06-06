Η κάλυψη των λαϊκών αναγκών στη στέγη απαιτεί σύγκρουση με τα σχέδια του κεφαλαίου

Ο βραχνάς της πανάκριβης λαϊκής στέγης απλώνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, φυσικά και στην Ελλάδα, με το πρόβλημα να είναι ακόμα πιο οξυμένο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αττική.

Οι εργατικές - λαϊκές οικογένειες στενάζουν προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν στα ενοίκια - «φωτιά», στις υπόλοιπες υπέρογκες δαπάνες στέγασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά δαπανούν το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, συνολικά για ένα τυπικό δυάρι έως 60 τ.μ. στην Αττική δαπανάται έως και το 70% του μέσου μισθού και έως 93% για ένα τριάρι (ενοίκιο ή δόση στεγαστικού και λογαριασμοί).

Πρωταθλητές των απλησίαστων ενοικίων και των τιμών ακινήτων είναι τα νότια προάστια. Την ίδια βέβαια στιγμή που καθίστανται η ακριβότερη οικιστική ζώνη της χώρας, αναδεικνύονται σε «Ελντοράντο» κερδών για μεγάλους κατασκευαστικούς και άλλους ομίλους, εταιρείες real estate κ.ά.

Οι λαϊκές οικογένειες ασφυκτιούν και εκτοπίζονται...

Στα νότια προάστια η μέση τιμή ενοικίου διαμορφώνεται στα 13,3 ανά τ.μ., ενώ η τιμή πώλησης είναι στα 4.167 ευρώ ανά τ.μ. (α' τρίμηνο 2026). Για τη σύγκριση σημειώνεται πως στο Κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή ενοικίου είναι 11,9 ευρώ ανά τ.μ. και στα Βόρεια Προάστια 11,5 ευρώ. Και οι παραπάνω τιμές στα νότια ξεφεύγουν περαιτέρω όσο πλησιάζει κανείς στην αμιγώς «Αθηναϊκή Ριβιέρα». Εστιάζοντας στην τελευταία πενταετία, καταγράφεται από το 2021 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2026 άνοδος των τιμών των ενοικίων στα Νότια Προάστια κατά 40,9% και αντίστοιχα κατά 46,9% στις τιμές αγοράς. Για τα ενοίκια από τα 10,02 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα το 2021, οι μέσες ζητούμενες τιμές έφτασαν στα 13,87 ευρώ το 2025 και στα 14,12 ευρώ τον Απρίλιο του 2026, άνοδος της τάξης του 40%!

Πίσω από τα συγκεντρωτικά νούμερα, μια απλή έρευνα στις πλατφόρμες αναζήτησης σπιτιών για ενοικίαση είναι διαφωτιστική και αποκαρδιωτική.

Ενδεικτικά έχουμε και λέμε:

Χωρίς να κατηφορίσουμε παρακάτω, ξεκινάμε από τη Γλυφάδα που βρίσκουμε διαμέρισμα 72 τετραγωνικών με 2 υπνοδωμάτια να νοικιάζεται για 1.250 ευρώ τον μήνα. Αλλά επειδή παραείναι ευρύχωρο, υπάρχει όπως διακρίνουμε και γκαρσονιέρα στην Ανω Γλυφάδα 25 τετραγωνικών για 550 ευρώ τον μήνα.

Παραδίπλα, στο Ελληνικό, στα Σούρμενα χαρακτηριστικά διαμέρισμα 63 τετραγωνικών νοικιάζεται για 1.500 ευρώ τον μήνα.

Προχωρώντας στην Αργυρούπολη, στο κέντρο της πόλης διαμερίσματα 73 και 78 τετραγωνικών νοικιάζονται για 875 ευρώ τον μήνα, ενώ και εδώ βρίσκουμε γκαρσονιέρα 25 τ.μ. για 600 ευρώ.

Στον Αλιμο διαμέρισμα 53 τ.μ. νοικιάζεται για 800 ευρώ τον μήνα.

Στο Π. Φάληρο για αλλαγή επιλέγουμε να κοιτάξουμε επιπλωμένα σπίτια, που φαίνεται να νοικιάζει εταιρεία, όπως αυτό των 50 τ.μ. με ένα υπνοδωμάτιο έναντι 940 ευρώ τον μήνα ή άλλο 67 τ.μ. έναντι 1.080 ευρώ τον μήνα.

Στις παραμέσα συνοικίες διαφοροποιούνται προς τα κάτω οι τιμές, χωρίς ωστόσο να αναιρείται πως μια οικογένεια πρέπει να δαπανήσει σχεδόν έναν μισθό. Για παράδειγμα στη Ν. Σμύρνη διαμερίσματα χτισμένα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ενοικιάζονται 10 ευρώ το τετραγωνικό (π.χ. 78 τετραγωνικά με 2 υπνοδωμάτια, 780 ευρώ).

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, την ακρίβεια και τη φοροληστεία μια σειρά λαϊκές οικογένειες ασφυκτιούν προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν στη γεωμετρική αύξηση των ενοικίων, ενώ πολλές οδηγούνται αναγκαστικά στη μετακόμιση, νέοι και νέες δεν μπαίνουν καν στη σκέψη να αναζητήσουν σπίτι στις γειτονιές που μεγάλωσαν. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το κυνήγι της πρώτης κατοικίας εργαζομένων και σε αυτές τις περιοχές από funds και τράπεζες, μέσω της βιομηχανίας πλειστηριασμών και εξώσεων, κυνήγι που εντείνεται λόγω και των τεράστιων περιθωρίων κερδοφορίας που διαβλέπουν στην περιοχή.

...τα επενδυτικά σχέδια και τα κέρδη του κεφαλαίου προελαύνουν

Στον Νότιο Τομέα αντανακλάται πιο καθαρά από οπουδήποτε αλλού το τι σημαίνει η κατοικία και η λαϊκή στέγη να είναι εμπορεύματα. Είναι το σημείο που συνδέεται η ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης με τη στρατηγική της αστικής τάξης και την καπιταλιστική ανάπτυξη.

Στην περιοχή μετουσιώνεται μεγάλο μέρος του διακηρυγμένου στόχου της άρχουσας τάξης για τη μετατροπή της Αττικής σε 12μηνης διάρκειας - πολυτελή τουριστικό προορισμό, όπως και για την προσέλκυση εγχώριων και ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις σε ακίνητα.

Κορωνίδα αποτελεί το έργο του Ελληνικού, που επιδρά στην ευρύτερη περιοχή, στις τιμές κατοικίας αλλά και επαγγελματικής στέγης.

Σύμφωνα με τη «Lamda Development», τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό έφτασαν τα 1,53 δισ. ευρώ έως και το τέλος Φεβρουαρίου 2026, εκ των οποίων 1,11 δισ. από κατοικίες και 0,42 δισ. από πωλήσεις γης. Η μέση τιμή πώλησης στο παραλιακό μέτωπο (315 κατοικίες που έχουν πουληθεί στο σύνολό τους) είναι στις 12.300 ευρώ ανά τ.μ., ενώ για τις εσωτερικές γειτονιές του «Little Athens» με απορρόφηση 85% στις πωλήσεις (571 από τις 671 κατοικίες) το αντίστοιχο νούμερο διαμορφώνεται στα 8.500 ευρώ ανά τ.μ.

Φυσικά, με κριτήριο το περιθώριο κέρδους και τη συνολική επιδίωξη του «υψηλού τουρισμού» ο προσανατολισμός είναι για κατοικίες που έτσι κι αλλιώς απευθύνονται σε χοντρά πορτοφόλια.

Σε πρόσφατο συνέδριο real estate, ο CEO & VP της «Ten Brinke Hellas» ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «παρατηρούμε πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα νότια προάστια, υπήρχαν διαθέσιμα οικόπεδα που θα μπορούσαμε να αγοράσουμε στο Ελληνικό, έχουμε ξεκινήσει και εμείς αυτή τη διαδικασία, έχουμε αγοράσει ήδη κάποια και συνεχίζουμε τις αγορές μας με σκοπό να δημιουργήσουμε πολυτελείς κατοικίες, που απευθύνονται σε ανθρώπους υψηλών εισοδημάτων κυρίως από το εξωτερικό».

Στην άνοδο των τιμών ρόλο διαδραματίζει και η Golden Visa (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή - αγοραστή) που προσελκύει ξένα κεφάλαια στα ακίνητα. Η Αττική συγκεντρώνει το 80% των εκκρεμών αιτήσεων, ενώ η ζήτηση κατευθύνεται στα ακριβότερα ακίνητα της Περιφέρειας και κυρίως στον Νότιο Τομέα. Εξάλλου, και οι ίδιες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Golden Visa, όπως το ελάχιστο όριο επένδυσης στα 800.000 ευρώ και η προϋπόθεση ενιαίας κατοικίας άνω των 120 τ.μ., οδηγούν προς τα εκεί. Από κοντά συμβάλλει και ο πολλαπλασιασμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων (AirBnb), ενώ ήδη στην περιοχή δραστηριοποιούνται ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται νέες με τη συμμετοχή ντόπιων και ξένων κεφαλαίων. Ενδεικτικά είναι μια σειρά δημοσιεύματα για τη δραστηριοποίηση επενδυτών από το Ισραήλ, τον Λίβανο, τις χώρες του Κόλπου κ.ο.κ.

Αγωνιστικό κάλεσμα του ΚΚΕ στον λαό της Αττικής

Το ΚΚΕ έγκαιρα είχε προειδοποιήσει πως τα διάφορα πολυδιαφημισμένα επενδυτικά σχέδια και στον Νότιο Τομέα όχι μόνο δεν αφορούν τις εργατικές - λαϊκές ανάγκες, αλλά θα επιφέρουν περαιτέρω τσάκισμά τους. Είναι δεδομένες οι συνέπειες στους εργαζόμενους από την εμπορευματοποίηση της γης, την καπιταλιστική αγορά και αξιοποίηση των κατοικιών, την «τουριστική ανάπτυξη» για λίγους, τη διασφάλιση της μέγιστης κερδοφορίας των κατασκευαστικών ομίλων, των τραπεζών και των υπόλοιπων μονοπωλίων.

Την ίδια ώρα μπαίνει μπροστά στον αγώνα για το δικαίωμα του λαού στη στέγη, στις μάχες ενάντια στους πλειστηριασμούς.

Στο πρόσφατο σχετικό κάλεσμά της η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ τονίζει μεταξύ άλλων:

«Το ΚΚΕ οργανώνει τον αγώνα για τη μόνη πραγματική διέξοδο που έχει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των συνδυασμένων λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό παλεύει για την εργατική εξουσία, την κοινωνική ιδιοκτησία, που με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό μπορεί να διασφαλίσει την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών στη στέγη, την Ενέργεια, τα υπόλοιπα κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα.

Με χωροταξικό σχεδιασμό στη βάση επιστημονικών ερευνών και υπολογισμού των κοινωνικών αναγκών, για ισόμετρη ανάπτυξη κατασκευών, σύγχρονων κατοικιών, όπου οι αναπλάσεις και οι επεκτάσεις στις πόλεις και συνολικά οι χρήσεις της γης θα γίνονται με γνώμονα το σύνολο των λαϊκών αναγκών. Με σχέδια διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποβλήτων, με πνεύμονες πρασίνου και ζώνες λαϊκού αθλητισμού, με πόλεις πραγματικά φιλικές στον άνθρωπο.

Ο λαός μας, και ιδιαίτερα στην Αττική, έχει αποκτήσει αγωνιστική πείρα από τις μάχες που έδωσε όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στους πλειστηριασμούς.

Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έχουν πρωτοστατήσει μαζί με τον λαό στις μάχες αυτές και για τη στάση τους αυτή διώκονται από την αστική δικαιοσύνη.

Αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη ώστε να κλιμακωθεί σήμερα ο αγώνας για το δικαίωμα του λαού στη στέγη με:

- Σχεδιασμό με ευθύνη του κράτους, επαναλειτουργία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), αξιοποίηση του αποθέματος των κρατικών κτιρίων για τις ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας.

- Προστασία της πρώτης κατοικίας απ' τους πλειστηριασμούς και τα "κοράκια" των τραπεζών και των funds με κατάργηση του συνόλου της αντιδραστικής νομοθεσίας. Να σταματήσει εδώ και τώρα το αίσχος των πλειστηριασμών των λαϊκών κατοικιών.

- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τη λαϊκή κατοικία, περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση και κατάργηση της golden visa.

- Αναβάθμιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας Ιδρυμάτων και άλλων κτιρίων ή οικοπέδων του Δημοσίου, των δήμων και Περιφερειών, για δημιουργία νέων εστιών στην ευθύνη του κράτους, χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια. Επισκευή και ανακαίνιση όλων των παλιών εστιών με κρατική δαπάνη.

- Φτηνό ρεύμα για τον λαό, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών και κρατική στήριξη του κόστους στέγασης των λαϊκών οικογενειών.

Το ΚΚΕ απευθύνει πλατύ αγωνιστικό κάλεσμα συμπόρευσης στον λαό της Αττικής, ώστε από το ίδιο μετερίζι, μέσα από την οργανωμένη πάλη και την αντεπίθεση του εργατικού - λαϊκού κινήματος, να ανοίξουμε τον δρόμο για ριζικές αλλαγές και ανατροπές, για να είναι οι εργαζόμενοι, ο λαός, νοικοκύρηδες στον τόπο και τον κόπο τους!».