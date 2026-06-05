ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Νέο πλήγμα των ΗΠΑ «κατά των ναρκωτικών»

Δύο ακόμα άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικού πλήγματος των ΗΠΑ ενάντια σε σκάφος που - όπως οι εκπρόσωποί τους υποστηρίζουν - μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό. Ανακοίνωση της αρμόδιας για την περιοχή διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SOUTHCOM) έκανε λόγο για «σκάφος που μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μια από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκω-εμπορίου στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού (...) δύο άνδρες ναρκω-τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ δεν τραυματίστηκαν στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ».

Η συζήτηση για την «πάταξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών» είναι κυρίαρχο θέμα και στην προεκλογική ατζέντα της Κολομβίας, καθώς στις 21 Ιούνη στη χώρα θα ανοίξουν οι κάλπες του β' γύρου για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Ο 47χρονος μεγαλοδικηγόρος - επιχειρηματίας, υποψήφιος Πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, που εκφράζει ανοιχτά την εκτίμησή του για τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ξεχωρίζει ρητά το συγκεκριμένο θέμα ως βασικό πεδίο στο οποίο πρέπει να δυναμώσει και η συνεργασία ΗΠΑ - Κολομβίας.

Προχτές ο Τραμπ εξέφρασε την «απόλυτη στήριξή» του στον Εσπριέγια, προκαλώντας την αντίδραση του έτερου υποψηφίου Προέδρου (που ήρθε δεύτερος στον α' γύρο), σοσιαλδημοκράτη Ιβάν Σεπέδα, που είπε ότι τέτοιες δηλώσεις φανερώνουν διάθεση «επέμβασης» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Ακόμα, ο ίδιος διέκρινε «σοβαρό κίνδυνο για την εθνική κυριαρχία» του «λαού και του έθνους» της Κολομβίας, ενώ και ο Εσπριέγια είναι γνωστό ότι ως δικηγόρος υπερασπίστηκε πολλές φορές παραστρατιωτικούς, μαφιόζους και ναρκέμπορους στην Κολομβία.