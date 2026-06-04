Πέμπτη 4 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
WATER POLO LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Την επιστροφή του στην κορυφή του εγχώριου γυναικείου πόλο πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, κατακτώντας τον φετινό τίτλο της Water Polo League. Στον τέταρτο τελικό οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν σε σπουδαία νίκη 9-7 επί της Βουλιαγμένης στο Κολυμβητήριο του Λαιμού, έκαναν το 3-1 και τελείωσαν τη σειρά. Ετσι, μετά από απουσία ενός χρόνου ο Ολυμπιακός επέστρεψε στους τίτλους, φτάνοντας τις 16 κατακτήσεις, με την ομάδα να βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας με τους πολυνίκες του θεσμού. Είναι μάλιστα το 12ο πρωτάθλημα που κατακτά η ομάδα του Πειραιά τα τελευταία 13 χρόνια, με μοναδική εξαίρεση την περσινή κατάκτηση από τη Βουλιαγμένη.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Μαχητική κινητοποίηση απέναντι στον κυβερνητικό εμπαιγμό
 «Eρυθρόλευκο» προβάδισμα
 Τεστάρει δυνάμεις με τη Σουηδία
 Εκανε το «μπαμ» με Σπανούλη ο Αρης
 Ανοιξε τον «χορό» με Ζουμπκόφ η ΑΕΚ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ