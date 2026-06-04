ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

EE και κυβέρνηση συνυπεύθυνες για την κατάσταση στη Συρία, την οποία αιματοκυλούν οι τζιχαντιστές «εταίροι» τους

Παρέμβαση στη συζήτηση για τις σχέσεις ΕΕ - Συρίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου (AFET) πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Στην ομιλία του ο Κώστας Παπαδάκης, ευρωβουλευτής του Κόμματος και μέλος της AFET, τόνισε:

«Ξεπερνάει κάθε όριο υποκρισίας η ανησυχία της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης για τη "συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία". Είναι απολύτως συνυπεύθυνες, αφού οι αποκρουστικοί τζιχαντιστές από μέχρι πρότινος τρομοκράτες μετατράπηκαν σε "εταίρους" την ίδια ώρα που συνεχίζουν τις θηριωδίες τους απέναντι σε εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες. Οι δε σύμμαχοι της ΕΕ, Τουρκία και Ισραήλ, είναι αυτοί που κατέχουν - μεταξύ άλλων - και εδάφη της Συρίας.

Ολα τα παραπάνω διαδραματίζονται στο φόντο των σφοδρών ανταγωνισμών για την εκμετάλλευση των δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων και Ενέργειας ανάμεσα σε ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία και ΕΕ στην περιοχή. Με αλλαγές συνόρων, με θύματα τους λαούς, και ενώ μεθοδεύεται η δημιουργία στρατοπέδων μαζικών εκτοπίσεων προσφύγων σε τρίτες χώρες.

Ο λαός της Συρίας είναι ο μόνος αρμόδιος ώστε με την πάλη του για τα δικά του συμφέροντα να παλέψει ενάντια στους δυνάστες του, στο σύστημα της εκμετάλλευσης και σε κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία, για να ζει κυρίαρχος στον τόπο του».