ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Εδώ και τώρα να εξασφαλιστεί η κρατική χρηματοδότηση της «Κιβωτού Αγάπης»

Την πλήρη χρηματοδότηση του προνοιακού ιδρύματος «Κιβωτός Αγάπης» στην Πάτρα (φιλοξενεί 68 σοβαρά περιστατικά ΑμεΑ), ενταγμένη σε ένα ενιαίο σύστημα Πρόνοιας, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των τροφίμων και του προσωπικού στον χώρο, απαιτεί το Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία και στα ΝΠΙΔ Αχαΐας.

Μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις του μάλιστα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής με την υπουργό, την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και μέλη της διοίκησης του ιδρύματος. Ομως δεν βρέθηκε λύση στο ότι ο χώρος παραμένει σοβαρά υποχρηματοδοτούμενος, με τους εργαζόμενους να πληρώνονται τον τελευταίο έναν και πλέον χρόνο με έναντι και τα χρέη να συσσωρεύονται, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

Δεν υπήρξε καν δέσμευση έκτακτης επιχορήγησης και αναπροσαρμογής του ημερήσιου νοσηλίου που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ, με το Σωματείο να καταγγέλλει πως «το μόνο που ακούστηκε από τα επίσημα χείλη είναι ότι θα πρέπει να αναζητηθεί χρηματοδότηση από δωρεές, κληρονομιές, φιλανθρωπίες και χορηγούς, και ότι αυτό δεν πραγματοποιείται γιατί η επωνυμία της "Κιβωτού Αγάπης" συγχέεται από τους υποψήφιους δωρητές με την "Κιβωτό του Κόσμου"».

Στις θρασύτατες δηλώσεις των αρμοδίων δεν έγινε κουβέντα για τη χρηματοδότηση δομών Πρόνοιας με ευθύνη του κράτους, ενώ την ίδια ώρα ζητήθηκε από τη διοίκηση της «Κιβωτού» με δικά της έξοδα να πραγματοποιήσει «μελέτη βιωσιμότητας»!

«Απαιτούμε και πρέπει να καλύπτεται το 100% των εκάστοτε αναγκών της δομής, γιατί ούτε οι εργαζόμενοι περισσεύουν ούτε τα παιδιά που φιλοξενούνται είναι πολλά και πρέπει να διωχθούν, όπως ειπώθηκε στη συνάντηση από τον γγ του υπουργείου. Αλλωστε αρκετά παιδιά που φιλοξενούνται στη δομή με βαριές χρόνιες παθήσεις έχουν έρθει με εισαγγελική εντολή», σημειώνει το Σωματείο και επισημαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι «η πρόταση για μετατροπή της δομής σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για την εκταμίευση χρημάτων από κονδύλια της ΕΕ δεν λύνει μόνιμα το πρόβλημα, καθώς αυτή η μορφή δεν ενδείκνυται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις των παιδιών της "Κιβωτού Αγάπης", καθώς δεν νοείται αποϊδρυματοποίηση και ανεξάρτητη διαβίωση σε ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση ή τετραπληγία π.χ. Χρειάζονται αυξημένη φροντίδα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες της εβδομάδας, γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε όχι μόνο δεν είναι πλεονάζον το προσωπικό αλλά χρειάζεται και επιπλέον εργαζόμενους για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των παιδιών αυτών».

Στέκεται στη χρόνια υποχρηματοδότηση των συγκεκριμένων δομών με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, που τις ωθεί στην ιδιωτικοποίηση, στρώνοντας τον δρόμο στους επιχειρηματικούς ομίλους για κερδοφορία σε βάρος λαού, εργαζομένων και ΑμεΑ. Επιπλέον κατακρίνει τα επικοινωνιακά παιχνίδια - υποκρισία του βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ και υφυπουργού Πολιτισμού Ι. Φωτήλα, που μαζί με την υπουργό «εκφράζανε το ενδιαφέρον, τη συμπόνια και τη "δέσμευση καρδιάς"», χωρίς εδώ και έναν μήνα να πραγματοποιείται συνάντηση με την υπουργό, όπως διεκδικεί το Σωματείο.

Υπογραμμίζει ότι «σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις τα παιδιά ΑμεΑ να απολαμβάνουν σύγχρονες υπηρεσίες για την αξιοπρεπή διαβίωση και εξέλιξή τους, και όχι να ζητιανεύουν για να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή», όμως με την πολιτική που υλοποιούν κατά γράμμα, βάση και των Οδηγιών της ΕΕ, κυβερνήσεις και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βάζουν στη ζυγαριά «κόστους - οφέλους» τις ζωές των εργαζομένων και των παιδιών ΑμεΑ. Ετσι, το Σωματείο απαιτεί εδώ και τώρα:

«Πλήρη χρηματοδότηση της "Κιβωτού Αγάπης", ενταγμένη σε ένα ενιαίο σύστημα Πρόνοιας, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των παιδιών ΑμεΑ, με φροντιστές τους ίδιους εργαζόμενους που τα φροντίζουν έως τώρα, καθώς μόνο έτσι θα έχουν εξασφαλισμένο το ίδιο πλαίσιο αναφοράς και φροντίδας, το οποίο είναι κρίσιμο για την ανάπτυξή τους».

Στο έλεος της ανυπαρξίας δημόσιων δομών

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εγκληματικής απόσυρσης του κράτους από κάθε ευθύνη για τη λειτουργία δημόσιων και δωρεάν δομών είναι όσα αντιμετωπίζει ανάπηρος στην Ηλιούπολη.

Πρόκειται για τον 52χρονο Γιάννη, με 82% νοητική και κινητική αναπηρία, ο οποίος βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο μετά τον θάνατο της μητέρας του. Στο πλευρό του είναι οι γείτονες, που τον φροντίζουν εδώ και 3 μήνες, από όταν έχασε την μητέρα του. Σε επιστολή τους λοιπόν προς τον δήμο Ηλιούπολης, με τις υπογραφές 35 γειτόνων, ενημερώνουν ότι μπορούν να τον φροντίζουν μέχρι τις 13 Ιούνη.

«Κυβέρνηση και δημοτική αρχή νίπτουν τας χείρας τους. Δεν δίνουν λύση. Τι θα γίνει σε λίγες ημέρες; Ποιος θα τον φροντίζει; Ποιος θα του δίνει τα φάρμακα; Τι θα τρώει;», είναι τα αγωνιώδη ερωτήματα που θέτουν σε κοινή ανακοίνωσή τους η ΣΕΑΑΝ, ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων και ο Σύλλογος Γυναικών Ηλιούπολης, καλώντας το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να πάρει θέση και να δώσει λύση.

«Είστε επικίνδυνοι. Δεν θα ανεχτούμε να μείνει αβοήθητος. Κυβέρνηση και δήμοι έχουν τεράστιες ευθύνες. Υπάρχουν ελάχιστες δημόσιες δομές που συρρικνώνονται, ενώ ετοιμάζονται νέες περικοπές», υπογραμμίζουν και απαιτούν μέχρι τις 12 Ιούνη ο Γιάννης να έχει ενταχθεί σε μια κρατική ή δημοτική δομή φροντίδας. Διεκδικούν δημόσια κέντρα κλειστής και ανοιχτής, προσωρινής και μόνιμης παραμονής για ΑμεΑ, και καλούν τα σωματεία και τους φορείς της περιοχής σε επαγρύπνηση.