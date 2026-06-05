ΙΝΔΙΑ

Πενθήμερη επίσκεψη της Προέδρου της Βενεζουέλας

2026 The Associated Press. All

Επίσημες επαφές συνολικής διάρκειας πέντε ημερών ξεκίνησε προχτές Τετάρτη στην Ινδία η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας,, που έφτασε στο Νέο Δελχί συνοδευόμενη από τους υπουργούς Εξωτερικών, Μεταφορών, Επιστήμης και Τεχνολογίας της χώρας της.

Στην ατζέντα των διμερών επαφών περιλαμβάνονται σχέδια για σύσφιξη της διμερούς συνεργασίας στην Οικονομία, στο Εμπόριο, στον Πολιτισμό, στην Τεχνολογία, στη Βιομηχανία και την Υγεία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Καράκας.

Σημειωτέον ότι από τον Μάη του 2025 μέχρι τον Απρίλη του 2026 η Ινδία είχε σταματήσει να αγοράζει βενεζουελάνικο πετρέλαιο αλλά πλέον η λατινοαμερικανική χώρα αποτελεί τον τέταρτο (!) βασικότερο προμηθευτή πετρελαίου για τον ασιατικό γίγαντα, μετά από τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Η ενεργειακή συνεργασία Ινδίας - Βενεζουέλας αναβαθμίζεται με φόντο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον που η Ουάσιγκτον επιδεικνύει για το φυσικό πλούτο της Βενεζουέλας ειδικά μετά τον φετινό Γενάρη και τη στρατιωτική επίθεση στη χώρα (με την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο που «οδηγήθηκε» στις ΗΠΑ για να δικαστεί, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για στήριξη παράνομης διακίνησης ναρκωτικών κ.τ.λ.). Μόλις την περασμένη βδομάδα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να συμβάλουν ώστε η Ινδία να διασφαλίσει «όση Ενέργεια είναι διατεθειμένη να αγοράσει», εξηγώντας ότι «υπάρχουν ευκαιρίες με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας».

Εκτός από συνάντηση με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, το πρόγραμμα της Ροντρίγκες περιελάμβανε και μια στάση στην περιοχή Jamnagar, για να επισκεφθεί το διυλιστήριο Reliance Industries, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα διύλισης πετρελαίου στον κόσμο και πιθανός βασικός προορισμός για το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Ακόμα, επαφές έχουν προγραμματιστεί στην έδρα του ινδικού κολοσσού Tata, στη Βομβάη, αλλά και συναντήσεις με φορείς της λεγόμενης «Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας» (σχήμα συνεργασίας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση «καθαρής Ενέργειας» με επενδύσεις στην Ινδία αλλά και το εξωτερικό).

Τα σχετικά ρεπορτάζ παρατηρούσαν ότι τουλάχιστον μέχρι τον περασμένο Φλεβάρη οπότε άρχισε ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, η Ινδία εισήγαγε το 90% του πετρελαίου της, ενώ από αυτό περίπου το μισό έφτανε μέσω των Στενών του Ορμούζ... Πρόκειται για τη χώρα που αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στη Γη.