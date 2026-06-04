BASKET LEAGUE

«Eρυθρόλευκο» προβάδισμα

Αν έκανε τα εύκολα δύσκολα ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει προβάδισμα στην κόντρα για τον φετινό τίτλο στην Basket League, επικρατώντας με 82-76 του Παναθηναϊκού χθες στο ΣΕΦ, στον πρώτο τελικό. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 1-0 και πήραν τα ηνία στη σειρά ενόψει του δεύτερου τελικού, στο ΟΑΚΑ αύριο Παρασκευή.

Σε ένα ματς με εναλλαγές σε έκβαση και ψυχολογία, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που κυριαρχώντας στα ριμπάουντ και με καλύτερη άμυνα είχε τον έλεγχο και μια διαφορά ασφαλείας μέχρι το ημίχρονο (42-30), την οποία μάλιστα αύξησε στη μέγιστη τιμή της στις αρχές της τρίτης περιόδου (49-32), με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ.

Ωστόσο ένα χαλάρωμα των «ερυθρολεύκων», που τους οδήγησε σε πολλά λάθη, σε συνδυασμό με την αμυντική βελτίωση του Παναθηναϊκού και τις λύσεις που βρήκε στην επίθεση, άλλαξε το σκηνικό του αγώνα μετά το 25'. Με μπροστάρη αρχικά τον Ντίνο Μήτογλου, που με 4/4 τρίποντα έδειξε να ξυπνάει την ομάδα του, και τους Οσμάν και Ναν να παίρνουν τη σκυτάλη, οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την ανατροπή περνώντας μπροστά στο 32' (65-64).

Στη συνέχεια ο αγώνας εξελίχθηκε στο απόλυτο ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις στο κρίσιμο τελευταίο δίλεπτο, με τους Φουρνιέ και Γουόκαπ, και τον Παναθηναϊκό να διαμαρτύρεται για ένα κρίσιμο φάουλ που χρεώθηκε στον Ναν στο τελευταίο λεπτό.

Ολυμπιακός: Γουόκαπ 5, Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 6, Μιλουτίνοφ 10, Φουρνιέ 20, Γουόρντ 3, Πίτερς 7, Τζόζεφ 6, Τζόουνς 9.

Παναθηναϊκός: Οσμαν 23, Χέιζ - Ντέιβις 2, Γκραντ 5, Ναν 20, Λεσόρ 4, Σορτς 8, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Μήτογλου 14.