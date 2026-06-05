ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία σχεδιάζουν να εμπλακούν σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία

Σε μια περίοδο που κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις και αυξάνεται η οικονομική και στρατιωτική πίεση στη Μόσχα

Ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση στη Βαλτική, «καυτό» πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας, όπως φαίνεται και από τις χθεσινές δηλώσεις του Γκιγιόμ Βερνέ, εκπροσώπου των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Γαλλικά πολεμικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές την τελευταία βδομάδα στο πλαίσιο της Αποστολής Αστυνόμευσης Αεροπορίας της Βαλτικής του ΝΑΤΟ, είπε, χαρακτηρίζοντας τις εισβολές έναν υψηλότερο από τον συνηθισμένο αριθμό «προκλήσεων».

Σε εβδομαδιαία ενημέρωση δημοσιογράφων ο Βερνέ δήλωσε ότι ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός αναχαιτίσεων ίσως σηματοδοτεί ότι η Μόσχα επιδιώκει να επιδείξει τις δυνάμεις της την ίδια βδομάδα που φιλοξενεί το ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Πάντως, τις προηγούμενες βδομάδες ρωσικά και ουκρανικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, ενώ υπήρξαν αναφορές για ρωσικό drone σε πολυκατοικία σε πόλη της Ρουμανίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ο πόλεμος στην Ουκρανία να επεκταθεί.

Σε μια φάση που ο πόλεμος κλιμακώνεται στρατιωτικά και τα ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές είναι καθημερινά, τα ισχυρότερα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία, σχεδιάζουν να εμπλακούν σε διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Bloomberg», οι τρεις χώρες θεωρούν ότι «η στρατιωτική και πολιτική συγκυρία μπορεί να ευνοεί περισσότερο το Κίεβο σε σχέση με προηγούμενες περιόδους».

Παράλληλα «υπάρχουν ενδείξεις δυσαρέσκειας ακόμα και σε υψηλά κλιμάκια της ρωσικής εξουσίας για το κόστος του πολέμου». Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι καμία απόφαση δεν πρόκειται να ληφθεί χωρίς τη συναίνεση της ουκρανικής ηγεσίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να έχει τις επόμενες μέρες επαφές με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το ζήτημα, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Αλλοι αξιωματούχοι της Ευρώπης επικρίνουν την πρωτοβουλία, λέγοντας ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ζητά από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, τα οποία μάλιστα δεν βρίσκονται καν υπό ρωσικό έλεγχο. Γι' αυτόν τον λόγο υποστηρίζουν ότι οι «σύμμαχοι» του Κιέβου θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία για να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την Ουκρανία με όπλα, και να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων.

Προς συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας στην Αρκτική

Αυτήν την περίοδο (μετά την επίθεση στο Ιράν) οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ρωσίας έχουν βαλτώσει, ενώ η Ουάσιγκτον προωθεί τη δική της «ατζέντα», αποκλείοντας εν πολλοίς τους Ευρωπαίους.

Χθες πάντως, μετά από μήνες, ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι Ρωσία και ΗΠΑ συζητούν εντατικά «κοινά έργα» στη ρωσική Αρκτική. Προχθές είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, σύμβουλο του Τραμπ, και αναμένεται να έχουν επαφές αυτήν τη βδομάδα, σύμφωνα με τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

ΕΕ: Σχεδιάζει κυρώσεις σε εταιρείες που ενισχύουν τη Ρωσία

Η ΕΕ προωθεί την επιβολή κυρώσεων σε 4 κινεζικές εταιρείες τις οποίες κατηγορεί ότι στηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το «Politico».

Οι 4 εταιρείες, που πιθανότατα θα συμπεριληφθούν στο νέο πακέτο κυρώσεων το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ την επόμενη βδομάδα, φέρονται να υποστηρίζουν τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, να προμηθεύουν με χημικά τον ρωσικό στρατό και να παραδίδουν εξαρτήματα που χρησιμοποιεί η Μόσχα για την κατασκευή επιθετικών drones.

Η ΕΕ έχει στοχοποιήσει κινεζικές εταιρείες και σε προηγούμενους γύρους κυρώσεων, όμως οι τελευταίες προτάσεις δείχνουν ότι το μπλοκ εντείνει τη στρατηγική του να πλήττει όσους στηρίζουν τη Ρωσία, παρά τις προειδοποιήσεις του Πεκίνου για «συνέπειες» σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνονταν στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Στο μεταξύ η Κομισιόν παρουσίασε μια πρόταση για σημαντική καταστολή των επιδοτούμενων κινεζικών εισαγωγών. Την περασμένη βδομάδα η Κίνα δήλωσε ότι θα λάβει «αποφασιστικά αντίμετρα» αν η ΕΕ επιβάλει επιπλέον εμπορικούς περιορισμούς.

Πέρα από τις τέσσερις κινεζικές εταιρείες το έγγραφο προτείνει κυρώσεις εναντίον πέντε εταιρειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τριών στην Τουρκία και μίας στο Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες φέρονται να διευκολύνουν τη ρωσική ναυτιλία και τις πωλήσεις Ενέργειας. Προτείνεται επίσης η επιβολή κυρώσεων σε θυγατρικές της «Lukoil» και σε δεκάδες άτομα και εταιρείες που περιγράφονται ως υποστηρικτές της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Μια ομάδα σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών προωθεί επίσης πιο εκτεταμένες κυρώσεις σε βάρος ρωσικών ενεργειακών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των «Gazprom», «Novatek» και «Rosneft», σύμφωνα με ξεχωριστό έγγραφο που είδε το «Politico».

Την ίδια ώρα η αντιπαράθεση μέσα στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο για την Ενέργεια συνεχίζεται, κάτω και από την πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού. Ο Μάρκους Φρονμάιερ, εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD), συμμετέχει στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) και προχθές συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της «Gazprom», Αλεξέι Μίλερ, καθώς και με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.

Ο Γερμανός πολιτικός κάλεσε για επαναλειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου «Nord Stream» και αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία.

4 νεκροί στην Κριμαία

Στο πεδίο η σύγκρουση κλιμακώνεται και 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικά πλήγματα στην Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χερσονήσου, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία. Μία μέρα νωρίτερα ουκρανικά drones είχαν χτυπήσει στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας αναχαίτισε και κατέρριψε 272 ουκρανικά drones.

Σταδιακά και με τη στήριξη των ΝΑΤΟικών η Ουκρανία αναπτύσσει νέες στρατιωτικές ικανότητες, και η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής πυραύλων και drones της χώρας, «Fire Point», πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση ενός βαλλιστικού πυραύλου που θα αποτελέσει τη βάση ενός προγράμματος για τη δημιουργία αντιπυραυλικού συστήματος άμυνας.

Ο πύραυλος FP7.X είναι η εκδοχή αναχαίτισης του βαλλιστικού πυραύλου FP7 της «Fire Point», που προσώρας αναπτύσσεται και ο οποίος σύμφωνα με την εταιρεία θα είναι σε θέση να επιτίθεται σε χερσαίους στόχους.

Ο συνιδιοκτήτης της «Fire Point», Ντενίς Στίλιρμαν, δήλωσε στο «Reuters» τον Απρίλη ότι διεξάγει συνομιλίες με ευρωπαϊκές εταιρείες - τις οποίες δεν κατονόμασε - για τη δημιουργία ενός νέου αντιαεροπορικού αμυντικού συστήματος που θα είναι σε θέση να καταρρίπτει υπερηχητικούς πυραύλους, μέχρι τέλος του επόμενου έτους, δημιουργώντας μια χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση στους αμερικανικής κατασκευής Patriot.

Η «Fire Point», η οποία ιδρύθηκε μετά την έναρξη του πολέμου το 2022, δηλώνει πλέον ότι κατασκευάζει χιλιάδες drones μεγάλου βεληνεκούς κάθε μήνα. Κατασκευάζει επίσης τον πύραυλο Κρουζ Flamingo, τον οποίο η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει για να χτυπήσει αρκετές σημαντικές ρωσικές στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις.