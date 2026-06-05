Παρασκευή 5 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Κάτω τα χέρια από τα σπίτια των υπερηλίκων

Σε κινητοποίηση στην τράπεζα Alpha Bank στην Καλαμάτα (πεζόδρομο Αριστομένους) σήμερα Παρασκευή στις 11 π.μ. καλεί το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Μεσσηνίας, ενάντια στους πλειστηριασμούς δύο πρώτων οικιών υπερηλίκων συνταξιούχων.

Πρόκειται για δύο συνταξιούχους που ζουν με σύνταξη υπερήλικα η μία και προνοιακό βοήθημα ο άλλος, με το fund της «Sepal» που δημιούργησε η τράπεζα να επιμένει στους πλειστηριασμούς των σπιτιών, παρά την πρόσφατη διαμαρτυρία στην ίδια, όπου αποδείχθηκε και αναγνωρίστηκε η ευαλωτότητα των συγκεκριμένων συνταξιούχων. Μάλιστα τα «κοράκια» των τραπεζών, ενώ γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση ακόμα και από τα εκκαθαριστικά της εφορίας, επιμένουν στον πλειστηριασμό, ζητώντας μάλιστα από τον έναν πληττόμενο συνταξιούχο 1.000 ευρώ ως προκαταβολή για να σταματήσουν τη διαδικασία!

Το Σωματείο απαιτεί να σταματήσουν άμεσα οι πλειστηριασμοί που αφορούν ευάλωτες κατηγορίες συνταξιούχων και επισημαίνει: «Δεν πάει άλλο! Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών πνίγεται από τραπεζικά δάνεια, δυσβάσταχτη φορολογία και ακρίβεια, που οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και βιοπαλαιστές σε απόγνωση».

Και απευθύνει κάλεσμα κανένας να μην αντιμετωπίζει μόνος του αυτήν την κατάσταση, όλοι όσοι πλήττονται να επικοινωνήσουν με τα σωματεία, να οργανωθούν η πάλη και η αλληλεγγύη σε κάθε γειτονιά.

    

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