Αντίο Μαρζάν...

Εφυγε χθες από τη ζωή η Γαλλοϊρανή συγγραφέας, εικονογράφος και σκηνοθέτης Μαρζάν Σατραπί, σε ηλικία 56 ετών. Η Σατραπί έγινε γνωστή μέσα από το εξαιρετικό ασπρόμαυρο animation «Περσέπολις» (2007), το οποίο είναι βασισμένο στα τέσσερα ομώνυμα βιβλία της και έλαβε σημαντικά βραβεία και αναγνώριση. Η ταινία ξεκινά το 1978, τις τελευταίες μέρες του σάχη στο Ιράν, και αφηγείται την ιστορία της 9χρονης τότε πιτσιρίκας που μεγαλώνει σε μια προοδευτική οικογένεια, με δεσμούς με κομμουνιστές της περιόδου, και φτάνει μέχρι και τα 30 της περίπου χρόνια, μετανάστρια πια, μακριά από την πατρίδα της. Αργότερα έγραψε και σκηνοθέτησε για τον κινηματογράφο το μυθιστόρημα «Κοτόπουλο με δαμάσκηνα» (2011) και το 2019 σκηνοθέτησε την ταινία «Radioactive» («Μαρί Κιουρί: Η Γυναίκα που Αλλαξε τον Κόσμο»), όπου αφηγείται την προσωπική και επαγγελματική σχέση των Μαρί και Πιέρ Κιουρί.