ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ξεκινάει σήμερα το 14ο Συνέδριο

Με το σύνθημα αυτό ξεκινάτοτης. Συγκεκριμένα, οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούνστο(Πέτρου Ράλλη και Θηβών).

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 6 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 5.30 μ.μ.), με την εισηγητική ομιλία εκ μέρους του Προεδρείου, τους χαιρετισμούς των προσκεκλημένων καθώς και πολιτιστικό πρόγραμμα. Αύριο, Σάββατο, θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των συνέδρων, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Στον χώρο που θα φιλοξενηθούν οι εργασίες του Συνεδρίου, η ΟΓΕ έχει προβλέψει για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, καθώς σημαντικό μέρος των αντιπροσώπων είναι μητέρες, σε μια προσπάθεια να στηρίξει και να διευκολύνει με πρακτικά μέτρα τη συμμετοχή νέων μητέρων στις εργασίες του Συνεδρίου.

Επίσης, στον χώρο θα εκτεθούν έργα που πρόσφεραν σύγχρονοι εικαστικοί καλλιτέχνες στην Ομοσπονδία για τη διοργάνωση λαχειοφόρου με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Συνεδρίου της, ενώ την Κυριακή θα γίνει και η σχετική κλήρωση.