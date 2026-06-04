WATER POLO LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Την επιστροφή του στην κορυφή του εγχώριου γυναικείου πόλο πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, κατακτώντας τον φετινό τίτλο της Water Polo League. Στον τέταρτο τελικό οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν σε σπουδαία νίκη 9-7 επί της Βουλιαγμένης στο Κολυμβητήριο του Λαιμού, έκαναν το 3-1 και τελείωσαν τη σειρά. Ετσι, μετά από απουσία ενός χρόνου ο Ολυμπιακός επέστρεψε στους τίτλους, φτάνοντας τις 16 κατακτήσεις, με την ομάδα να βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας με τους πολυνίκες του θεσμού. Είναι μάλιστα το 12ο πρωτάθλημα που κατακτά η ομάδα του Πειραιά τα τελευταία 13 χρόνια, με μοναδική εξαίρεση την περσινή κατάκτηση από τη Βουλιαγμένη.