ΒASKET LEAGUE

Δεύτερη «πράξη» για τους «αιώνιους»

Eurokinissi

Στον απόηχο των όσων έγιναν στο ΣΕΦ στον πρώτο τελικό, οι δύο φιναλίστ (και) της φετινής Basket League, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, δίνουν συνέχεια στα ραντεβού τους απόψε στο ΟΑΚΑ, στον δεύτερο τελικό (21.00 - ΕΡΤ Σπορ). Ο Ολυμπιακός με τη νίκη του στο ΣΕΦ έχει πάρει το προβάδισμα στη σειρά με 1-0 και απόψε οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους: Οι «ερυθρόλευκοι» για να κάνουν το 2-0 και να βρεθούν μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, οι «πράσινοι» για να ισοφαρίσουν και να διατηρήσουν ακέραιες τις ελπίδες τους, αποφεύγοντας περαιτέρω πίεση. Θυμίζουμε ότι ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες και ότι εφόσον χρειαστεί πέμπτος τελικός θα γίνει με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα έδρας ως 1ος της κανονικής περιόδου.

Ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης σκοπός των δύο αντιπάλων, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις εκατέρωθεν, είναι να παρουσιάσουν μια καλύτερη εικόνα απ' ό,τι στο πρώτο ματς. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αποφύγει τα λάθη που τον έφεραν να κυνηγάει από το -17 στην πρεμιέρα, ο δε Ολυμπιακός ευελπιστεί στη διατήρηση του ρυθμού και της συγκέντρωσης, κάτι που δεν κατάφερε στο πρώτο ματς, όταν και απώλεσε τη διαφορά ασφαλείας που είχε αποκτήσει μετά το 25'.

Πάντως δεν λείπουν τα προβλήματα για τους δύο τεχνικούς, Εργκίν Αταμάν και Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή βασικών στελεχών τους. Στον Παναθηναϊκό θα κριθεί την τελευταία στιγμή αν θα παίξουν Σλούκας και Ρογκαβόπουλος, ενώ στον Ολυμπιακό υπήρχε αβεβαιότητα αν θα ήταν έτοιμος ο Ντόρσεϊ.