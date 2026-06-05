ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Ψήφος στη ΔΗΠΑΚ σημαίνει ενίσχυση της πάλης για επιστήμη απαλλαγμένη από τους νόμους του κέρδους

Τη Διακήρυξη και το ψηφοδέλτιό της για τις αρχαιρεσίες στους Ιατρικούς Συλλόγους (ΙΣ) Αθήνας και Πειραιά, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 14 Ιούνη στην Αθήνα και στις 14 και 15 Ιούνη στον Πειραιά, παρουσίασε την Τετάρτη η «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» (ΔΗΠΑΚ) Γιατρών. Πάνω 200 από είναι οι γιατροί που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑΚ στον ΙΣΑ, συνθέτοντας το μαχητικό κάλεσμα πάλης για δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας.

Στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της Διακήρυξης ο Χρήστος Παπάζογλου, μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), έθεσε τα βασικά ερωτήματα που όπως είπε «πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου και συμμετοχής στις εκλογές των ΙΣ»:

Ποια είναι η κοινή αιτία των προβλημάτων που συναντούν οι γιατροί; Ποια είναι η αιτία για τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με γνώμονα τους νόμους της αγοράς, ως αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων, για την επέκταση των ιδιωτικών ομίλων Υγείας, που συμπιέζει αυτοαπασχολούμενους γιατρούς και επιδεινώνει τους όρους εργασίας των μισθωτών, για τους ασθενείς που δεν έχουν τις υπηρεσίες Υγείας που έχουν ανάγκη;

Και, με βάση τα παραπάνω, επεσήμανε τη διαρκή επιδείνωση της κατάστασης στον κλάδο της Υγείας τα τελευταία πολλά χρόνια, με διάφορους σταθμούς, όπως η καπιταλιστική κρίση, η επιδημία COVID και η πολεμική οικονομία, πάντα στο σταθερό πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΕ για την Υγεία που απαρέγκλιτα υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις.

Οπως τόνισε, σήμερα «η μεγάλη εικόνα περιλαμβάνει νέες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες για την Υγεία, επιτάχυνση της λειτουργίας των δημόσιων δομών ως αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας, της ολοένα και βαθύτερης εμπλοκής της χώρας για τη διασφάλιση των συμφερόντων του κεφαλαίου. Αυτή η κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι γιατροί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου και συμμετοχής στις εκλογές των ΙΣ».

Μιλώντας δε για το πλαίσιο λειτουργίας των ΙΣ και του ΠΙΣ, επεσήμανε πως είναι γνωστό ότι λειτουργούν σαν «σύμβουλοι του αστικού κράτους, που επεξεργάζονται την επίθεση στον κλάδο της Υγείας. Εχει σημασία όμως να ενισχυθεί η ΔΗΠΑΚ, η επίθεση να αποτελέσει κριτήριο ψήφου για να μπορέσουμε να παλέψουμε με καλύτερους όρους το κεντρικό ζήτημα της Διακήρυξής μας:

Την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των επιστημόνων Υγείας, των υγειονομικών, βάζοντας στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, δηλαδή τους ομίλους Υγείας και συνολικότερα το κεφάλαιο, την ΕΕ και τις κατευθύνσεις της στον κλάδο της Υγείας, τις κυβερνήσεις που υλοποιούν τις ανάγκες του πραγματικού αντιπάλου.

Την επιστήμη μας προς όφελος των αναγκών των ασθενών μας, της ολόπλευρης αξιοποίησης των επιστημονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων για την προστασία της υγείας, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, για να είναι απαλλαγμένη η επιστήμη μας από τους νόμους της ζούγκλας της αγοράς».

Ανέφερε ενδεικτικά παραδείγματα που φωτίζουν πώς οι συγκεκριμένοι νόμοι καθορίζουν τους όρους άσκησης της επιστήμης και την κλιμάκωση της επίθεσης, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι υπουργός Υγείας και κυβέρνηση, όπως είναι η κατάργηση της μόνιμης και αποκλειστικής εργασίας, η είσοδος επιχειρηματικών ομίλων και εργολάβων στα νοσοκομεία, οι καθηλωμένοι μισθοί παρά τις όποιες αποφάσεις του ΣτΕ, η τεράστια υποστελέχωση σε μόνιμο προσωπικό, που αντανακλά τους όρους εκπαίδευσης και άσκησης της επιστήμης.

Να το κάνουμε όπως στην ΟΕΝΓΕ και στην ΕΙΝΑΠ

«Μεγάλο τμήμα των γιατρών γυρνάει την πλάτη στους ΙΣ, πολύ περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τα χαρακτηριστικά εκφυλισμού που έχει πάρει η αντιπαράθεση μεταξύ Ιατρικών Συλλόγων, ανάμεσα στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ, ανάμεσα σε αντιπαρατιθέμενες ομάδες του ευρύτερου χώρου της κυβερνητικής παράταξης», τόνισε ο Χρ. Παπάζογλου, καλώντας τους αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς γιατρούς σε στήριξη της ΔΗΠΑΚ, απέναντι «σε καλέσματα και άλλων παρατάξεων που παίζουν παιχνίδια, πότε σύμμαχοι με τη μία και πότε με την άλλη ομάδα της κυβερνητικής παράταξης. Οι αυτοπασχολούμενοι και οι μισθωτοί γιατροί να αξιοποιήσουν τη δική τους πείρα και από τα όσα συμβαίνουν στον ΙΣΑ, με τη χρόνια παντοδυναμία της ΔΗΚΙ.

Η απάντηση στον εκφυλισμό είναι μόνο το δυνάμωμα της ΔΗΠΑΚ. Για να μπορούμε να βάζουμε το πλαίσιό μας με καλύτερους όρους, το πλαίσιο της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των μισθωτών γιατρών, τις δυνατότητες της κάλυψης των σύγχρονων αναγκών των ασθενών μας και εργασιακών και επιστημονικών δικαιωμάτων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων γιατρών. Να το κάνουμε όπως το κάναμε στην ΟΕΝΓΕ και στην ΕΙΝΑΠ. Να στείλουμε μήνυμα ώστε να δυσκολεύεται περισσότερο ο κάθε υπουργός Υγείας να βρίσκει ευήκοα ώτα και "καλά παιδιά" για συνομιλητές. Να βρίσκει απέναντι μαχόμενους γιατρούς. Η ενίσχυση της ΔΗΠΑΚ μεταφράζεται σε ενίσχυση των αγώνων για τις σύγχρονες ανάγκες, για να απαλλαγεί η άσκηση της ιατρικής επιστήμης από τους νόμους της αγοράς, του κέρδους, την επέκταση των μονοπωλίων και των ομίλων στον κλάδο της Υγείας».

Οι δυνάμεις της ΔΗΠΑΚ είναι εκεί που χτυπά η καρδιά των πραγματικών αναγκών

Ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ, υπογράμμισε ότι «η ψήφος στη ΔΗΠΑΚ είναι στάση ευθύνης απέναντι στη ζωή μας, στην επιστήμη μας, στους ασθενείς μας στα δημόσια νοσοκομεία».

Οπως εξήγησε, «οι γιατροί του ΕΣΥ δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τις δυνάμεις που, παρά τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, αποδέχονται τη βασική κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης της Υγείας. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε όσους στηρίζουν τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, όσους αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία ως αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρηματικές μονάδες, όσους αποδέχονται τα ιδιωτικά - επί πληρωμή - χειρουργεία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, τις πληρωμές των ασθενών και την είσοδο των επιχειρηματικών ομίλων με κάθε μορφή: Ως "δωρητές", "ευεργέτες", εταιρείες και ανάδοχοι».

Κάλεσε τους γιατρούς «να σκεφτούν καθαρά: Ποιος βρέθηκε στην καρδιά του αγώνα ενάντια στην κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τον νοσοκομειακό γιατρό και αποκάλυψε ότι αυτό το μέτρο αποτελεί βαθύτερη υπονόμευση των εργασιακών και επιστημονικών όρων άσκησης της Ιατρικής, ότι ανοίγει τον δρόμο για ακόμα πιο ελαστικές σχέσεις εργασίας, μεγαλύτερη εξάρτηση από την αγορά, πιο βαθιά κατηγοριοποίηση συναδέλφων;

Ποιος πάλεψε ενάντια στο νοσοκομείο - επιχείρηση, όπου ο γιατρός θα κυνηγά συμπληρωματικά εισοδήματα και ο ασθενής θα πληρώνει όλο και περισσότερα, και στάθηκε απέναντι στα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία την ώρα που η πλειοψηφία του ΠΙΣ και του ΙΣΑ δεν διαφωνούσε με το να πληρώνουν οι ασθενείς, αλλά ουσιαστικά με το ότι δεν θα πλήρωναν σε εκείνους;

Ποιος μπήκε μπροστά, παρά τις αδυναμίες, για τα προβλήματα των νέων γιατρών; Ποιος μίλησε για τους ειδικευόμενους και ανέδειξε τα προβλήματα της άμισθης ειδικότητας για όσους αλλάζουν επιλογή, την καθιέρωση εξετάσεων πριν από την ειδικότητα, την κατάργηση της αναβολής στράτευσης, τις απανωτές εφημερίες, τα ανύπαρκτα ρεπό, την ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων ειδικευόμενων στην Παθολογία και σε άλλες κρίσιμες ειδικότητες;

Ποιος πάλεψε για τη μισθολογική αξιοπρέπειά μας, για την έγκαιρη πληρωμή στις εφημερίες και τα δεδουλευμένα, πετυχαίνοντας και συγκεκριμένες κατακτήσεις, όπως η δικαίωση πάνω από 1.000 συναδέλφων για τα αναδρομικά και την κατάκτηση, μετά από επίμονους αγώνες, του αφορολόγητου των εφημεριών;

Ποιος στάθηκε μπροστά στον αγώνα ενάντια στα ράντζα, στην υποστελέχωση, στις αλλεπάλληλες ελλείψεις στα νησιά και στα νοσοκομεία της επαρχίας; Ποιος στάθηκε απέναντι στα αίσχη που βιώνουν οι ψυχίατροι σε όλη τη χώρα, υπερασπίστηκε τους συναδέλφους από διοικήσεις και διευθυντές που τσαλαπάταγαν αυθαίρετα τα όποια νόμιμα δικαιώματα;

Η απάντηση είναι καθαρή: Οι δυνάμεις της ΔΗΠΑΚ ήταν και είναι εκεί όπου χτυπά η καρδιά των πραγματικών αναγκών των νοσοκομειακών γιατρών».

Συμφέρον μας είναι ένα αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν, πλήρως στελεχωμένο σύστημα Υγείας

Ξεκαθάρισε «τη στήριξη και χωρίς μισόλογα» της ΔΗΠΑΚ σε όσα έχει ανάγκη ο γιατρός του δημόσιου νοσοκομείου: Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, ουσιαστική αύξηση μισθών, ανθρώπινα ωράρια, ασφαλείς εφημερίες, πλήρη στελέχωση των Τμημάτων, αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων, δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους.

Σημείωσε πως «από τα εκατοντάδες θέματα που έρχονται στα Διοικητικά Συμβούλια του ΙΣΑ και του ΙΣΠ, αυτά που αφορούν τους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων είναι ελάχιστα. Για την ακρίβεια, η πλειοψηφία αυτών που ζητάνε την ψήφο των συναδέλφων ούτε που ξέρουν πού πέφτουν τα δημόσια νοσοκομεία, έχουν να τα επισκεφτούν από τότε που τελείωσαν ειδικότητα ή τα επισκέπτονται μόνο για να βγάλουν φωτογραφίες όταν κόβει κορδέλες κάποιος κυβερνητικός. Οι κυβερνητικές παρατάξεις και οι συνοδοιπόροι τους δεν έκαναν ποτέ πραγματική προτεραιότητα το εισόδημά μας, τα ανύπαρκτα ρεπό των ειδικευόμενων, την επιστημονική και εργασιακή μας αξιοπρέπεια, τις εξοντωτικές εφημερίες, την υποστελέχωση. Πότε βγήκαν να φωνάξουν πραγματικά για όλα αυτά; Ποτέ».

Κάλεσε τους γιατρούς να στηρίξουν τη ΔΗΠΑΚ με την ψήφο και τη συμμετοχή τους, «γιατί δεν θέλουμε Ιατρικούς Συλλόγους χειροκροτητές της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν θέλουμε ΙΣ που αρνούνται να στηρίξουν τους αγώνες των νοσοκομειακών γιατρών και παίρνουν θέση απέναντι στην ΟΕΝΓΕ, στην ΕΙΝΑΠ, στις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών. Θέλουμε Ιατρικούς Συλλόγους που θα στέκονται δίπλα στους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, που θα είναι στην ίδια πλευρά με τους ασθενείς μας και με όλους τους υγειονομικούς. Δεν έχουμε κοινά συμφέροντα με τους ομίλους της Υγείας, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις που βλέπουν την αρρώστια ως πεδίο κερδοφορίας. Εχουμε συμφέρον να παλέψουμε για ένα αποκλειστικά δημόσιο, καθολικό, δωρεάν και πλήρως στελεχωμένο σύστημα Υγείας, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης».