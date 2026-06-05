ΝΕΑ «ΑΓΡΟΤΟΔΙΚΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

22 βιοπαλαιστές στο στόχαστρο του κράτους για τον δίκαιο αγώνα τους

Την άμεση παύση των διώξεων σε βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων που συμμετείχαν στις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος απαιτούν μαζικοί φορείς της Αρτας, καταγγέλλοντας την κλιμάκωση της ποινικοποίησης των αγώνων των βιοπαλαιστών της υπαίθρου.

Μέχρι στιγμής, συνολικά 22 αγρότες έχουν δεχθεί κλήσεις και μηνύσεις για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του χειμώνα. Οι περισσότερες αφορούν στο κλείσιμο της Ιόνιας Οδού στον κόμβο Αγίου Δημητρίου κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών δράσεων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για περισσότερο από έναν μήνα.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Αρτας και το Εργατικό Κέντρο Αρτας καταγγέλλουν ότι το κράτος στρέφει το πιο αυταρχικό του πρόσωπο απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες που πάλεψαν για την επιβίωσή τους, την ώρα που οι πραγματικοί υπεύθυνοι μεγάλων σκανδάλων παραμένουν στο απυρόβλητο. Υπογραμμίζουν ότι οι διώξεις αποτελούν μέρος μιας συνολικότερης πολιτικής ποινικοποίησης της λαϊκής πάλης απέναντι σε όσους διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Οι δύο φορείς σημειώνουν ότι οι διώξεις εκδηλώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Οπως αναφέρουν, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη του κόστους παραγωγής, ενώ τα κυβερνητικά μέτρα δεν καλύπτουν ούτε κατ' ελάχιστο τις πραγματικές απώλειες εισοδήματος. Την ίδια στιγμή, δισεκατομμύρια κατευθύνονται για πολεμικούς σχεδιασμούς και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Θυμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών βρήκαν πλατιά ανταπόκριση και αλληλεγγύη από εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, φοιτητές και άλλους μαζικούς φορείς, που στάθηκαν στο πλευρό τους κατά τη διάρκεια των μπλόκων. Γι' αυτό, όπως σημειώνουν, η προσπάθεια τρομοκράτησης των αγροτών στρέφεται ουσιαστικά απέναντι σε ολόκληρο τον λαό που στήριξε τον αγώνα τους. Καλούν σωματεία και συλλόγους να πάρουν θέση ενάντια στα νέα «αγροτοδικεία» και να απαιτήσουν να τεθούν οι υποθέσεις στο αρχείο.

Η ΤΕ Αρτας του ΚΚΕ

Στο ίδιο πνεύμα παρεμβαίνει και η ΤΕ Αρτας του ΚΚΕ, η οποία καταγγέλλει τη συνέχιση της «βιομηχανίας» διώξεων σε βάρος αγωνιζόμενων αγροτοκτηνοτρόφων. Οπως σημειώνει, την ώρα που η λαϊκή αγανάκτηση μεγαλώνει από τις αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών ευθυνών, συνεχίζεται ένα οργανωμένο σχέδιο καταστολής και εκφοβισμού απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες.

Η ΤΕ Αρτας υπογραμμίζει ότι οι διώξεις έρχονται μετά τον πολύμηνο αγώνα που έδωσαν οι αγρότες της περιοχής, βάζοντας στο επίκεντρο την ΚΑΠ και συνολικά την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που οδηγεί τους μικρομεσαίους παραγωγούς στον αφανισμό. Τονίζει ότι η κυβέρνηση είναι βαθιά γελασμένη αν πιστεύει πως με τέτοιες μεθοδεύσεις θα τρομοκρατήσει τους αγρότες και θα βάλει φρένο στις κινητοποιήσεις που προετοιμάζονται. Καλεί τους αγροτοκτηνοτρόφους να δυναμώσουν την οργάνωση, τον αγώνα και τη συμμαχία τους με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα, απαιτώντας παράλληλα την απόσυρση όλων των κατηγοριών και τον τερματισμό κάθε προσπάθειας ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων.