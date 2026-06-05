ΣΕΦ

Μεθοδεύσεις έξωσής της καταγγέλλει η ΕΠΣ Πειραιά

Το σοβαρό θέμα των καταγγελιών της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά για μεθοδεύσεις της διοίκησης του ΣΕΦ με στόχο την έξωσή τους από το Φαληρικό Στάδιο έφερε στη Βουλή το ΚΚΕ με σχετική Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών, όπου αναφέρεται:

«Ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, όπου καταγγέλλουν μεθοδεύσεις της διοίκησης του ΣΕΦ για να τους διώξει από τον χώρο όπου στεγάζονται εδώ και αρκετά χρόνια. Στην Ενωση αυτή ανήκουν 80 ποδοσφαιρικά πειραϊκά σωματεία και πάνω από 8.000 αθλητές, ανάμεσα στα οποία εκπροσωπούνται ερασιτεχνικά σωματεία και ιστορικοί σύλλογοι όπως ο Ολυμπιακός Πειραιώς, ο Εθνικός, ο Ιωνικός Νίκαιας και άλλα ιστορικά σωματεία της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά.

Ο χώρος αυτός στον οποίο στεγάζονται η Ενωση και τα σωματεία και από τον οποίο διώχνονται έχει χτιστεί με τη χρηματική συνδρομή των σωματείων αυτών, και υπάρχει σύμβαση για την παραμονή τους, η οποία ισχύει μέχρι το 2033.

Την ίδια στιγμή που υλοποιείται αυτή η απόφαση, η κατάσταση στον δήμο Πειραιά είναι τραγική σε σχέση με δημόσιους χώρους άθλησης και υποδομές, με την απαξίωσή τους. Ο αθλητισμός από δικαίωμα έχει μετατραπεί σε ακριβό εμπόρευμα για τις λαϊκές οικογένειες, για τους αθλητές αλλά και για τους εργαζόμενους, που είναι μετέωροι.

Και ενώ τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία παίζουν κρίσιμο ρόλο στην αθλητική δραστηριότητα, την ίδια στιγμή βρίσκονται αντιμέτωπα πρώτον με τη συστηματική υποχρηματοδότηση από το κράτος και την Τοπική Διοίκηση, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να μετακυλίεται το κόστος στους γονείς ή στους αθλητές, να μένουν απλήρωτοι εργαζόμενοι, και δεύτερον με την εμπορευματοποίηση των υποδομών, οι οποίες παραχωρούνται κατά προτεραιότητα σε Ανώνυμες Εταιρείες και μεγάλα συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Αθλητισμού, αφήνοντας τα ερασιτεχνικά σωματεία στο περιθώριο. Οι όποιοι δημόσιοι αθλητικοί χώροι λειτουργούν με όρους κέρδους στα χέρια επιχειρηματιών».

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές του ΚΚΕ που υπογράφουν την Ερώτηση, Νίκος Αμπατιέλος και Διαμάντω Μανωλάκου, ρωτούν τους υπουργούς τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

- Να μην προχωρήσει η έξωση της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά και των σωματείων της, να παραμείνουν στον χώρο, να εξασφαλιστεί επέκταση της σύμβασης και δωρεάν παραχώρηση δημοτικών χώρων άθλησης για να εξυπηρετούν τον σκοπό τους.

- Να εξασφαλίσει επαρκή κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων του Πειραιά, όπως τα ποδοσφαιρικά, και να εξασφαλιστούν με κρατική ευθύνη σύγχρονες αθλητικές υποδομές, που να καλύπτουν τις ανάγκες των σωματείων και γενικά του λαού για άθληση.