ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

Η Γερμανία δεν εξελέγη μη μόνιμο μέλος

Σε μια διπλωματική ήττα οδηγήθηκε η Γερμανία, που απέτυχε να λάβει μια μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που διεκδικούσε έντονα και με σιγουριά «νικητή» τις τελευταίες μέρες για τα έτη 2027 και 2028.

Η Πορτογαλία έλαβε 134 ψήφους, η Αυστρία 131 και η Γερμανία 104. Πορτογαλία και Αυστρία εισέρχονται έτσι, για την περιφερειακή ομάδα δυτικοευρωπαϊκών κρατών, στο ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ. Στην περιφερειακή αυτή ομάδα αναλογούν δύο έδρες, για τις οποίες αυτήν τη φορά υπήρχαν τρεις υποψήφιες χώρες. Για την εκλογή απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων των 193 κρατών - μελών του ΟΗΕ.

Η Γερμανία κανονικά θα έπρεπε να είχε κάνει πίσω εξαρχής, σχολιάζουν αναλυτές στη Γερμανία, γιατί «δεν ήταν η σειρά της», ωστόσο, αν και γνώριζε τις άλλες δύο υποψηφιότητες, έθεσε όψιμα και η ίδια υποψηφιότητα - μια απόφαση που δέσμευσε και τη νυν κυβέρνηση. Η Γερμανία έχει στο παρελθόν διατελέσει έξι φορές μη μόνιμο μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ.

Οι δυο άλλες χώρες είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη στήριξη άλλων κρατών, «ήμασταν από την αρχή σε μειονεκτική θέση», υποστήριξε ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γ. Βάντεφουλ.

Οπως σημειώνει ανάλυση της «Deutsche Welle», πολλές χώρες ήταν αντίθετες με τη γερμανική υποψηφιότητα «εξαιτίας της στάσης ανοχής του Βερολίνου έναντι του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια», της μη αναγνώρισης «παλαιστινιακού κράτους» και μη συμμετοχής στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό. Τέλος, πολλές χώρες θεωρούν ότι η Γερμανία «αντέδρασε ήπια» ως προς την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν καθώς και στην αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα.

«Δεν πιστεύω ότι αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Δεν υπάρχει λόγος να υπερερμηνεύουμε την ήττα, υποθέτοντας π.χ. ότι επρόκειτο για "τιμωρία" της Γερμανίας», σχολίασε ο Γ. Βάντεφουλ.