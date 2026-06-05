Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν συνέχεια στο ΟΑΚΑ με τον δεύτερο τελικό
Eurokinissi
Ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης σκοπός των δύο αντιπάλων, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις εκατέρωθεν, είναι να παρουσιάσουν μια καλύτερη εικόνα απ' ό,τι στο πρώτο ματς. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αποφύγει τα λάθη που τον έφεραν να κυνηγάει από το -17 στην πρεμιέρα, ο δε Ολυμπιακός ευελπιστεί στη διατήρηση του ρυθμού και της συγκέντρωσης, κάτι που δεν κατάφερε στο πρώτο ματς, όταν και απώλεσε τη διαφορά ασφαλείας που είχε αποκτήσει μετά το 25'.
Πάντως δεν λείπουν τα προβλήματα για τους δύο τεχνικούς, Εργκίν Αταμάν και Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή βασικών στελεχών τους. Στον Παναθηναϊκό θα κριθεί την τελευταία στιγμή αν θα παίξουν Σλούκας και Ρογκαβόπουλος, ενώ στον Ολυμπιακό υπήρχε αβεβαιότητα αν θα ήταν έτοιμος ο Ντόρσεϊ.