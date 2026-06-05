«ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» - «ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

Δεκάδες απολύσεις εργαζομένων μέσω προγραμμάτων ΔΥΠΑ

Σε κάθε γειτονιά έχουν ξεφυτρώσει τα περιβόητα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», με το καθένα να κοστίζει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και με τις τοπικές αρχές και τους βουλευτές των αστικών κομμάτων να πολυδιαφημίζουν τη συγκεκριμένη επένδυση στο πλαίσιο της «κυκλικής οικονομίας». Και, όπως αποδεικνύεται από καταγγελίες σωματείων, η λειτουργία τους στηρίζεται στην παροχή φθηνού εργατικού δυναμικού από τη ΔΥΠΑ, με εργαζόμενους να απολύονται μάλιστα κατά δεκάδες αυτήν την περίοδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις τον περασμένο Μάρτη, ο πρόεδρος της εταιρείας ανακύκλωσης «TEXAN ΑΒΕΕ» που κατασκευάζει, τοποθετεί και λειτουργεί τα λεγόμενα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», μετέφερε τη δέσμευσή του για «1.000 θέσεις εργασίας» μέχρι το τέλος της χρονιάς. Επίσης, στα εγκαίνια του εργοστασίου της επιχείρησης στην Παλλήνη το 2019 παρόντες ήταν ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ, Τ. Πάιατ, με τον εργοδότη να αναφέρει ότι «δεσμευθήκαμε ότι θα δημιουργήσουμε 85 θέσεις εργασίας. Τώρα είμαστε στις 640 θέσεις εργασίας και θα φθάσουμε στις 1.000. Πράσινες θέσεις, μόνιμες και υψηλά αμοιβόμενες»!

Λιγότερο από τρεις μήνες μετά, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής καταγγέλλει με ανακοίνωσή του ότι η «ΤΕΧΑΝ» έκανε 49 απολύσεις εργαζόμενων που απασχολούσε μέσω επιδοτούμενου προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ, ενώ καταγγελίες εργαζομένων αναφέρουν ότι η πλειοψηφία τους απασχολούνται με αυτό το καθεστώς και ότι οι απολύσεις συνεχίζονται και μπορεί να ξεπεράσουν τις 100! Ακόμα καταγγέλλεται ότι η μείωση του προσωπικού εντατικοποιεί παραπέρα την εργασία με την εργοδοσία να τους αναθέτει πενταπλάσιο και οκταπλάσιο όγκο έργου!

Στην ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Μετάλλου αναφέρει ότι ένα μέρος του μισθού αυτών των εργαζομένων καλύπτεται μέσω των προγραμμάτων του ΔΥΠΑ, «δηλαδή χρηματοδοτείται από τις εισφορές και τις κρατήσεις των ίδιων των εργαζομένων και του λαού. Σήμερα πετιούνται στον δρόμο προκειμένου η "ΤΕΧΑΝ" να μειώσει ακόμη περισσότερο το εργατικό κόστος και να αυξήσει τα κέρδη της. Αυτό κρύβεται πίσω από τα φούμαρα με τα οποία σερβίρονται επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και προγράμματα "ενίσχυσης της απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας". Οι εργαζόμενοι πληρώνουν δύο φορές: μία μέσα από τις εισφορές τους και μία μέσα από την απόλυση, την εντατικοποίηση και την ανασφάλεια».

Ταυτόχρονα, η εργοδοσία απαιτεί από τους εργαζόμενους που παραμένουν να καλύπτουν έως και επτά «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» μετακινούμενοι με δίκυκλα από το ένα στο άλλο. Δηλαδή «οδηγεί όσους απομένουν να παίξουν την ζωή τους κορόνα - γράμματα, να τρέχουν πάνω στα μηχανάκια μέσα στο άγχος, για να λειτουργήσουν οι σταθμοί που οι ίδιοι περιλαμβάνουν πολλαπλούς κινδύνους μυοσκελετικών παθήσεων και εργατικών ατυχημάτων, όπως έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές αυτά τα χρόνια».

Το Συνδικάτο απαιτεί από την Επιθεώρηση Εργασίας, το υπουργείο Εργασίας και κάθε άλλη αρμόδια αρχή να ελέγξουν τη νομιμότητα των απολύσεων, ιδίως εάν αυτές συνιστούν ομαδικές απολύσεις ή αποτελούν καταστρατήγηση των σχετικών προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας μέσω τμηματικής ή άλλης μεθόδευσης. Να διερευνήσουν κατά πόσο η επιχείρηση τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη νομοθεσία για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, την εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων κατά την εργασία καθώς και για την προστασία της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων. Να εξετάσουν εάν η επιχείρηση διαθέτει επαρκή και επικαιροποιημένη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για το σύνολο των δραστηριοτήτων που επιβάλλει στους εργαζόμενους.

Ακόμα προβάλλει τα αιτήματα: Αμεσης ανάκλησης των απολύσεων, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Τουλάχιστον δύο εργαζόμενοι σε κάθε σταθμό ανακύκλωσης. Κατάργηση του καθεστώτος κάλυψης πολλαπλών σταθμών και των μετακινήσεων με δίκυκλο. Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων με ευθύνη και δαπάνη της εργοδοσίας κ.ά.