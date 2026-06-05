«Δεκαοχτώ Ενάτου» στο Θέατρο Βράχων

Τον μονόλογο ερμηνεύει η Δώρα Χρυσικού. Το κείμενο είναι της Μαρίας Λούκα και του Κοραή Δαμάτη.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκονται η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η εμβληματική δίκη της ναζιστικής οργάνωσης.

Στοιχεία από αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά περιστατικά μπλέκονται μέσα από τη μυθοπλασία με το κοινωνικό ψυχογράφημα ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας... Η ηρωίδα στο «Δεκαοχτώ Ενάτου» δεν είναι αήττητη, ατρόμητη, γυαλιστερή. Είναι δικός μας άνθρωπος, γειτόνισσα, φίλη, αδελφή που παλεύει με τους φόβους της, τώρα, λίγες ώρες πριν από την κατάθεσή της στη δίκη για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής.

Σε σημείωμά της η Δώρα Χρυσικού αναφέρει:

«Μια μέρα στο Εφετείο, μια από εκείνες τις ατελείωτες μέρες, η κυρία Μάγδα μού έδωσε ένα τετραδιάκι με τη μορφή του Παύλου στο εξώφυλλο, που έγραφε: 6 χρόνια, #σιγά μην φοβηθώ. Μου έδωσε άλλο ένα, για την φίλη μου την Μαρία που μόλις είχε γεννήσει λέγοντάς μου: "Πες της να γράψει την ιστορία του Παύλου για να την πει στην κόρη της όταν μεγαλώσει". Ετσι ήθελε η Μάγδα Φύσσα να διαφυλάξει τη μνήμη του παιδιού της, να τον κρατήσει "ζωντανό" για τις γενιές που θα έρθουν. Να μάθουν οι επόμενοι τη σύντομη ζωή του και τη θρασύδειλη δολοφονία του, να μπορέσουν να καταλάβουν τα παιδιά του μέλλοντος από τι ακριβά υλικά ήταν πλασμένος ο γιος της.

Ο Παύλος που στα τέσσερα λεπτά που κρατήθηκε ζωντανός, μετά τη μαχαιριά του Γιώργου Ρουπακιά, μπόρεσε να προστατέψει τους φίλους του, να δείξει τον δολοφόνο του και τελικά έφερε στην επιφάνεια την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και σηματοδότησε την αρχή του τέλους της. Γι' αυτό και η σύγχρονη Ιστορία αυτού του τόπου πάντα θα του χρωστάει και οι επόμενες γενιές θα ξέρουν πως υπήρξε ο Παύλος Φύσσας, που έφυγε "όρθιος σε δημόσια θέα" όχι για προσωπικές διαφορές, όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά γιατί ήταν αντιφασίστας καλλιτέχνης, στοχοποιημένος από τα θρασίμια της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Μάλλον τότε αποφάσισα κι εγώ πως έπρεπε να πω την ιστορία του Παύλου με τον μόνο τρόπο που ξέρω να λέω ιστορίες. Στη σκηνή. Εκείνη τη μέρα, με το τετραδιάκι με τη μορφή του στα χέρια, γεννήθηκε η ιδέα γι' αυτή την παράσταση. Σαν αντίσταση στη λήθη, σαν μια υπόσχεση να μην μείνουν κενές οι σελίδες του. Μια ιδέα που μέσα στα χρόνια άλλαζε διαρκώς μορφή σαν μια γέννα που καθυστερούσε.

Κι η ιδέα ταξίδεψε και βρήκε τελικά σώμα και έγινε λέξεις, και εικόνες και ήχος. Κι έγινε πολλή αγάπη και στήριξη, και δημιουργία και αγωνία, και κούρνιασε στους πολύτιμους "άλλους", τους συνοδοιπόρους και συμπαραστάτες, τους συνεργάτες και φίλους μου, που αγκάλιασαν αυτόν τον πυρετό και του έδωσαν προοπτική και ζωή. Και μοιράστηκαν το όνειρο μαζί μου. Το ταλέντο και το πάθος τους έφεραν τα βήματά μου μέχρι εδώ. Χωρίς τη συμβολή τους θα ένιωθα έρημη και εκτεθειμένη. Η συνεχής φροντίδα και η πίστη τους κατεύνασαν και απάλυναν τον φόβο και την αγωνία μου. Χωρίς τη στήριξη και την ενεργή παρουσία τους η παράσταση αυτή θα είχε μείνει μια ακόμα ανείπωτη ιστορία στο μυαλό μου.

Ο μονόλογος "Δεκαοχτώ Ενάτου" στην τωρινή μορφή του φτιάχτηκε μετά από απορρίψεις, δυσκολίες, καθυστερήσεις, απογοητεύσεις και πολλά εμπόδια, ευθυγραμμιζόμενος και ακολουθώντας την αλληλουχία του χρόνου που κυλούσε και άλλαζε τους συσχετισμούς της ιστορίας και της πραγματικότητάς μας. Αλλά βρήκε τελικά τον δρόμο του χάρη στο πείσμα μας και την ανάγκη μας να πούμε την ιστορία του Παύλου και των "μελισσών", ειδικά μετά την ανάσα που έδωσε η μεγαλειώδης απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2020, που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή ως Εγκληματική Οργάνωση.

Τον Παύλο Φύσσα δεν τον γνώρισα. Περπάτησα όμως - μαζί με χιλιάδες άλλους - φωνάζοντας το όνομά του, τραγούδησα τα τραγούδια του, αγκάλιασα τους φίλους του, γνώρισα τη γειτονιά του, ασπάστηκα τις ιδέες και τα όνειρά του για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Κι αγάπησα ό,τι αγαπούσε. Ενιωσα το χάδι της Μάνας του, την αγκαλιά της. Ο Παύλος έγινε ο πιο δικός μου ξένος, παρών μέσα στην απουσία. Μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του, έγινε φίλος, συνοδοιπόρος, αδερφός, σύμβολο, υπενθύμιση και προτροπή. Πολλά άλλαξαν στη ζωή μου αυτά τα χρόνια, οδοστρωτήρας πέρασε από πάνω μου. Ενα πράγμα όμως έμεινε αναλλοίωτο και αδιαπραγμάτευτο. Ο απέραντος θαυμασμός, η εκτίμηση και η βαθιά αγάπη μου γι' αυτή την σπουδαία γυναίκα, γι' αυτή την οικογένεια που συνεχίζει να παλεύει με αξιοπρέπεια για δικαιοσύνη και δικαίωση.

Το "Δεκαοχτώ Ενάτου" είναι η προσωπική μου οφειλή και η τήρηση εκείνης της υπόσχεσης.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον γιο σου Μάγδα».