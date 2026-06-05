Παρασκευή 5 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξεκινάει σήμερα το 14ο Συνέδριο

«Δυναμώνουμε τη φλόγα της αντεπίθεσης για τη γυναικεία ισοτιμία κόντρα στη φωτιά του πολέμου και της εκμετάλλευσης»: Με το σύνθημα αυτό ξεκινά σήμερα Παρασκευή το 14ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν σήμερα, αύριο Σάββατο και την Κυριακή 7 Ιούνη στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής Αρχαίου Ελαιώνα (Πέτρου Ράλλη και Θηβών).

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 6 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 5.30 μ.μ.), με την εισηγητική ομιλία εκ μέρους του Προεδρείου, τους χαιρετισμούς των προσκεκλημένων καθώς και πολιτιστικό πρόγραμμα. Αύριο, Σάββατο, θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των συνέδρων, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Στον χώρο που θα φιλοξενηθούν οι εργασίες του Συνεδρίου, η ΟΓΕ έχει προβλέψει για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, καθώς σημαντικό μέρος των αντιπροσώπων είναι μητέρες, σε μια προσπάθεια να στηρίξει και να διευκολύνει με πρακτικά μέτρα τη συμμετοχή νέων μητέρων στις εργασίες του Συνεδρίου.

Επίσης, στον χώρο θα εκτεθούν έργα που πρόσφεραν σύγχρονοι εικαστικοί καλλιτέχνες στην Ομοσπονδία για τη διοργάνωση λαχειοφόρου με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Συνεδρίου της, ενώ την Κυριακή θα γίνει και η σχετική κλήρωση.

    

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