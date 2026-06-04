ΛΙΒΑΝΟΣ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις εγκληματικές επιθέσεις και την καταστροφή υποδομών

2026 The Associated Press. All

Το Ισραήλ συνεχίζει τις εντεινόμενες τρομοκρατικές αεροπορικές επιδρομές σε Νότιο και Ανατολικό Λίβανο αλλά και σε οδικές αρτηρίες πλησίον της Βηρυτού, σε μία προσπάθεια να δημιουργήσει «τετελεσμένα». Με τον τρόπο αυτό, το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος καθημερινά καταστρέφει βασικές υποδομές, σπίτια και επιχειρήσεις αμάχων και δολοφονεί πολίτες με τη δικαιολογία πως είναι «τρομοκράτες της Χεζμπολάχ».

Αργά προχτές βράδυ ο ισραηλινός στρατός απείλησε να ισοπεδώσει χριστιανική συνοικία της παράκτιας πόλης Τύρου, θεωρώντας πως εκεί κατοικούν «μέλη της Χεζμπολάχ». Είχε δε το θράσος να ζητήσει από τους κατοίκους της χριστιανικής συνοικίας «να αποβάλουν τα μέλη της Χεζμπολάχ από τις γειτονιές τους, αλλιώς θα πρέπει να εκκενώσουν γιατί θα ληφθεί απαραίτητη δράση»...

Η στρατιωτική δράση του Ισραήλ στον Λίβανο υποτίθεται παράλληλα πως «δοκιμάζει» την ανοχή της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χτες επιβεβαίωσε πως αποκάλεσε «θεοπάλαβο» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν το βράδυ της Δευτέρας 1ης Ιούνη.

Με αυτή την αφορμή ο Νετανιάχου έσπευσε χτες να δώσει συνέντευξη στο CNBC, για να αποκαταστήσει την εικόνα του «αρραγούς μετώπου ΗΠΑ - Ισραήλ» κατά Χεζμπολάχ και Ιράν.

Εκεί παραδέχθηκε όσα διέρρευσαν από την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ την 1η Ιούνη, επισημαίνοντας πως συμμερίζεται με τον Τραμπ τον στόχο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου. «Αν θέλουμε να σώσουμε τον Λίβανο, αν θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ελπίζω, πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο», δήλωσε θρασύτατα ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Αυτός είναι ένας στόχος που συμμεριζόμαστε εγώ και ο Πρόεδρος και αυτό πρέπει να κάνουμε».

Στο μεταξύ, ρεπορτάζ του ισραηλινού Καναλιού 12 ανέφερε χτες πως Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν τελευταία την «ανησυχία» πως οι ΗΠΑ μπορεί να επεκτείνουν την απαίτησή τους, ώστε το Ισραήλ να αρχίσει να περιορίζει και τις επιχειρήσεις ευρύτερα στον Λίβανο και όχι μόνο στη Βηρυτό...

Ωστόσο η κλιμάκωση των προκλητικών ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο είναι σαφές πως γίνεται με τη στήριξη του πολιτικού, οικονομικού και στρατιωτικού κατεστημένου των ΗΠΑ όχι μόνο στα πεδία των συγκρούσεων αλλά και στο τραπέζι διαπραγμάτευσης που έστησε η κυβέρνηση Τραμπ με την ανοχή της κυβέρνησης του Λιβανέζου Προέδρου Ζοζέφ Αούν, πάνω στα πτώματα περίπου 3.500 Λιβανέζων που δολοφονήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό μέσα στο τελευταίο δίμηνο.

«Πρόοδος» στις συνομιλίες με το πιστόλι στον κρόταφο

Χτες, συνεχίστηκαν για δεύτερη μέρα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ οι διήμερες συνομιλίες κατά τον πέμπτο κύκλο άμεσης διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε διπλωμάτες από Ισραήλ και Λίβανο με τη μεσολάβηση Αμερικανών αξιωματούχων. Την Τρίτη, πρώτη μέρα των συνομιλιών, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως μία συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα είχε επιτευχθεί προ πολλού εάν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ. Στη συνέχεια εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως σημειώθηκε «πρόοδος» κατά τις προχτεσινές συνομιλίες, αποφεύγοντας να διευκρινίσει σε τι συνίσταται αυτή η «πρόοδος». «Η πρόοδος συνεχίζεται στην πολιτική και την ασφάλεια, καθώς ξεφεύγουμε από τις αποτυχίες των τελευταίων 20 ετών και προχωράμε προς μια συνολική συμφωνία με στόχο την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η πλευρά του Λιβανέζου Προέδρου Ζοζέφ Αούν επιμένει στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, την ώρα που χύνεται αίμα χιλιάδων Λιβανέζων αμάχων από τις ισραηλινές βόμβες, θεωρώντας πως έτσι θα τερματίσει «πλήρως» τις ισραηλινές επιθέσεις. Είναι δε χαρακτηριστικό πως χτες ο Πρόεδρος Αούν προτίμησε να καταδικάσει... τα ιρανικά αντίποινα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ παρά τις αμερικανικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Κεσμ που προηγήθηκαν...

Αλλοι Λιβανέζοι αξιωματούχοι μιλώντας σε ΜΜΕ της Βηρυτού ισχυρίζονταν πως οι συνομιλίες με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον έχουν σκοπό τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, την ανάπτυξη λιβανέζικων στρατευμάτων από τις θέσεις που κατέλαβαν τα τελευταία χρόνια οι δυνάμεις εισβολής και την απελευθέρωση των Λιβανέζων αιχμαλώτων που βρίσκονται από το 2024 στα χέρια των ισραηλινών αρχών.

Το σχέδιο του γγ του ΟΗΕ για την αντικατάσταση της UNIFIL

Στο μεταξύ ο γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, πρότεινε τρία εναλλακτικά σχέδια για την «επόμενη μέρα» αποχώρησης της αποστολής των περίπου 8.100 κυανοκράνων (UNIFIL) στο τέλος του 2026 από τον Λίβανο. Ο ίδιος παρουσίασε τις τρεις εναλλακτικές στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, διαβεβαιώνοντας πως ο ΟΗΕ θα πρέπει να συνεχίσει να «ελέγχει» στρατιωτικά την κατάσταση στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου.

Και τα τρία εναλλακτικά σχέδια προτείνεται να έχουν έναν κορμό μερικών χιλιάδων κυανοκράνων μίας «εναλλακτικής αποστολής», που θα απαρτίζεται από 5.525 ή 1.980 άτομα συμπεριλαμβανομένων «άοπλων στρατιωτικών παρατηρητών». Ανέφερε ότι ένα διάδοχο σχήμα στην περιοχή Λιβάνου - Ισραήλ θα μπορούσε να δράσει υποστηρικτικά προς τον στρατό του Λιβάνου. Στη συνέχεια εκπρόσωπος του Γκουτέρες εξέφρασε την ελπίδα πως το ΣΑ του ΟΗΕ θα πάρει «σύντομα» μία απόφαση για το θέμα.

Χάος στην Κνέσετ μετά τη φωτογράφιση ψηφοδελτίων

Χτες στην ισραηλινή βουλή (Κνέσετ) προκλήθηκε για ώρες χάος εξαιτίας της αποκάλυψης κυβερνητικών βουλευτών από το κόμμα Λικούντ πως τους ασκήθηκαν πιέσεις να φωτογραφίζονται μέσα στο παραβάν με το συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο, που θα επιβεβαιώνει πως ψηφίζουν τον προτεινόμενο από την κυβέρνηση Νετανιάχου νέο Κρατικό Ελεγκτή και νυν δικηγόρο του Νετανιάχου, Μάικλ Ραμπέλλο.

Ο πρόεδρος της Κνέσετ, Αμίρ Οχανά, ανακοίνωσε ακύρωση του πρώτου γύρου και ζήτησε τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου ψηφοφορίας, τονίζοντας πως όποιος έδωσε οδηγία για φωτογράφιση των ψηφοδελτίων θα πρέπει να ξέρει «πως ήταν παράνομη και άκυρη».

«Βέβαια, κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να διαλέξει εάν θα φωτογραφηθεί ή όχι, αλλά για να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της διαδικασίας και να άρουμε κάθε αμφιβολία θα ξεκινήσουμε δεύτερο γύρο ψηφοφορίας από την αρχή», δήλωσε ο Οχανά.

Νωρίτερα το Κανάλι 12 είχε αποκαλύψει πως οι βουλευτές του Λικούντ «διατάχθηκαν» να βιντεοσκοπήσουν όλη (!) τη διαδικασία μέχρι να μπει δηλαδή το ψηφοδέλτιο στον φάκελο... προκαλώντας τις διαμαρτυρίες βουλευτών της αντιπολίτευσης που μίλησαν για παραβίαση της ακεραιότητας του αδιάβλητου των εκλογών και της μυστικής ψηφοφορίας... Ο Ραμπέλλο εξελέγη με 61 ψήφους υπέρ και 57 κατά.