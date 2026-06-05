ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Σχέδια και άλλης επέκτασης εβραϊκών εποικισμών

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Τη διεύρυνση τριών εβραϊκών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη και την ανέγερση 2.162 οικιστικών μονάδων αποφάσισε η κυβέρνηση του κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ, σε συνέχεια των μακροπρόθεσμων σχεδιασμών κατοχής και αποτροπής της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Η ανέγερση χιλιάδων κατοικιών προβλέπεται να γίνει σε εποικισμούς που είναι κοντά στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ, στη Ναμπλούς και στη Χεβρώνα. Ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε πως το σχέδιο αφορά «τη συνέχιση οικοδόμησης στη γη του Ισραήλ στην πράξη», θεωρώντας πως «θα ενισχύσουν την ασφάλεια του Ισραήλ» και θα δημιουργήσουν «καθαρά γεγονότα στο έδαφος για να αποτραπεί η δημιουργία αραβικού τρομοκρατικού κράτους».

Πριν από τρεις βδομάδες, ο Σμότριτς είχε απειλήσει με πόλεμο την Παλαιστινιακή Αρχή αφότου ενημερώθηκε πως επιδιώκεται η έκδοση «εμπιστευτικού» εντάλματος σύλληψης τόσο σε βάρος του ιδίου, όσο και σε βάρος του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας (επίσης έποικου) Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Απαντώντας ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς προτίμησε να κάνει... έκκληση στις ΗΠΑ «να σταματήσουν την ισραηλινή παραφροσύνη».

Σχέδια για μονάδα επεξεργασίας λυμάτων εποικισμών σε παλαιστινιακή γη

Παράλληλα, το παλαιστινιακό «κυβερνείο» της Ανατολικής Ιερουσαλήμ αντιτάχθηκε στα σχέδια των ισραηλινών κατοχικών αρχών να ξεκινήσουν επίσημα τον χωροταξικό σχεδιασμό ενός τεράστιου βιομηχανικού συγκροτήματος διαχείρισης αποβλήτων πάνω σε παλαιστινιακά εδάφη του χωριού Καλαντρίγια που βρίσκεται βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Η κίνηση συνιστά, όπως τονίζει σχετική ανακοίνωση, απειλή για τον τοπικό παλαιστινιακό πληθυσμό, τις αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες καθώς απειλείται η κατάσχεση και άλλων παλαιστινιακών εδαφών με ποικίλα προσχήματα. Αναφέρεται δε πως στα σχέδια των ισραηλινών κατοχικών αρχών είναι η «μετακίνηση» τμήματος του τείχους Απαρτχάιντ σε βάρος εδαφών του χωριού Καλαντρίγια.

Το ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζουν το ξεκλήρισμα των Παλαιστινίων σκοτώνοντας χτες 9 και τραυματίζοντας 15 άλλους στη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών με drone στην πόλη της Γάζας.

Δεκάδες γυναίκες στις φυλακές - κολαστήρια του Ισραήλ

Την Τρίτη, ο Παλαιστινιακός Σύλλογος Κρατουμένων ανακοίνωσε ότι ισραηλινές αρχές συνέλαβαν τέσσερις φοιτήτριες από το Πανεπιστήμιο Μπιρζέιτ, κοντά στη Ραμάλα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη 35 Παλαιστινίων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Ανάμεσα στις φοιτήτριες, ήταν και η Παλαιστίνια Σάμα Σαφί, που διαθέτει αμερικανική υπηκοότητα, προκαλώντας αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Ο ίδιος οργανισμός ανέφερε ότι ο αριθμός των Παλαιστίνιων γυναικών που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές έχει φθάσει τις 90, συμπεριλαμβανομένων 3 ανηλίκων, 3 εγκύων, 19 κρατουμένων υπό διοικητική κράτηση και 2 φυλακισμένων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο. Συνολικά, περισσότερες από 760 Παλαιστίνιες έχουν συλληφθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ενώ οι κρατούμενες αντιμετωπίζουν σκληρές συνθήκες κράτησης.

Οι ισραηλινές συλλήψεις έχουν κλιμακωθεί δραστικά σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Οχθη από την έναρξη του πολέμου, με επίσημα παλαιστινιακά στοιχεία να κάνουν λόγο για περίπου 23.000 Παλαιστίνιους που έχουν κρατηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.