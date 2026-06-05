KOMMATIKH OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Δηλώσεις - εμπαιγμός του υφυπουργού Αθλητισμού

Eurokinissi

Με ανακοίνωσή της ηχαιρετίζει τη μαζική συγκέντρωση γονέων, αθλητών και προπονητών έξω από το Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, ενάντια στην τραγική κατάσταση των κολυμβητικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα σχολιάζει τις δηλώσεις - εμπαιγμό του υφυπουργού Αθλητισμού.

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Η κυβέρνηση μέσω του υφυπουργού Αθλητισμού προσπαθώντας να εκτονώσει τη συσσωρευμένη αγανάκτηση εξήγγειλε (για δεύτερη φορά) μέσω του δημάρχου Θεσσαλονίκης την ανέγερση μίας κολυμβητικής δεξαμενής, που ούτε στο ελάχιστο δεν καλύπτει τις επείγουσες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Είναι εμπαιγμός και πρόκληση, να προσπαθούν να πείσουν ότι μια πισίνα 25 μέτρων θα "λύσει" το εκρηκτικό πρόβλημα που προκάλεσε το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου, που εξυπηρετούσε όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου καθώς και το κλείσιμο ή υπολειτουργία των δημοτικών κολυμβητηρίων της περιοχής.

Ο υφυπουργός θα έπρεπε να απολογηθεί για την απώλεια χιλιάδων αθλητών του υγρού στίβου εξαιτίας της έλλειψης εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα. Αντί αυτού, δηλώνει "περήφανος" που έκλεισε το ΕΑΚΘ λόγω έλλειψης αδειοδότησης, ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να είχε λυθεί πολύ πριν φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Παράλληλα, δεν δίνει καμία συγκεκριμένη χρονική δέσμευση και προοπτική επίλυσης του ζητήματος.

Ο αποκλεισμός χιλιάδων νέων από τον αθλητισμό είναι μία από τις αιτίες που τροφοδοτούν την οπαδική βία και τη χρήση ουσιών. Για αυτό η κυβέρνηση δεν δείχνει κανένα σεβασμό απέναντι στις εργατικές - λαϊκές οικογένειες με το να υπόσχεται μπαλώματα αντί για σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, τις οποίες έχει ήδη πληρώσει ο λαός μέσω της δυσβάσταχτης και άδικης φορολογίας.

Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα για την άμεση αποκατάσταση του Εθνικού Κολυμβητηρίου και το άνοιγμα των κλειστών δημοτικών κολυμβητηρίων με ευθύνη του κράτους. Ο αγώνας των γονέων ανάγκασε την κυβέρνηση σε αυτήν την προσωρινή αναδίπλωση και για αυτό πρέπει να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα».