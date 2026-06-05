ΒΟΛΕΪ - EUROPEAN LEAGUE

Με κοινό στόχο τη διάκριση άνδρες και γυναίκες

Στη διεκδίκηση της διάκρισης στο φετινό Εuropean League μπαίνουν από σήμερα οι Εθνικές ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών, αγωνιζόμενες στα πρώτα τουρνουά της διοργάνωσης. Να σημειωθεί ότι πλέον η διοργάνωση διεξάγεται με ενιαία μορφή και βαθμολογία στους άνδρες και στις γυναίκες, μετά την κατάργηση των δύο κατηγοριών Golden League και Silver League. Με τα νέα δεδομένα, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες πρώτος στόχος είναι μια θέση στην πεντάδα της αντίστοιχης βαθμολογίας στη λήξη της κύριας φάσης (3 τουρνουά), που οδηγεί σε συμμετοχή στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η Εθνική ανδρών βρίσκεται στη Σουηδία, όπου θα αγωνιστεί στο πρώτο τουρνουά, που θα διεξαχθεί στην πόλη Λουντζ. Η ελληνική ομάδα ξεκινάει τους αγώνες σήμερα κόντρα στην οικοδέσποινα Σουηδία (19.00), ακολουθεί ο αυριανός αγώνας με το Αζερμπαϊτζάν (17.00) και η Εθνική θα έχει ρεπό την 3η και τελευταία αγωνιστική του τουρνουά, την Κυριακή 7 Ιούνη, όταν θα κοντραριστούν Σουηδία και Αζερμπαϊτζάν.

Από την πλευρά της η Εθνική γυναικών βρίσκεται στην Κροατία για τη δική της συμμετοχή στο αντίστοιχο τουρνουά, που θα διεξαχθεί στο Οσιγιεκ. Τα κορίτσια της Εθνικής ξεκινούν σήμερα αντιμετωπίζοντας τη διοργανώτρια Κροατία και ακολουθεί ο αυριανός αγώνας με τη Λιθουανία. Την 3η αγωνιστική την Κυριακή θα έχει ρεπό, με τις άλλες δύο ομάδες να αναμετρούνται μεταξύ τους.

Την ολοκλήρωση των πρώτων τουρνουά για τις δύο ελληνικές ομάδες θα ακολουθήσει η συμμετοχή στα δεύτερα τουρνουά, που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα από 12 μέχρι 14 Ιούνη.