Παρασκευή 5 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
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Ενταξη στα ΒΑΕ χωρίς τους απαράδεκτους αποκλεισμούς που επιβάλλει η κυβέρνηση

Συγκέντρωση σήμερα στο υπουργείο Υγείας

Σε αναβρασμό είναι οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς για μία ακόμα φορά έρχονται αντιμέτωποι με τον εμπαιγμό από την κυβέρνηση, αφού αποδεικνύεται «μούφα» η περιβόητη «ένταξη στα ΒΑΕ».

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» προχωρά σήμερα σε στάση εργασίας (12 μ. - λήξη της βάρδιας) και καλεί σε συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στις 12.30 μ.μ., διεκδικώντας ένταξη στα ΒΑΕ για όλους όσοι εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες.

«Καμία αυταπάτη, καμία αναμονή. Ενταξη στα ΒΑΕ χωρίς επασφάλιστρα. Μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς. 6ωρο - 5ήμερο - 30ωρο. Μείωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης. Μέτρα και μέσα προστασίας, ειδικές άδειες. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού» είναι οι διεκδικήσεις, ενώ σε συγκέντρωση στο υπουργείο με τα ίδια αιτήματα προχωρούν πανελλαδικά συνδικαλιστικά όργανα διαφόρων ειδικοτήτων, όπως τεχνολόγων ακτινολόγων, μαιών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, τραυματιοφορέων, κλινικών χημικών - μοριακών βιολόγων, φυσικοθεραπευτών. Πρόκειται για χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ και αποκλείονται με το υπό διαβούλευση κυβερνητικό νομοσχέδιο. Τους εργαζόμενους καλύπτει με στάση εργασίας η ΠΟΕΔΗΝ.

    

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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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