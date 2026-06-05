Νέα στάση εργασίας σήμερα στη «ΦΑΜΑΡ»

Σε μαζική συμμετοχή στη νέα στάση εργασίας, σήμερα Παρασκευή, για την αποφασιστική διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς και δικαιωμάτων, καλεί το Σωματείο Εργαζομένων «ΦΑΜΑΡ» όλους τους εργαζόμενους του ομίλου.

Την κινητοποίηση των εργαζομένων στη «ΦΑΜΑΡ» και του Σωματείου τους στηρίζουν τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας και Θήβας, τονίζοντας ότι «οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις και η διεκδίκηση υπογραφής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι απάντηση στα σχέδια της εργοδοσίας και της κυβέρνησης της ΝΔ, που θέλουν τους εργαζόμενους με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς δικαιώματα, για να εξασφαλίζονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων».

Στο κάλεσμά του για συμμετοχή στις 3ωρες στάσεις εργασίας στην αρχή κάθε βάρδιας, το Σωματείο, τονίζει ότι «για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι δεν υπάρχει μέση λύση, δεν υπάρχουν σωτήρες. Μόνο εμείς οι εργαζόμενοι μπορούμε να διεκδικήσουμε ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης». Απορρίπτει μάλιστα τις αυξήσεις «ψίχουλα» που δίνει η εργοδοσία, την ώρα που ο όμιλος «ΦΑΜΑΡ» έχει αύξηση εσόδων και προχωρά σε επενδύσεις και διεκδικεί:

«Υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ετήσια αύξηση 7% καθολικά και οριζόντια. Σταθερή εργασία για όλους με ίσα εργασιακά δικαιώματα, με συμβάσεις "ΦΑΜΑΡ" αορίστου χρόνου. Επαναφορά των τριετιών. Χορήγηση επιδομάτων. Ασφάλιση με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Προσαύξηση 5% πάνω απ' ό,τι ορίζει η εργατική νομοθεσία σε εργασία πέραν του 8ωρου. Επίσημη αργία η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Μετακίνηση με μισθωμένα λεωφορεία της εταιρείας και αυξημένη αποζημίωση στους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν ΙΧ. Πρόσθετες και αυξημένες δωροεπιταγές».