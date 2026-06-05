ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ραγδαία η αύξηση των εργατικών «ατυχημάτων», πάνω από 20.000 το 2025!

Πάνω από το 60% των συμβάντων μένουν στα «αζήτητα», αφού δεν διερευνώνται καν! Μαγειρέματα και κουκούλωμα από τη διοίκηση της «Ανεξάρτητης Αρχής»

Eurokinissi

Τον αριθμό των σχεδόν 20,5 χιλιάδων έφτασαν το 2025 τα αναγγελθέντα εργατικά «ατυχήματα» στους χώρους δουλειάς, τον υψηλότερο των τελευταίων 26 ετών, από τη σύσταση και λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας το 2000. Ταυτόχρονα ο αριθμός των διερευνημένων «ατυχημάτων» παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στη νέα Εκθεση Απολογισμού της διορισμένης από την κυβέρνηση της ΝΔ διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία συνεχίζει το μαγείρεμα και την απόκρυψη στοιχείων, αφού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν δημοσιοποιεί τον αριθμό των θανατηφόρων εργατικών «ατυχημάτων», τα οποία αποδίδει σε «παθολογικά» και «τροχαία» αίτια.

Ετσι, παρά τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των εργατικών «ατυχημάτων», ο αριθμός των θανατηφόρων παραμένει ίδιος! Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 καταγράφηκαν 12 χιλιάδες εργατικά «ατυχήματα», από τα οποία τα 46 ήταν θανατηφόρα. Και το 2025 τα εργατικά «ατυχήματα» αυξήθηκαν κατά 71%, φτάνοντας σχεδόν τις 20.500, ωστόσο ο αριθμός των θανατηφόρων αυξήθηκε μόλις κατά ένα, φτάνοντας τα 47!

Η διαστρεβλωμένη παρουσίαση των στοιχείων αποτελεί άμεση συνάρτηση της σαφούς τάσης μείωσης του αριθμού των εργατικών «ατυχημάτων» που διερευνώνται.

Αποκαλυπτικό είναι το εξής στοιχείο: Το 2022 διερευνήθηκε το 83% των εργατικών «ατυχημάτων» και το 2025 διερευνήθηκε μόλις το 38,3%! Δεν είναι τυχαίο ότι το 2023 ξεκίνησε η λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας ως «ανεξάρτητης αρχής», που μεταξύ άλλων έφερε την αλλαγή του τρόπου καταγραφής των εργατικών «ατυχημάτων», ο οποίος αποκρύπτει ακόμα μεγαλύτερο μέρος της βαρβαρότητας στους χώρους δουλειάς.

Νέο ρεκόρ και στην εργασία ανηλίκων

Το 2025 καταγράφηκε στη χώρα μας ένα ακόμα αντεργατικό ρεκόρ, αυτό της εργασίας ανηλίκων, αφού θεωρήθηκαν 25.196 βιβλιάρια ανηλίκων, τα περισσότερα από το 2005 και μετά.

Ενδεικτικά, οι θεωρήσεις βιβλιαρίων ανηλίκων ήταν: 1.050 το 2013, 5.250 το 2016, 9.350 το 2021, 17.739 το 2023 και 2.732 το 2024.

«Ομερτά» από τη διοίκηση της «Ανεξάρτητης Αρχής»

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της Εκθεσης Απολογισμού, το μεσημέρι ο «Ριζοσπάστης» απηύθυνε τα εξής ερωτήματα στην Επιθεώρηση Εργασίας:

- Πόσα είναι τα θανατηφόρα εργατικά «ατυχήματα» στα οποία αποδίδονται παθολογικά και τροχαία αίτια;

- Πόσοι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ήταν επιτόπιοι και όχι ηλεκτρονικοί;

Τα παραπάνω στοιχεία η «Ανεξάρτητη Αρχή» αρνήθηκε να τα δώσει.

Ως προς τους ελέγχους, μάλιστα, η ίδια η Εκθεση αναγνωρίζει τη σημασία τους, αφού αναφέρει ότι «οι επιτόπιοι έλεγχοι των χώρων εργασίας είναι από τις βασικότερες δράσεις, γιατί έτσι διαπιστώνεται άμεσα η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας». Ομως την ίδια στιγμή απαντά ότι το στοιχείο αυτό, δηλαδή το πόσοι επιτόπιοι έγιναν, δεν είναι άμεσα διαθέσιμο!

Ως προς τον αριθμό των θανατηφόρων με παθολογικά ή τροχαία αίτια, η μόνη απάντηση που δόθηκε ήταν ότι «δεν διατίθενται στοιχεία για τα τροχαία». Αυτό όμως δεν είναι αληθές, αφού στην ίδια την Εκθεση σημειώνεται πως «από τα εργατικά ατυχήματα που αναγγέλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας, καταχωρίζονται μεν αλλά δεν διερευνώνται ως προς τα αίτιά τους όσα έχουν παθολογική ή τροχαία αιτιολογία». Επομένως, αν και είναι «καταχωρημένα», δεν δίνεται ο αριθμός τους... Οπότε, μόνο σκοπιμότητα μαγειρέματος δείχνει η «ομερτά» της διοίκησης της Επιθεώρησης, που αρνείται επίμονα να δώσει τέτοια στοιχεία, παρόλο που τα έχει «καταχωρήσει».

Ρέθυμνο: Πολτοποιήθηκε το χέρι 27χρονου εργαζόμενου σε κρεοπωλείο

Με τα «ατυχήματα» να μην έχουν τέλος, δεύτερο περιστατικό καταγράφεται μέσα σε μια βδομάδα στην Κρήτη. Αυτήν τη φορά στην πόλη του Ρεθύμνου, όπου χθες το πρωί 27χρονος υπάλληλος σε κρεοπωλείο τραυματίστηκε σοβαρά. Συγκεκριμένα, κατά τον χειρισμό της μηχανής του κιμά εγκλωβίστηκε το χέρι του μέσα στην μηχανή και μέρος του πολτοποιήθηκε. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, αλλά λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται.