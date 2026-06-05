ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Με μία μαζική και δυναμική συγκέντρωση εκατοντάδες συνταξιούχοι από όλη τη Θεσσαλία έστειλαν χθες Πέμπτη ηχηρό μήνυμα πως δεν συμβιβάζονται με τη φτώχεια, την ακρίβεια και τις συντάξεις πείνας. Το αγωνιστικό τους «ραντεβού» δόθηκε στα Τρίκαλα, στον νομό που τον περασμένο Γενάρη σημαδεύτηκε από το εργοδοτικό έγκλημα με τον φριχτό θάνατο των πέντε εργατριών στη βιομηχανία «Βιολάντα».

Από την πλατεία Ρήγα Φεραίου οι συνταξιούχοι που ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων της Θεσσαλίας διαμήνυσαν ότι δεν θα επιτρέψουν καμία άλλη θυσία από τη ζωή και τα δικαιώματά τους για να αυξάνεται η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και πως δεν κάνουν βήμα πίσω από τις δίκαιες διεκδικήσεις τους.

Φωνάζοντας, δυνατά συνθήματα όπως «Δώστε λεφτά για συντάξεις και Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», «Με αγώνες έχει γίνει η Ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και για διάλυση» απέρριψαν τα φιλοδωρήματα - ψίχουλα της κυβέρνησης και απαίτησαν την κατάργηση όλων των νόμων διάλυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης. Απέναντι στο κύμα ακρίβειας που εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα απαίτησαν πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις τους, καταγγέλλοντας τη λεηλασία τους από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά.

Στο πλευρό των συνταξιούχων βρέθηκαν τοκαι η, όπως και αντιπροσωπείες των

Από το βήμα της συγκέντρωσης έγιναν χαιρετισμοί από τις Συντονιστικές Επιτροπές Αγώνα και των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας. Ενδεικτικά στον χαιρετισμό του ο Γιώργος Παπαδούλης, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Λάρισας σημείωσε πως «βρισκόμαστε στην πόλη που έγινε ένα από τα μεγαλύτερα εργοδοτικά εγκλήματα τα τελευταία χρόνια όπου έχασαν τη ζωή 5 εργάτριες, και απαιτούμε για μια ακόμη φορά να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια του συγκεκριμένου εργοδοτικού εγκλήματος και να καταλογιστούν όλες οι ευθύνες».

«Απορρίπτουμε την κοροϊδία των επιδομάτων, την προπαγάνδα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων» υπογράμμισε ο ίδιος και ξεκαθάρισε πως «δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε στην λογική αυτή, εμείς πληρώσαμε στο ακέραιο τις ασφαλιστικές μας εισφορές που όλες οι κυβερνήσεις τις έριξαν στη χοάνη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων που οι ίδιες δημιούργησαν. Δεν πρόκειται να δεχθούμε τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που ετοιμάζουν στο όνομα της πολεμικής οικονομίας των πολέμων που σφαγιάζουν τους λαούς για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων».

Στη Λαμία

«Δεν χαρίζουμε τίποτα. Συνεχίζουμε τον αγώνα για όσα δικαιούμαστε», διαμήνυσαν και οι συνταξιούχοι της Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας, με τη μαζική και δυναμική συγκέντρωση που οργάνωσαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις της περιοχής, χτες στη Λαμία, ενώ ανανέωσαν το αγωνιστικό τους ραντεβού για το μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Συνταξιούχοι από τη Χαλκίδα και κάθε γωνιά της Εύβοιας, τη Λαμία, τη Θήβα, τη Λιβαδειά, την Αμφισσα, την Αταλάντη και τα ΛΑΡΚΟχώρια, συντεταγμένοι στα μπλοκ και τα πανό των σωματείων τους, δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να αγωνίζονται για να υπερασπιστούν την αξιοπρέπειά τους, τη ζωή τους, τη ζωή των παιδιών και των εγγονιών τους. Απαίτησαν εδώ και τώρα λύσεις απέναντι στα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, διεκδικώντας μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης», ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» στην κύρια σύνταξη κ.ά.

Στην κινητοποίηση απηύθυνε χαιρετισμό ο Γιώργος Οικονόμου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, ενώ παρευρέθηκε ο Κώστας Καπούλας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θήβας. Επίσης, στο πλευρό των συνταξιούχων βρέθηκε ο Κώστας Μπασδέκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έγιναν παρεμβάσεις από εκπροσώπους των τοπικών σωματείων και των Ομοσπονδιών τους, με αναφορές στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μέσα σε κλίμα αγωνιστικής αισιοδοξίας τονίστηκε ότι η μόνη διέξοδος είναι ο δρόμος της διεκδίκησης και του αγώνα.

Επισημάνθηκε ότι η συγκέντρωση στη Λαμία έρχεται ως συνέχεια συγκέντρωσης στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες, αλλά και των μεγάλων κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος και αποτελούν δυναμική και αποφασιστική απάντηση των συνταξιούχων και των σωματείων τους στην κοροϊδία της κυβέρνησης, αλλά και σε όλους όσοι προβάλλονται ως επίδοξοι σωτήρες, αλλά στην πραγματικότητα στηρίζουν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική.

Σημειώθηκε ότι οι όποιες εξαγγελίες για δήθεν μέτρα ανακούφισης όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα προβλήματα, αλλά αντίθετα, μέσα από μια σειρά κόφτες και προϋποθέσεις απευθύνονται σε ακόμη λιγότερους, ενώ ουσιαστικά βγαίνουν από τη μία τσέπη του λαού για να μπουν στην άλλη και ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την κοροϊδία της κυβέρνησης, μετά μάλιστα από 15 χρόνια αρπαγών στις συντάξεις, και όταν, την ίδια ώρα, διατίθενται δεκάδες δισ. ευρώ για την πολεμική οικονομία, την ένταση των ανταγωνισμών ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα, την ενίσχυση και στην Ελλάδα των επιχειρηματικών συμφερόντων και κερδών. Απαίτησαν να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και να μην πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά τις επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων.

Στις παρεμβάσεις των εκπροσώπων συνταξιουχικών οργανώσεων έγιναν επίσης ιδιαίτερες αναφορές στις τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που αντιμετωπίζουν όλα τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε Στερεά και Εύβοια, απαιτώντας την άμεση στελέχωσή τους και καταγγέλλοντας τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για παραπέρα υποβάθμιση νοσοκομείων και παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.

Στη συγκέντρωση των συνταξιουχικών σωματείων της Αν. Στερεάς και Εύβοιας στη Λαμία μίλησαν οι: Κατερίνα Γεροπαναγιώτη από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Δημοσίου, Μάκης Γκούβας από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, Σωτήρης Ραυτόπουλος, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΣΕ «Ενότητα», Παναγιώτης Πάλμος από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο Χρήστος Γράβαλλος, εκ μέρους των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών σωματείων Φθιώτιδας, ο Δημήτρης Θεοδώρου εκ μέρους των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών σωματείων Θήβας, ο Δημήτρης Σαρμάς, εκ μέρους των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών σωματείων Λιβαδειάς και ο Γιώργος Συρίμης, εκ μέρους των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών σωματείων Εύβοιας.

Στη συνέχεια, έγινε πορεία με παλμό και συνθήματα στο κέντρο της Λαμίας, η οποία κατέληξε στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, όπου και επιδόθηκε το ψήφισμα με τα αιτήματα της κινητοποίησης.