ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Σε τροχιά κλιμάκωσης, με αμερικανικά χτυπήματα στο Κεσμ και ιρανικά αντίποινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Σε τροχιά περαιτέρω κλιμάκωσης κινείται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετά και τις νέες πολεμικές επιχειρήσεις από νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης, με τις αμερικανικές επιθέσεις στο ιρανικό νησί Κεσμ και σε δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν στο Ιράν, καθώς και με τα σφοδρά αντίποινα του Ιράν σε υποδομές και αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν - με την Τεχεράνη να «προειδοποιεί» ότι οι δύο χώρες φέρουν «άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη» για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Οι ιρανικές δυνάμεις, όπως δηλώνεται, επέλεξαν να απαντήσουν στις αμερικανικές προκλήσειςδύο από τις χώρες του Περσικού Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφός τους και κατά καιρούς διευκολύνουν τις αμερικανικές ιμπεριαλιστικές επιθέσεις και επεμβάσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Σε κοινή ανακοίνωση των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» και της διοίκησης του ιρανικού στρατού καταγγέλλεται η χρήση των εδαφών χωρών της περιοχής από τις ΗΠΑ για να πραγματοποιηθούν επιθέσεις κατά του Ιράν.

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επεσήμανε την «άμεση ευθύνη» των κυβερνώντων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, επαναλαμβάνοντας: «Οποιαδήποτε χώρα επιτρέπει τη χρήση χερσαίων και εναέριων χώρων, υδάτων ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων για την υποστήριξη της επιθετικότητας κατά του Ιράν, παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της καλής γειτονίας. Τέτοιες ενέργειες εμπίπτουν στον ορισμό της επιθετικότητας, όπως περιγράφεται στο ψήφισμα 3314 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ».

Η απάντηση του Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδροςμιλώντας χτες στο podcastPod Force One» της «New York Post», ανέφερε ότιΩστόσο, το επόμενο λεπτό προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να «μεταβάλει» τη στάση της στο μέλλον.

Σε άλλο σημείο επιβεβαίωσε την ενεργό συμμετοχή του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στις διαπραγματεύσεις, εκφράζοντας την επιθυμία να συναντηθεί μαζί του «στο μέλλον».

Μερικές ώρες μετά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου έδωσε κι αυτός συνέντευξη, στο CNBC, για να «τακτοποιήσει» τα αμερικανοϊσραηλινά επιθετικά σχέδια κατά του Ιράν. Οπως εξήγησε, οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ, προσθέτοντας με νόημα πως οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες. Ο Νετανιάχου τόνισε ακόμα ότι δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, ότι η κυβέρνηση στην Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί και ότι κοινός στόχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ παραμένει η «ανατροπή του καθεστώτος», παρότι η κυβέρνηση Τραμπ διαπραγματεύεται μαζί του.

Ανακοίνωση της CENTCOM για τις νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Σε ό,τι αφορά την τελευταία αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, αργά το βράδυ στις 2 Ιούνη προς ξημερώματα της 3ης Ιούνη εξέδωσε ανακοίνωση η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού, CENTCOM.

Οπως αναφέρει, οι δυνάμεις της κατέρριψαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης τα οποία στόχευαν «πολιτικούς ναυτικούς που νόμιμα διέσχιζαν τα περιφερειακά ύδατα». Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης «επιθέσεις αυτοάμυνας» σε έναν ιρανικό στρατιωτικό σταθμό ελέγχου εδάφους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ιρανικά αντίποινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ έβαλαν στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο του κρατιδίου, προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό άλλων 63, καθώς και γενικό πανικό.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κουβέιτ αναφέρεται ότι το κρατίδιο δέχτηκε επίθεση από περίπου 30 ιρανικούς πυραύλους και drones. Επιπλέον τονίζεται πως από την ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones στο αεροδρόμιο υπέστησαν σοβαρές ζημιές και εγκαταστάσεις ξένων διπλωματικών αποστολών που συστεγάζονται στον χώρο. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή πτήσεων και επανέναρξή τους αργότερα χτες μόνο από τον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου, αλλά και το «δικαίωμα απάντησης» στις ιρανικές επιθέσεις...

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε «3 ιρανικούς πυραύλους» και αδιευκρίνιστο αριθμό drones που «έβαλαν στο στόχαστρο μη στρατιωτικές περιοχές». Κατηγόρησε δε το Ιράν πως συνεχίζει «την εχθρική προσέγγιση», εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Επίσης χτες ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (τα οποία έχουν αναβαθμίσει την ήδη πολύπλευρη συνεργασία με το Ισραήλ), με αφορμή τα ιρανικά αντίποινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν δήλωσε ότι «καμία χώρα» της περιοχής δεν θα πρέπει να μείνει μόνη, προσθέτοντας πως «είναι αλληλένδετη η ασφάλεια των αραβικών κρατών στον Κόλπο και είναι κοινά τα συμφέροντά τους».

Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν, με τον ομόλογό του και πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Αμπντούλ Ραχμάν Αλ Θάνι. Σύμφωνα με το «Al Arabiya», συζήτησαν τις προσπάθειες μεσολάβησης του Πακιστάν στη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση και την ενίσχυση «της ασφάλειας και της σταθερότητας» στην περιοχή.

Από τη μεριά της η Κίνα ζήτησε αποκλιμάκωση, καλώντας Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν να τηρούν την εκεχειρία και να διατηρήσουν τη δυναμική των διαπραγματεύσεών τους, ενώ εξέφρασε και «ανησυχία» για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Προειδοποιήσεις από τον ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε εκ νέου ότι οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας εξαρτώνται από τη διάρκεια της σύγκρουσης των ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν και από άλλους παράγοντες, όπως η ύφεση σε ορισμένες χώρες και ο έντονα υψηλότερος πληθωρισμός στην περιοχή.

Εφόσον η σύγκρουση αποδειχθεί μικρής διάρκειας, η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο θα μπορούσε σταδιακά να επιστρέψει στα επίπεδα όπου ήταν πριν το ξέσπασμα του πολέμου από το τρίτο τρίμηνο, με τις ελλείψεις να περιορίζονται στην Ασία και να μετριάζονται από τα στρατηγικά αποθέματα και τις αποστολές από άλλους παραγωγούς.

Σε αυτό το βασικό σενάριο η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 3,4% το 2025 σε 2,8% το 2026, πριν αυξηθεί σε 3,1% το 2027, σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ.

Σε περίπτωση όμως που η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί και το 2027, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί απότομα στο 2,1% το 2026 και στο 1,8% το 2027, με ρυθμούς δηλαδή που σπάνια παρατηρούνται εκτός μεγάλων κρίσεων, όπως η οικονομική κρίση του 2008 - 2009 και η πανδημία COVID.