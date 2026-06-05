ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΠΕΜ στυλοβάτες της κυβέρνησης και της εργοδοσίας

Τις μεθοδεύσεις των δυνάμεων του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής καταγγέλλει η ΔΑΣ, σημειώνοντας ότι μόλις δύο μήνες μετά το 18ο Συνέδριο του ΕΚΕ-ΔΑ επιβεβαιώνεται στην πράξη η αδιαφορία τους για τα προβλήματα των εργαζομένων.

Η ΔΑΣ υπενθυμίζει ότι κατά τη συγκρότηση του προεδρείου οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΠΕΜ αρνήθηκαν να αποτυπωθεί η βούληση των συνέδρων μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό προεδρείο, προχωρώντας σε συμφωνίες για θέσεις και αξιώματα. Οπως αναφέρει, το τελευταίο διάστημα οι ίδιες δυνάμεις ανταλλάσσουν αλληλοκατηγορίες και διαμορφώνουν νέες συνεννοήσεις «κάτω από το τραπέζι», προσαρμόζοντας τις συμμαχίες τους ανάλογα με τα συμφέροντα που υπηρετούν.

Αυτές οι μεθοδεύσεις είναι σε εξέλιξη σε μια περίοδο που το λιμάνι της Ελευσίνας βρίσκεται στο επίκεντρο ανταγωνισμών ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων και ιμπεριαλιστικών κέντρων, ενώ εργατικά σωματεία και φορείς της περιοχής αντιπαλεύουν αυτά τα σχέδια, με τη ΔΑΣ να αναδεικνύει ότι τέτοιες παρασκηνιακές διεργασίες στο Εργατικό Κέντρο είναι πλήρως αποκομμένες από τις αγωνίες και τις ανάγκες των εργαζομένων.

Καταγγέλλει μάλιστα ότι ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΠΕΜ έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιούν ακόμα και ζητήματα που αφορούν τη μισθοδοσία και τα δικαιώματα των εργαζομένων του ίδιου του Εργατικού Κέντρου ως πρόσχημα, προκειμένου να συγκαλύψουν - όπως αναφέρει - τις πραγματικές αιτίες της αντιπαράθεσής τους και τη σαπίλα που χαρακτηρίζει τη λειτουργία τους.

Σε αυτήν τη διαδικασία η ΔΑΣ δεν πήρε μέρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση και καταγγέλλει στους εργαζόμενους της περιοχής τις μεθοδεύσεις των εργατοπατέρων, που όπως τονίζει ακολουθούν πρακτικές της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ και του ...ισόβιου προέδρου της, Γ. Παναγόπουλου.

Η ΔΑΣ υπογραμμίζει ότι και από τα παραπάνω αναδεικνύονται οι διαφορετικές γραμμές που συγκρούονται στο συνδικαλιστικό κίνημα: Από τη μια η οργάνωση του αγώνα και της διεκδίκησης απέναντι στην πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη του κεφαλαίου, και από την άλλη η γραμμή της υποταγής, των συμβιβασμών, της νοθείας και των παζαριών μέσα στα όρια που θέτει η εργοδοσία.

Καλεί τους εργαζόμενους να γυρίσουν την πλάτη σε αυτές τις πρακτικές, να δυναμώσουν τη συμμετοχή τους στα συνδικάτα και να ενισχύσουν την πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες τους. Παράλληλα απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην αντιπολεμική συναυλία των σωματείων της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιούνη, στην παλιά αμερικανική βάση στην παραλία της Ελευσίνας, με σύνθημα «Θριάσιο λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών».