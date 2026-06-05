ΣΤΙΒΟΣ

Σταθερά ψηλά ο Καραλής

Μία ακόμα υψηλή «πτήση» πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Εμμανουήλ Καραλής συμμετέχοντας στο διεθνές μίτινγκ του Πάβο Νούρμι στο Τουρκού της Φινλανδίας, όπου πήρε την 1η θέση στο επί κοντώ, ξεπερνώντας τα 6 μέτρα. Ηταν το 21ο άλμα στην καριέρα του χάλκινου Ολυμπιονίκη του αθλήματος πάνω από τα 6 μ. και η δεύτερη φορά που πετυχαίνει κάτι τέτοιο από την έναρξη της φετινής θερινής σεζόν, δείγμα της αξιοσημείωτης σταθερότητάς του σε κορυφαίες επιδόσεις.

Στον αγώνα της Φινλανδίας ο Ελληνας πρωταθλητής ξεκίνησε από τα 5,60 μ., πέρασε με την πρώτη τα 5,82 μ. και στη συνέχεια τα 6,00 μ., ενώ επιχείρησε και στα 6,10 μ., όπου είχε καλές προσπάθειες, χωρίς όμως να καταφέρει να τα περάσει. Τη 2η θέση κατέλαβε ο Λάιτφουτ με 5,72 μ. και την 3η ο Γκούτορμσεν με 5,60 μέτρα.