Λίβανος και Ισραήλ ανακοίνωσαν νέα «εκεχειρία»

2026 The Associated Press. All

Την όρεξη των ισραηλινών δυνάμεων εισβολής και επίθεσης για ακόμη περισσότερες απαιτήσεις ανοίγει η εξέλιξη των παζαριών μεταξύ των κυβερνήσεων Λιβάνου και Ισραήλ, που πραγματοποιούνται υπό την πίεση των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και της Γαλλίας για «διαπραγμάτευση» και «συνεννόηση» μεταξύ των δύο πλευρών.

Μετά από τις νέες διήμερες διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον, αντιπροσωπείες Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων ανακοίνωσαν μία «νέα εκεχειρία». Οι δύο πλευρές σημειώνεται πως δεν έχουν καν διπλωματικές σχέσεις αλλά διαπραγματεύονται υπό την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ για χάρη των συμφερόντων αμερικανικών μονοπωλίων Ενέργειας και όχι μόνο.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «η κατάπαυση του πυρός εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση όλων των στελεχών της από τον τομέα νοτίως του ποταμού Λιτάνι».

Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία δέσμευση ή υποχρέωση του Ισραήλ να σταματήσει άμεσα την ισοπέδωση πόλεων και χωριών του νότιου και ανατολικού Λιβάνου, πόσο μάλλον να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει.

Αντίθετα, τυρβάζουν περί άλλα κάνοντας λόγο για... «δημιουργία πιλοτικών ζωνών» που υποτίθεται πως θα έχει «αποκλειστικό έλεγχο ο στρατός» και μη κρατικές δυνάμεις στο πλαίσιο επιχείρησης για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και απομάκρυνσής της από τα πεδία συγκρούσεων με τον ισραηλινό στρατό.

«Με την καθοδήγηση των ΗΠΑ»

Αναφέρεται έτσι πως οι δύο πλευρές «συμφώνησαν με την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών να προωθήσουν γρήγορα τη δημιουργία πιλοτικών ζωνών στις οποίες οι Λιβανικές Ενοπλες Δυνάμεις θα αναλάβουν τον αποκλειστικό έλεγχο της επικράτειας, αποκλείοντας όλους τους μη κρατικούς παράγοντες...».

Στη συνέχεια της κοινής ανακοίνωσης, επιβεβαιώνουν πως ο βασικός σκοπός των «διαβουλεύσεων» που κάνουν από τα μέσα Απρίλη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι η συνεργασία Ισραήλ και λιβανικής κυβέρνησης για την εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ.

Η ανακοίνωση προσθέτει ακόμα ότι «οι αντιπροσωπείες συζήτησαν ένα πλαίσιο ασφάλειας, βασισμένο στις συζητήσεις στο Πεντάγωνο στις 29 Μαΐου, με στόχο τη βιώσιμη διασφάλιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και του Ισραήλ». Αναφέρουν ρητά, με στόχο τη Χεζμπολάχ, πως αυτό το «πλαίσιο ασφαλείας» περιλαμβάνει την «εξάρθρωση των μη κρατικών ένοπλων ομάδων και την αποτροπή της επανεμφάνισής τους».

Η στάση της κυβέρνησης του Λιβάνου

Η κυβέρνηση της Βηρυτού, που έβαλε ανερυθρίαστα την υπογραφή της στο κείμενο της «κοινής ανακοίνωσης», δεν έκανε καμία αναφορά για τις επιθέσεις των ΗΠΑ - Ισραήλ αλλά καταδίκασε «τις επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της περιοχής και τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες που υπονομεύουν τη σταθερότητα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, είτε μέσω της υποστήριξης σε πληρεξούσιους είτε μέσω όλων των άλλων επιθετικών ενεργειών».

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, χαρακτηρίζοντας «ιδιαίτερα δύσκολες» τις τελευταίες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας, θεωρώντας ότι η «συμφωνία» που βρίσκεται υπό συζήτηση αποτελεί δήθεν «την τελευταία ευκαιρία» για αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης. Ιδιαίτερα δε αναφέρθηκε στον ρόλο της παρέμβασης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη «συμφωνίας».

Ως συνέχεια Ισραήλ και Λίβανος συμφωνούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις στις 22 Ιουνίου, πάντα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ισραηλινός υπουργός Αμυνας: Ελεύθερος ο στρατός να βομβαρδίζει...

Στο φόντο της «νέας» συμφωνίας «εκεχειρίας» ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει ακάθεκτα τις επιθέσεις, με τον υπουργό Αμυνας Ισραελ Κατς να δηλώνει απροκάλυπτα την Πέμπτη πως η συμφωνία «εκεχειρίας» με τον Λίβανο «δίνει στον στρατό την ελευθερία» να χτυπήσει τη Βηρυτό εάν η Χεζμπολάχ επιτεθεί σε ισραηλινές κοινότητες. Πρόσθεσε έτσι πως οι επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν αναφέροντας:

«Ο στρατός σε αυτό το στάδιο συνεχίζει να πυροβολεί και τις χερσαίες επιχειρήσεις και παραμένει στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο έως την Κίτρινη Γραμμή, συμπεριλαμβάνοντας την περιοχή του (μεσαιωνικού κάστρου) Μποφόρ, δίχως την επιστροφή του πληθυσμού, ενώ συνεχίζει να διαλύει τρομοκρατικές υποδομές στο έδαφος». Ανέφερε επίσης πως οι ισραηλινές δυνάμεις «διατηρούν την ελευθερία δράσης με αμερικανική υποστήριξη για να χτυπήσουν τη Βηρυτό απαντώντας στα πυρά προς ισραηλινές κοινότητες και εδάφη».

Ανάλογες δηλώσεις για «ελευθερία δράσης» στον Λίβανο έκανε και ο Ισραηλινός επιτελάρχης Εγιάλ Ζαμίρ.

Η αντίδραση της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, απέρριψε τη συμφωνία και διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να μάχεται κατά της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία «εκεχειρίας». Επίσης ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη συνέχιση της ισραηλινής παρουσίας σε λιβανικό έδαφος και ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της κατά των δυνάμεων εισβολής.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις της οργάνωσης έναντι του Ισραήλ, στέλεχός της ανέφερε ότι εξαπέλυσε 17 ξεχωριστές επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, χρησιμοποιώντας ρουκέτες, πυροβολικό και εκρηκτικά drones για να στοχεύσει συγκεντρώσεις στρατευμάτων, στρατιωτικά οχήματα και άρματα μάχης, με στόχο να ανακόψει τις ισραηλινές προελάσεις.

Σε διάγγελμά του, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε πως όσο ο λαός και τα χωριά του Λιβάνου δέχονται επίθεση από τον ισραηλινό στρατό οι περιοχές του Ισραήλ «θα παραμένουν υπό απειλή».

Απέρριψε τις προσπάθειες να συνδεθεί η αναδιάταξη της οργάνωσης με ευρύτερες πολιτικές «διευθετήσεις», τονίζοντας πως αρνείται κάθε σχέση ανάμεσα στην παρουσία της Χεζμπολάχ και την εκεχειρία ή την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού. «Πολεμάμε για τη γη και τον λαό μας που είναι ριζωμένος εδώ. Δεν θα γίνουμε σκλάβοι κανενός για να ζήσουν οι επόμενες γενιές τις ζωές τους με ανεξαρτησία στην πατρογονική γη» ανέφερε.

Στην Τεχεράνη, πάντως χτες, ο διοικητής της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης Εσμαήλ Καάνι, δήλωσε ότι η βασική απαίτηση του Λιβάνου είναι η αποχώρηση του Ισραήλ από το λιβανικό έδαφος σε θέσεις που κατείχε πριν την έναρξη του πολέμου και πως η υποστήριξη της αντίστασης στον Λίβανο είναι «καθήκον όλων των μουσουλμάνων».

Νεκρός Σέρβος κυανόκρανος

Το ίδιο 24ωρο ανακοινώθηκε πως (πιθανώς από ισραηλινά πυρά) σκοτώθηκε χτες ο Σέρβος κυανόκρανος Milovan Jovanovic που υπηρετούσε στη δύναμη UNIFIL του ΟΗΕ και η οποία εδώ και δεκαετίες είναι αναπτυγμένη στα σύνορα Λιβάνου - Ισραήλ.

Επιπλέον, το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ μετέδωσε χτες πως το Ισραήλ βομβάρδισε ΙΧ που κινούνταν στον δρόμο μεταξύ των περιοχών Ζίφτα και Νουμαϊρίγια στον νότιο Λίβανο, τραυματίζοντας τον Αντουάν Μπου Αμπσι, την σύζυγό του, Τερέζ, και την κόρη τους, Νατζάτ. Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Ράι στην πόλη Σιδώνα για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Σε ξεχωριστή αναφορά, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνέχιζαν και χτες να πετούν πάνω από την περιοχή της Τύρου.