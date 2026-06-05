Να παρθεί πίσω τώρα η απόλυση!

Δυναμική παρέμβαση των εργαζομένων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής | Το κοινό συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα τους

«Ζητάμε τη συμπαράστασή σας! Να παρθεί πίσω τώρα η απόλυση». Με αυτά τα λόγια εργαζόμενοι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής απευθύνονται στο κοινό που έχει γεμίσει την αίθουσα «Στ. Νιάρχος» του ΚΠΙΣΝ, για να παρακολουθήσει την τελευταία παράσταση της «Κάρμεν». Το πανό που σηκώνεται είναι κι αυτό ξεκάθαρο: «Πάρτε πίσω την απόλυση του συναδέλφου μας».

Τα θερμά χειροκροτήματα που γεμίζουν την αίθουσα φανερώνουν ξεκάθαρα την αλληλεγγύη και τη στήριξη του κοινού, το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί με ανακοίνωση, η οποία διακινείται πλατιά από τους εργαζόμενους της Λυρικής ανταποκρινόμενοι στα καλέσματα των σωματείων τους.

Στην ανακοίνωση καταγγέλλεται η απόφαση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της ΕΛΣ να μην προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης εργαζόμενου του τμήματος Πληροφορικής. Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο και πολύπειρο εργαζόμενο, με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στον οργανισμό, ο οποίος παράλληλα εκλέγεται επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΣΕΕΛΣ).

Οπως σημειώνεται:

«Η παράσταση που πρόκειται να παρακολουθήσετε είναι καρπός πολύωρης εργασίας, αφοσίωσης, συλλογικής προσπάθειας και, πάνω απ' όλα, της αγάπης μας για την τέχνη που υπηρετούμε. Κάθε σκηνή, κάθε στιγμή επί σκηνής και κάθε ώρα προετοιμασίας κρύβουν πίσω τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για το τελικό αποτέλεσμα, με μεράκι και σεβασμό προς το κοινό.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, άλλοι μέσα εργαζόμενοι και άλλοι έξω διαδηλώνοντας, γιατί ένας συνάδελφός μας και εκλεγμένος συνδικαλιστής βρέθηκε εκτός εργασίας έπειτα από 18 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στο θέατρο. Η διοίκηση της Λυρικής Σκηνής επέλεξε να μην ανανεώσει τη σύμβασή του, οδηγώντας τον ουσιαστικά στην απόλυση και επιδεικνύοντας στην πράξη αδιαφορία απέναντι σε όλους εμάς τους εργαζομένους που στηρίζουμε καθημερινά το καλλιτεχνικό έργο.

Ως εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων, μαζί με τα σωματεία μας και όλους τους συντελεστές της παράστασης, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον συνάδελφό μας και ζητάμε την άμεση επαναπρόσληψή του. Θα το κάναμε για τον καθένα από εμάς, θα το κάναμε για τον καθένα από εσάς, θα το κάναμε για όλους μας.

Καλούμε όλους, όσοι αγαπούν την τέχνη και τον πολιτισμό, να σταθούν στο πλευρό μας και να στηρίξουν το δίκαιο αίτημά μας. Η στήριξή σας δίνει δύναμη στη φωνή μας απέναντι στην αδιαλλαξία της διοίκησης».