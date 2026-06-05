Σήμερα ξεκινούν οι εκλογές του Ενιαίου Συλλόγου ΑμεΑ

Σήμερα Παρασκευή ξεκινούν οι εκλογές του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 19 Ιούνη. Κάλπη θα υπάρχει καθημερινά στα γραφεία του συλλόγου (Χαλκοκονδύλη 37, 2ος όροφος).

Επιπλέον:

Για το παράρτημα των Βορείων: Στη Νέα Ιωνία, σήμερα Παρασκευή (5.30-8.30 μ.μ.), στο Σωματείο Συνταξιούχων (Νισύρou 20, πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας).

Για το Παράρτημα των Νοτίων: Σήμερα Παρασκευή (9-11 π.μ.) η κάλπη θα είναι στο ειδικό σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη» και (6 μ.μ. - 9 μ.μ.) η κάλπη θα βρίσκεται στο ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου (Αργοστολίου 15, Μπραχάμι).

Για το Παράρτημα των Δυτικών: Στο Αιγάλεω, σήμερα (6 μ.μ. - 9 μ.μ.) η κάλπη θα βρίσκεται στο ΕΕΕΕΚ στην Ορυζομύλων.

Για το Παράρτημα του Πειραιά: Σήμερα η κάλπη θα βρίσκεται στο 2ο Ειδικό Δημοτικό, Παλαμηδίου 28, Πειραιάς.

Την Κυριακή 7 Ιούνη, θα πραγματοποιηθούν οι Γενικές Συνελεύσεις των Παραρτημάτων:

Στα Δυτικά: Στο Περιστέρι στα γραφεία συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, στις 6.30 μ.μ. (Αιμιλίου Βεάκη 36, 2ος όροφος).

Στον Πειραιά: Στη Νίκαια, η συνέλευση θα γίνει μαζί με τη ΣΕΑΑΝ, στις 7 μ.μ. στον πεζόδρομο της Παναγή Τσαλδάρη 201, μπροστά από το σωματείο συνταξιούχων Νίκαιας - Κορυδαλλού.

«Δυναμώνουμε τον Σύλλογο, οργανώνουμε τον αγώνα ενάντια στις νέες περικοπές, που μας ετοιμάζουν στο όνομα της πολεμικής οικονομίας, σε θεραπείες, στις όποιες παροχές, στα σχέδια της παραπέρα εμπορευματοποίησης της Υγείας, της Πρόνοιας, της Ειδικής Αγωγής και της αποκατάστασης. Οργανώνουμε τον αγώνα για την προστασία των οικογενειών μας από τη λεηλάτηση της ακρίβειας. Ενάντια στις απολύσεις των γονιών και των ΑμεΑ, για μαζικές προσλήψεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα των ανθρώπων μας, των παιδιών μας», αναφέρει ο Σύλλογος στο κάλεσμά του.