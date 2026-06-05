ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Κινητοποίηση σήμερα στη Ν. Σμύρνη ενάντια στη διεύρυνση του ωραρίου

Σε κινητοποίηση καλεί σήμερα Παρασκευή στις 7 μ.μ. ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, στη Νέα Σμύρνη (Ελ. Βενιζέλου 33, έξω από τα «Hondos»), καταγγέλλοντας την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου να διευρύνει το ωράριο των καταστημάτων έως τις 10.30 μ.μ.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη απόφαση που πάρθηκε στο πλαίσιο του «νυχτερινού αγώνα δρόμου» που διοργανώνουν σήμερα ο δήμος και η Περιφέρεια. Παράλληλα, όπως σημειώνει το Σωματείο, μόνο οργή προκαλεί το σύνθημα «Τρέχουμε και στηρίζουμε την αγορά της πόλης», καθώς οι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι αλλά και οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι ξέρουν πολύ καλά τι θα πει καθημερινό «τρέξιμο» για την επιβίωση.

Αναδεικνύοντας πως οι μόνοι που ωφελούνται είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου, σημειώνει ότι από τη μία τσακίζουν τους εμποροϋπαλλήλους τους οποίους ξεζουμίζουν και από την άλλη εξοντώνουν και τους μικρούς επαγγελματίες που οδηγούνται σε κλείσιμο των καταστημάτων τους, αφού δεν μπορούν να αντέξουν στην κούρσα του ανταγωνισμού.

Ο ΣΕΑ καλεί τους εργαζόμενους στα καταστήματα να μη δεχτούν να δουλέψουν υπερωρίες και «μαύρα» και να μη δεχτούν καμία διεύρυνση και τροποποίηση στο ωράριό τους. «Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε το βήμα, να οργανωθούμε και να παλέψουμε για ζωή και δουλειά με δικαιώματα», επισημαίνει και καλεί σε οργάνωση στο Σωματείο.