ΡΩΣΙΑ

Κατηγορεί τις ΗΠΑ πως «τροφοδοτούν κούρσα εξοπλισμών σε Ασία - Ειρηνικό»

Τις «επίμονες προσπάθειες των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν "κοντινές" (σε εκείνες) δυνάμεις για να τροφοδοτήσουν μια κούρσα εξοπλισμών στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού» κατήγγειλε η Ρωσία, μέσω της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ),που στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) εστίασε στο ενδιαφέρον που διατηρεί σταθερά αυτή η περιφέρεια για όλα τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα του πλανήτη.

«Αυτό όχι μόνο δημιουργεί τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής τάξης και ασφάλειας (σε Ασία - Ειρηνικό, που σήμερα παρουσιάζεται) με επίκεντρο την Ενωση Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) σε αυτόν τον χώρο, αλλά απειλεί επίσης να δημιουργήσει πρόσθετες διαχωριστικές γραμμές».

Με φόντο την κλιμάκωση και στρατιωτικά της αναμέτρησης για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική πυραμίδα, η ίδια υποστήριξε ακόμα: «Βλέπουμε τη στρατιωτικοποίηση διαφόρων περιοχών του κόσμου υπό την αιγίδα και τη φιλοσοφία του ΝΑΤΟ - σε μέρη όπου, "αυστηρά μιλώντας", (μέχρι πρότινος) δεν υπήρχε πιθανότητα σύγκρουσης (...) Και σε μέρη όπου, αντίθετα, αυτή η πιθανότητα σύγκρουσης εκτοπίστηκε ακόμη και για το μέλλον με την ενεργό ανάπτυξη της συνεργασίας», αναφέροντας ότι «αυτή η συνεργασία επιβραδύνθηκε και "πάγωσε", ακριβώς εξαιτίας της "συλλογικής Δύσης"».

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας έκρινε σκόπιμο να εκτιμήσει ακόμα ότι η Ουάσιγκτον «δεν προσκλήθηκε από κανέναν» στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, όπως και ότι «προσφέρει τις υπηρεσίες της σε αυτήν την περιοχή, χωρίς καμία θετική εμπειρία πίσω της». Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του πρακτορείου TASS, η Μόσχα υποστηρίζει σταθερά την πολιτική και διπλωματική επίλυση τυχόν αναδυόμενων συγκρούσεων με βάση τις ήδη επιτυχημένες πολυμερείς πλατφόρμες επιχειρηματικού διαλόγου, οι οποίες έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικές...».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε προχτές ένα «εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικών υλικών που εγκαινιάστηκε πρόσφατα», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο της χώρας, Korean Central News Agency, χωρίς διευκρινίσεις για την τοποθεσία. «Η ικανότητα παραγωγής πυρηνικών υλικών οπλικής ποιότητας της Βόρειας Κορέας υπερδιπλασιάστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια», δήλωσε μεταξύ άλλων, ενώ παρουσίασε και «κατευθυντήριες οδηγίες δράσης για την περαιτέρω επιτάχυνση της ποιοτικής και ποσοτικής ενίσχυσης της πυρηνικής δύναμης της χώρας».