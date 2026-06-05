ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται

Με πολλά μπρος - πίσω και κατά καιρούς στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Χτες, ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έκανε έκκληση για εθνική ενότητα απέναντι σε απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα του. Προειδοποίησε πως οποιαδήποτε ενέργεια δημιουργεί «απαισιοδοξία ή απογοήτευση» στον πληθυσμό ισοδυναμεί «με βοήθεια προς τον εχθρό». Εκτίμησε δε πως «οι εχθροί του Ιράν έχοντας ηττηθεί στο πεδίο της μάχης επιδιώκουν τώρα να υπονομεύσουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού και να σπείρουν εσωτερικές έριδες».

Ανέφερε στη συνέχεια πως «το σύστημα κυριαρχίας που δημιούργησε ένα στρατιωτικό φυλάκιο, που ονομάζεται Ισραήλ, πριν από σχεδόν 80 χρόνια, δεν μπορεί να δεχτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού και ανεξάρτητου Ιράν, προικισμένου με πολυάριθμα πλεονεκτήματα και δυνατότητες, στα ανατολικά σύνορα της ψεύτικης και πλασματικής γεωγραφίας του Μεγάλου Ισραήλ, δηλαδή στα ανατολικά του Ευφράτη».

Το διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έγινε με αφορμή την 37η επέτειο από τον θάνατο του πρώην ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ιμάμ Χομεϊνί.

Είχε προηγηθεί το βράδυ της Τετάρτης η συνέντευξη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο «Al Mayadeen», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη μακρά διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Οπως είπε, «ανταλλάχτηκαν μηνύματα όσον αφορά την ανάγκη να τερματιστεί η επίθεση εναντίον του Λιβάνου, όμως δεν σημειώθηκε καμιά απτή πρόοδος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».

Ο Τραμπ για το ψήφισμα της Βουλής περί εξουσιών πολέμου

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδειξε να ενοχλείται έντονα από την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων αργά το βράδυ της Τετάρτης να εγκρίνει ψήφισμα που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του.

Χαρακτήρισε το ψήφισμα που εγκρίθηκε με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά, «μη πατριωτική κίνηση».

Υποστήριξε επίσης πως είναι «άνευ νοήματος» το ψήφισμα, που για να έχει ισχύ θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Γερουσία (πράγμα δύσκολο). Πρόσθεσε πως το αποτέλεσμα της Βουλής βγήκε επειδή υπήρξαν «τέσσερις κακοί Ρεπουμπλικάνοι» και «όλοι οι Δημοκρατικοί που θέλησαν να περιορίσουν τις εξουσίες μου για πόλεμο ακριβώς στη μέση της τελικής διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Κατηγόρησε τους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους βουλευτές (Τόμας Μάσι, Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Τομ Μπάρετ και Γουόρεν Ντέιβιντσον) πως έδρασαν σε βάρος του για «προσωπικούς λόγους» και πως οι Δημοκρατικοί «υποφέρουν από το Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ επειδή θα προτιμούσαν να αποτύχει η χώρα τους, παρά να μου δώσουν άλλη μία στις πολλές νίκες».

Συλλήψεις Σιιτών στο Μπαχρέιν

Στο Μπαχρέιν, που χτυπήθηκε προχτές από ιρανικούς πυραύλους και drone σε αντίποινα για αμερικανική επίθεση στο νησί Κεσμ, συνελήφθησαν χτες 20 Σιίτες, μεταξύ τους πέντε γνωστοί θρησκευτικοί ηγέτες.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν εφόδους σε πολλές κατοικίες την Τετάρτη, συλλαμβάνοντας τους 5 κληρικούς και τους υπόλοιπους.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) αναφέρει ότι με τις τελευταίες συλλήψεις ο συνολικός αριθμός των Σιιτών θρησκευτικών και κοινοτικών ηγετών που έχουν συλληφθεί από τις αρχές Μαΐου ανέρχεται τουλάχιστον σε 53.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κατηγορεί τους συλληφθέντες για «συνεργασία με ξένο κράτος» και για διατήρηση «επιχειρησιακών διασυνδέσεων» με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Από την πλευρά τους, τοπικές οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι οι αρχές αξιοποιούν τις ευρείες διατάξεις της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας του 2006, προκειμένου να ποινικοποιήσουν ειρηνικές θρησκευτικές εκδηλώσεις και τη δημόσια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική.