Παρασκευή 5 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Η 24η ΙΟΥΝΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΛΑΔΟΥΣ
Σε ρυθμούς κλιμάκωσης τα συνδικάτα για ΣΣΕ, ουσιαστικές αυξήσεις, μέτρα προστασίας

Από τις χθεσινές περιοδείες του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας σε εργοτάξια
Από τις χθεσινές περιοδείες του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας σε εργοτάξια
Σε ρυθμούς κλιμάκωσης του αγώνα τους κινούνται οι κλάδοι όπου τα συνδικάτα έχουν αποφασίσει απεργία στις 24 Ιούνη, για τις Συλλογικές Συμβάσεις και άλλες διεκδικήσεις. Υπενθυμίζεται ότι απεργία έχει αποφασίσει η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, με τα κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία να την προετοιμάζουν σε όλη τη χώρα, όπως και οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων και Εργαζομένων στις Περιφέρειες. Στις 24 Ιούνη, καταμεσής μίας ακόμα εξοντωτικής τουριστικής σεζόν, απεργούν οι εργαζόμενοι σε Επισιτισμό - Τουρισμό - Ξενοδοχεία.

Απεργιακό μέτωπο στον κλάδο των Κατασκευών

Με εξορμήσεις και συνελεύσεις σε εργοτάξια συνεχίζουν την προετοιμασία της απεργίας στις Κατασκευές τα Συνδικάτα, ενημερώνοντας οικοδόμους, ηλεκτρολόγους και μισθωτούς τεχνικούς για το περιεχόμενο της μάχης, διεκδικώντας κοινά αλλά και ιδιαίτερα αιτήματα του κάθε χώρου.

Η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα Οικοδόμων προβάλλουν ως αιτήματα αιχμής να σταματήσει η μεγάλη κλοπή των ενσήμων, που φτάνει το 50%, λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων. Να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου. Μάλιστα η Ομοσπονδία προειδοποιεί με κλιμάκωση του αγώνα, προετοιμάζοντας τη διεκδίκηση υπογραφής νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς, και καλεί όλο τον κλάδο σε ξεσηκωμό, καθώς στις σημερινές συνθήκες της πολεμικής οικονομίας και των πολέμων τίθεται επιτακτικά η ανάγκη αναβάθμισης της πάλης για να αντιμετωπιστεί η επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας.

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής τονίζει πως δεν είναι φυσιολογικό την ώρα που οι εργοδότες αυγαταίνουν τα κέρδη τους «εμείς να μην έχουμε να περάσουμε μετά τις 15 - 20 του μήνα (...) να φεύγουμε το πρωί από το σπίτι και να μην ξέρουμε, εκτός από το τι ώρα θα γυρίσουμε, το αν θα γυρίσουμε». Και, καταγγέλλοντας την πλειοψηφία της διοίκησης της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων, που σαμποτάρει τους αγώνες, καλεί τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή για τη διεκδίκηση κλαδικής ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και επανένταξη όλων των ηλεκτρολόγων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καλεί τους εργαζόμενους στα γραφεία και στα εργοτάξια να απεργήσουν μαζί με τους οικοδόμους και τις υπόλοιπες ειδικότητες, με κύριο αίτημα τη διεκδίκηση ΣΣΕ για την κατοχύρωση του ωραρίου, εργασιακά δικαιώματα και σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς.

Την Τετάρτη η συνέλευση του Συνδικάτου Επισιτισμού Αττικής

Με σύνθημα «Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας» το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων ν. Αττικής προετοιμάζει την απεργία στις 24 Ιούνη, καλώντας σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 10 Ιούνη στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Wyndham» (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Μετρό «Μεταξουργείο»), με στάση εργασίας από τις 3 μ.μ. έως τις 7 μ.μ.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Ολοι στα συνδικάτα, όλοι στον αγώνα, όλοι στην οργάνωση της απεργίας στις 20 Νοέμβρη (2024-10-11 00:00:00.0)
Στην τελική ευθεία μπροστά στην πανοικοδομική απεργία (2024-01-26 00:00:00.0)
Σε αγωνιστικούς ρυθμούς με ορίζοντα την πανελλαδική απεργία στις 28 Φλεβάρη (2024-01-19 00:00:00.0)
Εκατοντάδες συνδικάτα στη μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων (2021-10-28 00:00:00.0)
Πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες σε κλάδους και χώρους δουλειάς (2020-04-24 00:00:00.0)

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